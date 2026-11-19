È uscito il trailer di Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni Moretti. La storia d’amore con Louis Garrel e Jasmine Trinca, passata in concorso a Venezia, arriva nei cinema italiani il 3 dicembre con 01 Distribution.

Il trailer, diffuso il 18 novembre, mostra i due protagonisti nella storia che attraversa diciassette anni di una relazione. Il film è ispirato ai racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, già autore del libro da cui Moretti aveva tratto Tre piani. La durata è di 103 minuti, e le storie scelte da Moretti provengono dalla raccolta Legami (Gramma Feltrinelli).

Di cosa parla Succederà questa notte

Matteo (Louis Garrel) e Greta (Jasmine Trinca) si incontrano per la prima volta in un momento sbagliato, e la storia li porta a ritrovarsi più volte nell’arco di 17 anni, finché i due non diventano davvero amanti. Il film racconta la forza imprevedibile del desiderio e la fragilità dei legami. La tagline ufficiale recita: «Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?».

Moretti stesso descrive il film come un racconto sui sentimenti e sulla necessità di dare loro un nome. I personaggi continuano a incontrarsi nel momento sbagliato, spinti dalla speranza che la vita offra sempre un’altra possibilità.

Il cast del nuovo film di Nanni Moretti

Accanto a Garrel e Trinca recitano Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi e Antonio De Matteo. Moretti compare nel cast, come in molti dei suoi film. Le lingue del film sono tre: italiano, inglese e francese, scelta che riflette la coproduzione internazionale e il cast con Garrel e Girardot, attori francesi.

La sceneggiatura porta la firma di Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella. Il film è una coproduzione tra Italia, Francia e Spagna, con Sacher Film, Fandango, Rai Cinema, Bteam Prods, Irusoin, IWHT Film e Pan Cinema.

Il trailer di Succederà Questa Notte

Il film ha partecipato al concorso della 83ª Mostra del Cinema di Venezia, come conferma la scheda del film sul sito della Biennale. Per l’estero la distribuzione è affidata a Playtime, in Italia a 01 Distribution, che porta il film nelle sale il 3 dicembre, quindici giorni dopo la diffusione del trailer, con il tempo di costruire l’attesa dopo il passaggio al Lido.

Per Moretti è il ritorno al cinema dopo Il sol dell’avvenire, il film del 2023 stroncato dal quotidiano britannico Guardian, come racconta il caso della recensione. Succederà questa notte sposta il baricentro dall’autoritratto alla storia di una coppia.

Domande frequenti su Succederà questa notte

Quando esce il nuovo film di Nanni Moretti al cinema? Succederà questa notte esce nelle sale italiane il 3 dicembre, distribuito da 01 Distribution. Chi recita nel nuovo film di Nanni Moretti con Louis Garrel? Oltre a Louis Garrel (Matteo) e Jasmine Trinca (Greta), nel cast ci sono Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti e lo stesso Moretti. Il nuovo film di Nanni Moretti è stato presentato a Venezia? Sì, Succederà questa notte è stato in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. Di cosa parla Succederà questa notte? Racconta in 17 anni la storia d’amore di Matteo e Greta, che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Il film è ispirato ai racconti dello scrittore Eshkol Nevo.

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