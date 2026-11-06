Allo Sbagliato di Marco Mengoni a Milano: date, prezzi e ospiti del club offline

Marco Mengoni è direttore artistico di Allo Sbagliato, il club offline nell’ex Teatro Principe di Milano: dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 porta sul palco 26 serate con lui e un cartellone di comedy, ospiti e dj night.

Marco Mengoni ha trasformato un teatro di Milano in un club e lo gestisce come direttore artistico. Si chiama Allo Sbagliato, è aperto dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 negli spazi dell’ex Teatro Principe, in viale Bligny 52, e propone 26 serate con il cantante e una programmazione fitta di comedy, ospiti musicali e dj night.

Cos’è Allo Sbagliato di Marco Mengoni

Non è un tour e non è una serie di concerti tradizionali. Allo Sbagliato è una residency: più date nello stesso posto, con una capienza di 500 persone e un cartellone costruito da Mengoni in prima persona. Per lui è il primo incarico da direttore artistico, e la formula ruota attorno a un’idea precisa: ogni sera deve essere diversa dalla precedente.

Il Mengoni dei due Sanremo, vincitore nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite, ha già detto che quei due brani non li canterà. Spazio invece a pezzi meno noti, canzoni originali, cover internazionali e ospiti. La scaletta nasce sul momento: nella serata di debutto ha sfogliato un grande book di testi a lato palco e ha scelto i brani senza un ordine fissato prima, chiudendo con il singolo Giornate perse.

Le serate con il cantante e la sua band sono 26, in media quattro a settimana. A novembre il calendario prevede il 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28 e 29. A dicembre si sale sul palco l’1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17 e 19, giorno dell’ultima serata.

Nelle sere in cui Mengoni è presente può comparire anche in ruoli diversi da quello di cantante: ospite, presentatore, spalla comica. Dentro il locale si canta spesso in mezzo al pubblico, non solo dal palco.

Prezzi dei biglietti e polemica

I biglietti costano da 115 a 230 euro più commissioni. Il posto in piedi in platea o in balconata parte da 115 euro, i 71 posti a sedere davanti o di fianco al palco costano 172,50 euro, mentre il palco numerato e le sedie d’onore dietro la band arrivano a 230 euro. Il promotore è Live Nation Italia e la pagina evento su TicketOne indica un massimo di due biglietti per una sola delle 26 date, ritirabili il giorno dello spettacolo.

Le cifre hanno acceso il dibattito sui social, con chi parla di progetto elitario. Mengoni ha risposto paragonando la serata a “una cena fuori che fai una volta all’anno” e ricordando che i costi servono a pagare le molte persone che lavorano dietro le quinte.

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Il cartellone: comedy, Benjamin Clementine, Sayf e dj night

Fuori dalle sere con Mengoni il club resta aperto con un programma volutamente eterogeneo. C’è la comedy di Nuzzo e Di Biase, la stand up di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, e c’è Benjamin Clementine in versione voce e piano.

Sul fronte musicale spazio alla nuova scena italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Primogenito e Matsby, oltre alle incursioni tra jazz e rap di Sayf. La chiusura è affidata a una dj night con MACE e Clap! Clap!.

Tra gli appuntamenti più curiosi c’è il reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, intitolato Il futuro è tra mezz’ora.

Niente smartphone e un album in arrivo

Il club è offline per scelta. All’ingresso il telefono finisce in una custodia richiudibile che resta con lo spettatore per tutta la serata, e in caso di emergenza si può sbloccare in un’area dedicata. Niente foto e niente video: la regola è ascoltare la musica e guardarsi negli occhi.

Allo Sbagliato fa da prologo all’uscita dell’album Felice sì, ma tutto sbagliato, in programma l’11 dicembre, otto giorni prima della chiusura della residency. Giornate perse, ultimo singolo pubblicato, ha un testo firmato da Mengoni insieme a Jacopo Ettorre.

Chi vuole seguire la carriera dell’artista trova il suo profilo nell’archivio Sanremo di Atom Heart Magazine.

Domande frequenti su Allo Sbagliato di Mengoni

Dove si trova Allo Sbagliato di Marco Mengoni? A Milano, negli spazi dell’ex Teatro Principe, in viale Bligny 52. Il locale ha una capienza di circa 500 persone. Quanto costano i biglietti di Allo Sbagliato? Da 115 a 230 euro più commissioni. Il posto in piedi costa 115 euro, il posto a sedere davanti o di fianco al palco 172,50 euro e il palco numerato 230 euro. Quando finisce Allo Sbagliato? L’ultima serata è il 19 dicembre 2026. La residency è partita il 5 novembre ed è distribuita su sette settimane. Mengoni canta in tutte le serate? No. Le serate con Mengoni e la sua band sono 26. Nelle altre sere il club ospita comedy, musicisti, stand up e dj night. Posso usare il telefono dentro il club? No. All’ingresso il cellulare va in una custodia richiudibile e non si possono fare foto o video. In caso di emergenza si può sbloccare in un’area apposita.

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