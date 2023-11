Sfera Ebbasta Annuncia il Nuovo Album “X2VR” con Tracklist e Artwork

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, ha annunciato ufficialmente il suo prossimo album, “X2VR“, che sarà disponibile dal 17 novembre su Island Records. L’annuncio è stato fatto durante la “‘$euro Special Night” all’Allianz Cloud Milano, e l’artista ha offerto un anteprima live del nuovo progetto discografico ai suoi fan.

Il disco rappresenta il secondo capitolo di una saga che ha avuto inizio nel 2015 con “Xdvr“. Sfera Ebbasta ritorna alle sue origini per coinvolgere i suoi milioni di fan con nuovi suoni e i testi crudi a cui ci ha già abituato.

L’artwork di “X2VR” è stato svelato, presentando uno scatto in bianco e nero realizzato da Lorenzo Villa, che ritrae Sfera Ebbasta con il figlio Gabriel tra le braccia.

L’unica anticipazione è costituita dall’ultimo brano rappato in scena, dedicato a sua madre “Scusa ma’ / ora posso asciugare le tue lacrime / diventati grandi anche senza papà / me l’avevi detto, non è facile”. Il campionamento riprende «Vida loca», una traccia iconica dei Club Dogo, e potrebbe contenere featuring con Gué, Jake o Marracash. Il finale della presentazione è stato sfumato per evitare ulteriori spoiler, specialmente sui feat dell’album.

Insomma, bisognerà ancora attendere, ma il 17 novembre ne sapremo sicuramente di più!

Tracklist di “X2VR” di Sfera Ebbasta:

Fragile Ciao Bella G63 VDLC Anche Stasera Momenti No Milano Bene 3uphon Complicato Gol Calcolatrici 15 piani

Sfera Ebbasta è considerato uno dei migliori artisti italiani della sua generazione e uno dei principali esponenti della scena trap in Italia. Ha ottenuto successo con album come “XDVR“, inciso con la collaborazione di Charlie Charles, poi “Rockstar“, e “Famoso“, diventando il primo italiano a entrare nella Top 100 mondiale di Spotify con quest’ultimo. Nel 2020 è risultato essere l’artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019. Al 2023 detiene inoltre il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli (ben 27).