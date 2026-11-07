U2 a San Siro nel 2027: ora le date sono tre (5, 6 e 9 luglio), biglietti e prezzi

Gli U2 suoneranno a San Siro tre volte nel 2027: dopo il 5 e il 6 luglio è arrivata la terza data, il 9 luglio, con vendita generale dal 10 novembre 2026 alle 10:00.

Il 6 novembre 2026 gli U2 hanno annunciato una terza serata allo stadio di Milano: U2 a San Siro nel 2027 significa ora il 5, il 6 e il 9 luglio. Il concerto aggiunto fa parte del The Greatest Show on Earth World Tour, il tour mondiale che accompagna il nuovo album della band.

Le serate ufficiali a Milano sono tre. Sono tutte allo Stadio San Siro:

Lunedì 5 luglio 2027

Martedì 6 luglio 2027

Venerdì 9 luglio 2027 (data aggiunta il 6 novembre 2026)

Al momento non risulta nessuna quarta data ufficiale: le tre serate elencate sono le uniche confermate per Milano.

Biglietti: come e quando comprarli

Per la terza data, quella del 9 luglio, la vendita generale parte martedì 10 novembre 2026 alle 10:00 su Live Nation. Un’iscrizione a U2.com dà accesso alla prevendita riservata ai fan.

Le due serate già annunciate sono passate da prevendite dedicate a più canali nei giorni tra il 2 e il 5 novembre. Chi cerca un posto per il 5 o il 6 luglio deve quindi controllare le disponibilità residue sui canali ufficiali.

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Quanto costano i biglietti degli U2 a Milano

Il listino indicato per San Siro parte da 86,25 euro per il quinto settore numerato e sale fino a 258,75 euro per il primo settore. Prato e Inner Circle costano 184 euro.

5° settore: 86,25 euro

4° settore: 115 euro

3° settore: 172,50 euro

2° settore: 207 euro

1° settore: 258,75 euro

Prato e Inner Circle: 184 euro

Sono disponibili anche pacchetti VIP, con servizi aggiuntivi e posti dedicati.

Il tour: tutte le tappe europee

Il tour parte da Città del Messico il 23 febbraio 2027. Sul sito ufficiale della band sono elencate 35 date: 11 in America Latina e 24 tra Europa e Regno Unito. Dopo San Siro non risultano altre tappe europee nel calendario.

Le tappe europee seguono questo ordine: Stoccolma (26, 28 e 30 aprile), Parigi (5, 8 e 9 maggio), Barcellona (13 e 15 maggio), Siviglia (22 maggio), Lisbona (27 e 28 maggio), Amsterdam (5, 6, 9 e 11 giugno), Londra (18, 19, 22 e 25 giugno), Berlino (30 giugno e 1 luglio) e Milano (5, 6 e 9 luglio).

Il nuovo album, Carnaval De Luz, esce il 13 novembre 2026, pochi giorni dopo l’apertura della vendita per il terzo concerto di Milano.

Domande frequenti sugli U2 a San Siro nel 2027

Quando suonano gli U2 a San Siro nel 2027? Gli U2 suonano a San Siro il 5, il 6 e il 9 luglio 2027. Quando parte la vendita dei biglietti per il 9 luglio? La vendita generale per la terza data parte martedì 10 novembre 2026 alle 10:00 su Live Nation. Quanto costano i biglietti degli U2 a San Siro? I posti numerati vanno da 86,25 euro per il quinto settore a 258,75 euro per il primo. Prato e Inner Circle costano 184 euro. Ci sarà una quarta data a San Siro? Al momento le date ufficiali sono tre. Una quarta serata non è stata annunciata.

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