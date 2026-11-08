Genoa-Milan 1-2: Cisse e Pulisic firmano il colpo a Marassi

Il Milan batte il Genoa 1-2 a Marassi nell’11ª giornata di Serie A: Cisse e Pulisic firmano il doppio vantaggio nel primo tempo, Ellertsson accorcia all’88’ e il finale diventa una sofferenza.

Era la partita delle 15:00 di domenica 8 novembre, in calendario prima della pausa per le Nazionali. Per i rossoneri di Amorim è arrivato il successo che serviva dopo la serata europea di giovedì, per i rossoblù di De Rossi la sconfitta è maturata nella prima mezz’ora.

Genoa-Milan 1-2, i gol e il tabellino

13′ primo tempo: Cisse porta avanti il Milan

19′ primo tempo: Pulisic raddoppia

43′ secondo tempo: Ellertsson accorcia con un tiro da fuori area

Il Milan ha chiuso la prima frazione sul 2-0 in sei minuti: prima Cisse al 13′, poi Pulisic al 19′. Per l’americano è un’altra firma pesante dopo il derby vinto 3-1 sull’Inter, in cui aveva segnato insieme a Rabiot e Moreira.

Un finale teso a Marassi

Nella ripresa la partita si è spezzata in tanti pezzi: falli, interruzioni, nervosismo e qualche errore tecnico di troppo. Il tabellino conta sette ammonizioni, cinque per il Milan (Musah, Diawara, Rabiot, Pulisic, Gila) e due per il Genoa (Marcandalli ed Ehizibue). Nessun cartellino rosso.

Amorim ha cambiato quattro volte, tra gli altri con Hutchinson al posto di Cisse al 16′ e Jashari per Pulisic al 34′. De Rossi ha risposto con una raffica di sostituzioni attorno al 17′, tra cui El Shaarawy e Baldanzi, e ha trovato il gol all’88’ con Ellertsson. Un tiro da fuori, nell’angolo, che ha riaperto la partita senza riuscire a rimetterla in equilibrio.

Il Milan riparte dopo la caduta europea

Il successo di Genova arriva a tre giorni dalla serata storta di San Siro in Europa League, quando i rossoneri avevano perso con un netto 0-2 contro il Ferencváros. A Marassi la squadra ha risposto con un avvio aggressivo e con la gestione di un vantaggio che, nel finale, ha rischiato di sfuggire.

In campo Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot; Pulisic, Cisse, Ramos. Il Genoa è sceso con Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha, Osmajic.

Cosa resta dopo la sosta delle Nazionali

Prima del fischio d’inizio il Milan era quinto con 21 punti, il Genoa dodicesimo con 13. La classifica aggiornata dopo la 11ª giornata va ricontrollata sul sito della Lega Serie A, mentre il campionato si ferma per le Nazionali e riprenderà dopo la pausa.

Domande frequenti su Genoa-Milan

Come è finita Genoa-Milan? Genoa-Milan è finita 1-2. Hanno segnato Cisse al 13′ e Pulisic al 19′ del primo tempo; Ellertsson ha accorciato al 43′ della ripresa. Chi ha segnato in Genoa-Milan? Per il Milan Cisse e Pulisic, per il Genoa Ellertsson, con un tiro da fuori area nel finale. Ci sono stati espulsi in Genoa-Milan? No. Il tabellino riporta sette ammonizioni e nessun cartellino rosso. Quando gioca il Milan dopo Genoa-Milan? Il campionato si ferma per la pausa delle Nazionali: la data della prossima partita del Milan va controllata nel calendario ufficiale della Serie A.

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