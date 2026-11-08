Napoli-Lazio 1-1: Frattesi e l’autorete di Pedraza al Maradona

Napoli-Lazio finisce 1-1 al Maradona: vantaggio biancoceleste con Frattesi al 28′, pareggio azzurro al 48′ con l’autorete di Pedraza.

Come è finita Napoli-Lazio: Frattesi e l’autorete di Pedraza

Il lunch match delle 12:30 della 11ª giornata di Serie A si chiude 1-1 al Maradona. La Lazio passa al 28′ con Frattesi, servito da Noslin, e il Napoli pareggia al 48′ grazie a un’autorete di Pedraza, che devia con il ginocchio un cross di Lang mentre Hojlund e McTominay pressano in area. Nessun gol azzurro su azione, ma la spinta della ripresa è tutta di Allegri.

La partita: primo tempo laziale, ripresa azzurra

La Lazio di Gattuso parte forte: dopo un errore di Marin, Isaksen sfiora il vantaggio al 1′, poi Milinkovic-Savic ferma lo stesso Isaksen al 9′ e un colpo di testa di Sutalo al 17′. Il gol di Frattesi, quarto in campionato, arriva su un’azione partita da Noslin e manda i biancocelesti al riposo avanti. Nel primo tempo la squadra di Gattuso perde anche Sutalo per un problema muscolare, sostituito da Diogo Leite al 33′. All’intervallo esce Tavares per problemi fisici e entra Pedraza.

Il Napoli cambia ritmo dopo l’intervallo. Il pareggio arriva subito, poi gli azzurri sfiorano il 2-1: Olivera colpisce la traversa al 58′, De Bruyne viene salvato sulla linea da Pedraza al 59′, Mandas para su McTominay al 51′ e Rrahmani di testa al 65′. Dentro Anguissa, Politano, Lucca e Giovane, ma il risultato non cambia. Nel finale McTominay mette sopra la traversa all’88’, dopo quattro minuti di recupero. Prima del fischio d’inizio c’è stato un minuto di silenzio per Jesús de Miguel.

Quattro i cartellini gialli: Lang al 44′, Vergara e Gilmour al 66′ per il Napoli, Pedraza al 77′ per la Lazio. Nessun espulso. Arbitro Luca Pairetto.

Le formazioni di Allegri e Gattuso

Allegri schiera un 3-5-1-1 con Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Marin in difesa; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay e Olivera a centrocampo; Lang dietro a Hojlund. Gattuso risponde con un 4-3-3: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Per i biancocelesti manca l’infortunato Zaccagni.

Classifica dopo Napoli-Lazio e prossime partite

La Lazio resta davanti a tutti con 29 punti e nessuna sconfitta in 11 gare (9 vittorie e 2 pareggi), con 4 lunghezze di margine sull’Inter e 2 sulla Roma. Il Napoli sale a 15 punti. Il turno si chiude con Inter-Como.

Ora si ferma il campionato per la sosta delle nazionali. Si riparte sabato 21 novembre: Napoli-Torino al Maradona alle 20:45, Lazio-Lecce all’Olimpico alle 15:00. Gli azzurri arrivavano dalla sconfitta per 2-0 a Torino contro la Juventus del primo novembre.

Domande frequenti su Napoli-Lazio

Come è finita Napoli-Lazio oggi? 1-1 al Maradona. Ha segnato Frattesi per la Lazio al 28′ e il Napoli ha pareggiato al 48′ con un’autorete di Pedraza. Chi ha segnato in Napoli-Lazio? Frattesi, su assist di Noslin, per la Lazio; l’autogol di Pedraza, su cross di Lang, per il Napoli. Quanti punti hanno Napoli e Lazio dopo il pareggio? La Lazio è prima con 29 punti, il Napoli ha 15 punti dopo 11 giornate. Quando giocano di nuovo Napoli e Lazio? Dopo la sosta per le nazionali: sabato 21 novembre il Napoli ospita il Torino alle 20:45 e la Lazio riceve il Lecce alle 15:00.

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