Il Myanmar è responsabile di genocidio contro i rohingya. Lo ha stabilito giovedì 19 novembre 2026 la Corte internazionale di giustizia dell’Aia, che ha accolto la tesi del Gambia nel caso aperto nel 2019.

Cosa ha deciso la Corte dell’Aia

A leggere il verdetto è stato il presidente della Corte, Yuji Iwasawa. I giudici hanno accertato che la campagna militare del 2017 nello stato di Rakhine rientra nella definizione di genocidio della Convenzione del 1948. È la prima volta che la Corte riconosce uno Stato responsabile di questo crimine in base a quel testo.

La sentenza non è stata unanime: la pagina ufficiale del caso sul sito della Corte internazionale di giustizia elenca diverse opinioni dissenzienti, tra cui quella della vicepresidente Julia Sebutinde, e opinioni separate di altri giudici.

Perché i giudici hanno respinto la difesa dell’esercito

L’esercito birmano ha sempre sostenuto che quella del 2017 fosse una risposta a un attacco armato e un’operazione di contrasto a un’insurrezione. Iwasawa ha risposto che le operazioni andavano ben oltre. Per la Corte, “l’unica deduzione ragionevole” è che puntassero a distruggere i rohingya come gruppo.

Il criterio è più severo di quello usato per altri crimini internazionali, perché il genocidio richiede la prova dell’intento di annientare, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico o religioso. Per questo la motivazione sarà letta con attenzione dai giuristi di tutto il mondo.

Che cosa deve fare adesso il Myanmar

La Corte ha ordinato a Naypyidaw di fermare le persecuzioni ancora in corso e di consentire ai rohingya di tornare nelle proprie case, oltre a forme di riparazione. Le sentenze dell’Aia sono definitive e vincolanti, ma i giudici non dispongono di strumenti per farle rispettare, quindi l’attuazione dipende dalle pressioni internazionali e dal Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Il quadro politico a Naypyidaw rende il percorso in salita. Dal colpo di stato del 2021 il Paese è governato dalla giunta militare, mentre Aung San Suu Kyi, che nel 2019 aveva difeso il Paese davanti alla stessa Corte, è agli arresti domiciliari.

La campagna del 2017 e i rohingya in Bangladesh

I rohingya sono una minoranza musulmana che vive soprattutto nello stato di Rakhine, nel nord-ovest del Paese. Una legge del 1982 non li include tra le etnie riconosciute e, di fatto, li lascia senza cittadinanza: la voce di Wikipedia sui rohingya ricostruisce la storia del gruppo.

Nel 2017 l’esercito avviò una campagna con uccisioni, violenze sessuali di massa, saccheggi e villaggi bruciati. Oltre 700mila persone fuggirono in Bangladesh, dove vivono ancora in campi profughi sovraffollati, a Cox’s Bazar, in una delle più grandi concentrazioni di rifugiati al mondo.

Le conseguenze per altri casi internazionali

Il verdetto arriva mentre pendono altri procedimenti. Nel 2024 il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha chiesto un mandato di arresto per Min Aung Hlaing, capo della giunta, ma quel percorso riguarda la responsabilità individuale, mentre l’Aia ha giudicato quella dello Stato.

Gli esperti guardano anche al procedimento del Sudafrica contro Israele per Gaza, avviato nel 2023, che Israele respinge: il modo in cui la Corte ha applicato il criterio dell’intento potrebbe pesare sulla lettura di quel caso.

Domande frequenti sulla sentenza per i rohingya

Che cos’è la Corte internazionale di giustizia? È il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha sede all’Aia e risolve le controversie tra Stati. Non giudica le persone, compito che spetta alla Corte penale internazionale. Perché il Myanmar è stato ritenuto responsabile di genocidio? Perché per i giudici la campagna militare del 2017 aveva lo scopo di distruggere i rohingya come gruppo, e non solo di rispondere a un attacco armato come sostiene l’esercito. Chi sono i rohingya? Sono una minoranza di religione musulmana che vive soprattutto nello stato birmano di Rakhine. Dal 1982 non hanno diritto alla cittadinanza e dopo il 2017 oltre 700mila di loro vivono come rifugiati in Bangladesh. Perché è stato il Gambia a portare il caso all’Aia? Il Gambia, piccolo Stato dell’Africa occidentale a maggioranza musulmana, ha agito nel 2019 in base alla Convenzione sul genocidio, che permette a qualsiasi Stato aderente di chiedere conto di violazioni, anche se non coinvolto direttamente.

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