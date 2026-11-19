Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 21 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Ariete e classifica dei segni.

Oroscopo di Sabato 21 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 21 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Sabato 21 novembre la Luna è in Ariete per tutto il giorno. È entrata venerdì alle 06:52 e ci resta fino a domenica alle 11:09. Il tono è quello dell’iniziativa: poca pazienza, molta energia, voglia di fare e di dire le cose in modo diretto. È il giorno giusto per muoversi, sbrigare commissioni, fare sport e prendere un’iniziativa in amore.

Il Sole è nel suo ultimo giorno intero in Scorpione: domenica alle 08:23 entrerà in Sagittario. Fino ad allora le conversazioni restano sincere e un po’ intense. Mercurio è diretto in Scorpione, Venere è diretta in Bilancia: parole e sentimenti sono tornati chiari dopo le settimane di verifiche, e le decisioni di cuore sono più affidabili.

Sullo sfondo, Marte e Giove sono ancora congiunti in Leone, con una forte spinta al carisma, alla creatività e al desiderio di mostrarsi. Saturno, Nettuno e Chirone transitano in Ariete, il segno della Luna: oggi l’Ariete è sotto i riflettori e chi ha pianeti in questo segno sente la giornata con più forza. Il consiglio generale è muoversi presto, ma controllare i dettagli e non rispondere d’impulso.

Tema del giorno: Luna in Ariete (Sab 21, tutto il giorno) + ultimo giorno intero del Sole in Scorpione + Marte e Giove in Leone: il sabato dell’iniziativa

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna è nel tuo segno e ti rende magnetico, diretto e coraggioso. In amore sei tu a fare il primo passo: un messaggio, un invito, una frase detta senza giri di parole trovano terreno. Venere in Bilancia, nel segno opposto, ricorda che l’altra persona ha i suoi tempi: se un confronto di coppia si chiarisce, ascolta fino in fondo. Marte e Giove in Leone, in trigono, sostengono ogni slancio. Chi è solo oggi vive un incontro vivace.

Lavoro: Mattina ideale per avviare un’idea, chiudere una pratica ferma o proporre un progetto. Saturno, Nettuno e Chirone transitano nel tuo segno e chiedono disciplina: scrivi un piano breve e rispettalo. Nel pomeriggio ricontrolla numeri e date: la fretta fa saltare i dettagli e un errore piccolo costa tempo.

Salute: Energia alta, rischio di eccedere. Fai sport, ma riscaldati bene e proteggi testa, spalle e collo. Bevi acqua e mangia qualcosa di sostanzioso prima dell’allenamento. La sera dormi presto.

Consiglio del giorno: Parti, ma controlla i dettagli.

Toro ♉

Amore: La Luna in Ariete, in semisestile, porta il ritmo accelerato degli altri, e a te chiede di tenere il tuo. Il Sole in Scorpione, nel segno opposto, mette sul tavolo un confronto di coppia che dura da settimane: parlane con calma, senza pretendere risposte immediate. Venere, tua reggente, forma un quinconce: una piccola concessione scioglie una tensione. Una cena a casa funziona meglio di un’uscita affollata.

Lavoro: Sabato è un giorno per sistemare spese, abbonamenti e pagamenti sospesi. Evita decisioni di fretta o acquisti d’impulso: i prezzi vanno guardati due volte. Una collaborazione ti chiede una risposta: prendi tempo fino a lunedì, quando la Luna entrerà nel tuo segno.

Salute: Gola e collo da proteggere. Una passeggiata sveglia le gambe e scioglie la tensione. A tavola privilegia cibi caldi, senza eccessi. Il sonno è buono se non guardi lo schermo a letto.

Consiglio del giorno: Tieni il tuo ritmo.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Ariete forma un sestile con il tuo segno e ti rende vivace, curioso e pronto alla battuta. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia: è un buon giorno per un appuntamento, per riallacciare un contatto o per uscire con amici. Il Sole in Scorpione forma un quinconce e mette qualche pensiero in più sull’intimità. Mercurio, tuo reggente, è diretto: un chiarimento rimandato si può fare.

Lavoro: Rispondi a mail, messaggi e telefonate rimasti indietro: oggi le parole funzionano. Una trattativa si sblocca se vai dritto al punto. Controlla comunque ogni numero prima di firmare. Il pomeriggio è adatto a un contatto nuovo, a un’idea da proporre, a una breve lezione.

Salute: Mente veloce e nervi tesi. Stacca dagli schermi per un’ora, respira a fondo e cammina all’aria aperta. Spegni il telefono prima di mezzanotte per dormire meglio.

Consiglio del giorno: Parla chiaro, ora le parole funzionano.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di fretta e di irritabilità: una frase detta di corsa può ferire. Venere in Bilancia, anch’essa in quadrato, chiede pazienza con la famiglia. Il Sole in Scorpione forma un trigono e ti sostiene: l’intimità e le conversazioni sincere sono il tuo rifugio. Una serata a casa, con poche persone fidate, ripaga più di un’uscita.

Lavoro: Evita decisioni importanti e discussioni su soldi o questioni di famiglia, che oggi prendono toni accesi. Dedicati a ciò che è pratico: casa, documenti, spesa, ordine. Un collega impulsivo ti mette alla prova: respira prima di rispondere.

Salute: Stomaco sensibile: pasti leggeri e caldi. La tensione si accumula nella schiena e nelle spalle. Una doccia calda e un po’ di stretching la sciolgono.

Consiglio del giorno: Pazienza, poi tenerezza.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove, congiunti nel tuo segno, ti danno carisma, calore e voglia di farti notare. La Luna in Ariete forma un trigono e moltiplica questa energia: oggi sei il centro della scena e ti senti a tuo agio in qualunque compagnia. Venere in Bilancia, in sestile, rende il fascino più morbido. Il Sole in Scorpione forma un quadrato: una persona orgogliosa quanto te porta una tensione. Non sfidarla.

Lavoro: Giornata ottima per presentare un’idea, proporre un progetto o chiedere ciò che meriti. Chi ti ascolta è già dalla tua parte. Evita di imporre il tuo punto di vista con troppa forza, soprattutto con chi dipende da te. Una proposta importante può maturare per lunedì.

Salute: Energia alta, rischio di nervosismo. Fai movimento al mattino, poi scarica con una camminata. Cura cuore e schiena senza strafare e mangia con regolarità.

Consiglio del giorno: Brilla, ma senza sfidare nessuno.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Ariete forma un quinconce e chiede di cambiare piano all’ultimo momento: sii flessibile. Il Sole in Scorpione forma un sestile e favorisce una conversazione sincera, in cui dire ciò che senti senza troppi filtri. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione: un piccolo gesto di attenzione vale più di un grande discorso. Mercurio, tuo reggente, è diretto e i dettagli tornano al loro posto.

Lavoro: Metti ordine in agenda, documenti e spese della settimana, ma non strafare. Un imprevisto cambia il programma: gestiscilo con un piano B già pronto. Evita di criticare un collega davanti agli altri. Un elenco breve vale più di un progetto troppo grande.

Salute: Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Lo stress si sente nello stomaco. Una passeggiata lenta nel pomeriggio ti rimette in equilibrio.

Consiglio del giorno: Fai ordine, ma lascia spazio all’imprevisto.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno e i dubbi dei mesi scorsi lasciano spazio a decisioni più chiare. La Luna in Ariete, nel segno opposto, porta un confronto vivace e un partner più diretto del solito: la tua diplomazia funziona se non rimandi. Il Sole in Scorpione forma un semisestile e rende più riservate le parole. Una cena a due, con una conversazione sincera, vale più di una serata di gruppo.

Lavoro: Prendi una decisione che rimandi, anche piccola: oggi hai più lucidità. Una trattativa richiede che tu dica sì o no senza girarci intorno. Un collega o un socio ti propone una cosa in fretta: non cedere alla pressione, ma rispondi entro la sera.

Salute: Reni e schiena da curare. Bevi acqua, evita zuccheri e movimenti bruschi. Fai una camminata leggera dopo cena e dormi con la finestra socchiusa.

Consiglio del giorno: Decidi, ora che Venere è chiara.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole è nel tuo segno per l’ultimo giorno intero e Mercurio diretto rende le parole sincere. La Luna in Ariete forma un quinconce e chiede flessibilità: non tutto va come previsto. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza: un gesto di cura in coppia ripaga. Oggi è il momento di un bilancio di queste settimane: cosa hai capito, cosa hai lasciato, cosa vuoi portare avanti. Scrivilo.

Lavoro: Chiudi un tema aperto in modo pulito, senza rancori. Una conversazione di lavoro richiede onestà: dire le cose come stanno è la strada più rapida. Evita di iniziare progetti nuovi oggi. Da lunedì, con il Sole in Sagittario, la ripartenza sarà più semplice.

Salute: Acqua e sonno. Il passaggio di stagione lascia un po’ di stanchezza: dormi di più e riduci caffè e alcol. Un bagno caldo la sera aiuta a sciogliere la tensione.

Consiglio del giorno: Chiudi con ordine, ripartirai leggero.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Ariete forma un trigono con il tuo segno e porta fuoco, ottimismo e voglia di divertirti. Marte e Giove in Leone, anch’essi in trigono, aggiungono slancio: un incontro stimolante o un invito inatteso è favorito. Il Sole in Scorpione, in semisestile, ti lascia ancora un po’ di cautela. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace. Domani il Sole entra nel tuo segno: sei già in rincorsa.

Lavoro: Prepara un progetto personale, un viaggio o un corso: oggi trovi più energia per muoverti. Un’idea nuova trova sostegno se la presenti con entusiasmo. Evita promesse che non puoi mantenere. Il pomeriggio è adatto a un contatto con l’estero o con una persona lontana.

Salute: Forma ottima. Fai movimento all’aperto, cura fegato e fianchi con una cena leggera. Una camminata veloce al tramonto ricarica l’umore.

Consiglio del giorno: Prepara il tuo compleanno solare.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta fretta, impazienza e poca voglia di aspettare. Venere in Bilancia, anch’essa in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Il Sole in Scorpione forma un sestile e favorisce una conversazione sincera con una persona di cui ti fidi. Non cercare di controllare tutto: lascia un po’ di spazio all’imprevisto e a ciò che non dipende da te.

Lavoro: Metti ordine in un impegno senza forzare i tempi altrui. Un collega o un superiore ha fretta: non farti trascinare in decisioni affrettate. Il pomeriggio è più adatto a pianificare che a firmare. Una scelta pratica rimandata si risolve meglio lunedì.

Salute: Ginocchia, schiena e ossa da proteggere: scalda bene i muscoli e fai stretching. Un pasto caldo e un’ora di riposo rimettono in equilibrio il corpo.

Consiglio del giorno: Tieni il ritmo, non il controllo.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Ariete forma un sestile e ti rende brillante, curioso, aperto agli incontri: un invito dell’ultimo minuto va accettato. Il Sole in Scorpione forma un quadrato e porta una piccola rigidità in famiglia o in coppia. Marte e Giove in Leone, nel segno opposto, mettono energia e confronti diretti: scegli quali valgono la pena. Plutone e il Nodo Nord sono nel tuo segno e ti portano un tema di rotta.

Lavoro: Proponi un’idea o un contatto: le persone ti ascoltano. Un progetto di gruppo prende velocità se parli chiaro. Evita di mettere troppa carne al fuoco: due cose ben fatte valgono più di cinque iniziate. Il Nodo Nord nel segno ti chiede di scegliere in cosa credi davvero.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17 e fai attenzione a mani e polsi.

Consiglio del giorno: Apri alle idee, non alle discussioni.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Ariete forma un semisestile e porta una piccola scossa: un ricordo, un messaggio, un impulso. Il Sole in Scorpione forma un trigono e ti sostiene: l’intuito è affilato, la sensibilità profonda, e un rapporto intimo si apre con naturalezza. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede un po’ di flessibilità. È un sabato adatto a scrivere, ascoltare musica, stare con chi non ti chiede di spiegare tutto.

Lavoro: Dedicati a un’attività creativa o a una pratica silenziosa: scrivi, suona, dipingi. Evita di firmare impegni quando senti pressione: l’intuito dice che serve tempo. Un’amica o un amico ti chiede aiuto: dai quello che puoi, senza svuotarti.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Piedi e sistema immunitario da proteggere: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo la sera ti rimette in sesto.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito, non della fretta.

Oroscopo 21 novembre 2026 – Classifica del giorno

Leone Sagittario Gemelli Ariete Acquario Pesci Toro Cancro Vergine Bilancia Scorpione Capricorno

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 21 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 21 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. Marte e Giove sono congiunti nel segno e la Luna in Ariete forma un trigono: carisma, energia e occasioni per mostrarti sono al massimo. Bene anche Sagittario e Gemelli, entrambi sostenuti dalla Luna in Ariete. Com’è l’energia generale di sabato 21 novembre 2026? Luna in Ariete (tutto il giorno): energia, iniziativa e fretta; i segni di fuoco ne approfittano, i segni cardinali sentono la tensione

Sole in Scorpione (ultimo giorno intero): conversazioni sincere e profonde, bilanci di fine stagione

Marte e Giove in Leone: carisma, creatività e voglia di farsi notare

Mercurio e Venere diretti: parole e legami chiari, decisioni più affidabili A che ora il Sole entra in Sagittario nel 2026? Domenica 22 novembre 2026 alle 08:23 (ora italiana, CET). Oggi, sabato 21, è l’ultimo giorno intero del Sole in Scorpione: se hai una verità da dire o un bilancio da fare, questo è il momento. Da domenica la stagione diventa più leggera, curiosa e ottimista. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: prendi l’iniziativa, ma ascolta prima di rispondere. Nel lavoro: sbrigati le cose pratiche al mattino, controlla i dettagli nel pomeriggio. Con te stesso: usa l’energia della Luna in Ariete per muoverti, poi riposa. Domanda guida del giorno: “Che passo concreto posso fare oggi, senza correre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 21 Novembre 2026

L’oroscopo di sabato 21 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Prendere un’iniziativa con la Luna in Ariete, in amore e nei progetti

Chiudere con sincerità l’ultimo giorno intero del Sole in Scorpione

Muoversi, fare sport e sbrigare commissioni, evitando l’impulsività

In amore , prendi l’iniziativa con garbo e ascolta prima di rispondere: le parole oggi arrivano più dirette di quanto vorresti

, prendi l’iniziativa con garbo e ascolta prima di rispondere: le parole oggi arrivano più dirette di quanto vorresti Nel lavoro , sbrigati le cose pratiche al mattino e controlla i dettagli nel pomeriggio: la Luna in Ariete spinge a correre

, sbrigati le cose pratiche al mattino e controlla i dettagli nel pomeriggio: la Luna in Ariete spinge a correre Con te stesso, muoviti, scarica la tensione e poi riposa: domani il Sole entra in Sagittario e il clima si alleggerisce

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.