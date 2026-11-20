L’AIFA ha avviato la valutazione del daraxonrasib, il farmaco orale contro il tumore del pancreas metastatico che ha ricevuto il parere positivo del CHMP dell’EMA, con l’obiettivo di renderlo accessibile ai pazienti italiani il prima possibile.

Cos’è il daraxonrasib e a chi è rivolto

Il daraxonrasib è un farmaco orale a bersaglio molecolare messo a punto dall’azienda statunitense Revolution Medicines. Agisce sulla proteina KRAS, mutata in oltre il 90% dei casi di adenocarcinoma duttale del pancreas: si lega a quella proteina e la blocca, interrompendo i segnali che spingono le cellule tumorali a crescere e a dividersi.

Il parere positivo del CHMP, il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA, riguarda gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già trattati con almeno una terapia sistemica. È l’indicazione che l’AIFA indica nel suo comunicato, ed è anche quella su cui lavora l’agenzia italiana.

Cosa ha deciso l’AIFA sul daraxonrasib

Il 18 novembre 2026 l’Agenzia italiana del farmaco ha annunciato di aver avviato una valutazione progressiva dei dati disponibili, con il metodo della rolling review e in linea con il percorso europeo. In pratica gli esperti esaminano le informazioni man mano che arrivano, senza attendere il dossier completo. Lo stesso approccio è quello della revisione in fasi avviata dall’EMA a luglio, dopo il riconoscimento del farmaco come priorità nel progetto Cancer Medicines Pathfinder.

L’AIFA non indica scadenze. Dichiara invece l’obiettivo: snellire la procedura per rendere l’accesso il più rapido possibile e garantire la terapia a tutti i pazienti eleggibili, ovunque risiedano, senza sacrificare il rigore scientifico.

I risultati dello studio RASolute 302

I numeri arrivano dallo studio RASolute 302, coordinato dal Dana-Farber Cancer Institute di Boston e presentato al congresso di oncologia ASCO a Chicago. Tra i pazienti con tumore del pancreas metastatico, a un anno era vivo il 53,2% di chi aveva ricevuto il daraxonrasib, contro il 17,3% del gruppo trattato con la chemioterapia.

Alla ricerca partecipano anche quattro centri italiani: l’Istituto Nazionale Tumori e l’Istituto Europeo di Oncologia a Milano, l’Istituto Oncologico Veneto a Padova e l’azienda ospedaliero-universitaria di Pisa.

Quando arriva in Italia

Una data ufficiale non c’è. Negli Stati Uniti il farmaco è già disponibile; in Europa il passaggio decisivo spetta alla Commissione europea, che recepisce il parere del CHMP. Per l’immissione in commercio in Italia si parla di circa un anno, ma è una stima e non un impegno dell’AIFA. L’EMA ha riconosciuto al daraxonrasib anche la designazione di farmaco orfano, che può accelerare la valutazione del dossier.

L’accesso anticipato: il percorso della Lombardia

Nell’attesa, ricercatori italiani ed europei hanno chiesto all’azienda l’uso compassionevole, cioè l’accesso anticipato attraverso centri specializzati. La Lombardia si è mossa su un caso concreto: una paziente di Lecco con tumore metastatico, che aveva lanciato una raccolta fondi per curarsi negli Stati Uniti. La Regione sta definendo un’istanza di autorizzazione straordinaria, che dovrà presentare l’Asst di Lecco, così da farle arrivare il farmaco senza viaggi all’estero.

L’assessore Guido Bertolaso ha parlato di un impegno “doveroso”, con l’obiettivo di dare una risposta anche ad altri pazienti nelle stesse condizioni. Per ogni richiesta lo specialista deve accertare che il quadro clinico rientri nelle indicazioni autorizzate dalla FDA, l’agenzia statunitense del farmaco.

Domande frequenti sul daraxonrasib

Cos’è il daraxonrasib? È un farmaco orale a bersaglio molecolare che blocca la proteina KRAS, coinvolta nella crescita delle cellule tumorali. L’azienda che lo sviluppa è la statunitense Revolution Medicines. Che valore ha il parere positivo del CHMP? Il comitato scientifico dell’EMA ha dato un giudizio favorevole al farmaco per gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già trattati con almeno una terapia sistemica. Il passaggio successivo è la decisione della Commissione europea, poi i tempi di accesso nazionali. Cos’è la rolling review dell’AIFA? È una valutazione progressiva: l’agenzia esamina i dati man mano che diventano disponibili, senza attendere la domanda completa. Gli standard di qualità, sicurezza ed efficacia restano gli stessi di una valutazione ordinaria. Quando sarà disponibile il daraxonrasib in Italia? L’AIFA non ha comunicato una data. Per l’immissione in commercio si ipotizza circa un anno, ma resta una stima. Intanto sono in corso richieste di accesso anticipato attraverso l’uso compassionevole.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.