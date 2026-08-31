GTA 6 Online, l’attesa potrebbe durare fino a due anni: cosa dice Forbes

Rockstar Games ha mostrato questa settimana il gameplay di GTA 6 Extended Look su Netflix, ma sulla modalità online non ha detto una parola. Secondo un’indiscrezione di Forbes, il motivo è semplice: GTA 6 Online potrebbe non arrivare prima di uno o due anni dal lancio del gioco, fissato per il 19 novembre 2026.

La fonte è il giornalista Paul Tassi, che segue da anni gli sviluppi della saga per il magazine statunitense. Non si tratta di un leak né di un report interno, ma di una lettura ragionata della situazione attuale di Rockstar e Take-Two Interactive.

Perché Rockstar non parla ancora di GTA 6 Online

Al momento tutte le risorse dello studio sono concentrate sulla campagna per giocatore singolo. GTA 6 è in sviluppo da oltre tredici anni e ha già accumulato diversi rinvii, quindi la priorità assoluta resta consegnare un’esperienza single player senza sbavature.

Non c’è nessuna urgenza di affiancare da subito una componente multiplayer. Il gioco venderà comunque un numero record di copie grazie alla sola storia di Jason e Lucia a Leonida, senza bisogno di un servizio online pronto al day one.

Il precedente di GTA Online e Red Dead Online

Rockstar ha già seguito questa strategia in passato. GTA Online debuttò nell’ottobre 2013, circa due settimane dopo l’uscita di GTA V, non in contemporanea con il gioco principale.

Lo stesso schema si è ripetuto con Red Dead Redemption 2: Red Dead Online arrivò diverse settimane dopo la campagna, lasciando allo studio il tempo per rifinire l’esperienza multiplayer separatamente. Un ritardo di uno o due anni per GTA 6 Online sarebbe quindi coerente con la storia recente del publisher, anche se su una scala temporale molto più ampia rispetto al passato.

GTA Online continua a fruttare cifre enormi

C’è anche un motivo economico dietro questa attesa. L’attuale GTA Online, ambientato a Los Santos, resta un vero e proprio generatore di ricavi anche a distanza di tredici anni dal lancio.

Nel 2020, durante il periodo della pandemia, la spesa dei giocatori in microtransazioni ha toccato un picco di 744 milioni di dollari in un solo anno. Ancora oggi il gioco continua a generare circa 400 milioni di dollari annui tra Shark Card, abbonamenti GTA+ e aggiornamenti a pagamento.

Rockstar non ha quindi alcuna fretta di sostituire una gallina dalle uova d’oro con un servizio ancora da rodare. Aspettare permette allo studio di continuare a incassare dal titolo esistente mentre lavora con calma al successore.

In breve: secondo Forbes, GTA 6 Online potrebbe debuttare solo nel 2027 o addirittura nel 2028, uno o due anni dopo l’uscita di GTA 6 prevista per il 19 novembre 2026. Si tratta però di una speculazione giornalistica, non di un annuncio ufficiale di Rockstar Games.

L’acquisizione di Cfx.re e le ambizioni multiplayer di Rockstar

Un indizio interessante arriva da un’operazione societaria passata quasi inosservata: Take-Two ha acquisito Cfx.re, la piattaforma alla base di FiveM e RedM, i celebri progetti di modding e roleplay nati attorno a GTA V e Red Dead Redemption 2.

Questa mossa suggerisce che Rockstar stia pensando a un GTA 6 Online molto più ambizioso e strutturato rispetto al passato, magari pensato per durare un intero decennio come è successo con la versione attuale. Costruire un ecosistema di questa portata richiede però tempo, ed è un altro motivo per cui il lancio potrebbe slittare oltre la finestra iniziale del gioco.

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Un secondo grande lancio, non un flop annunciato

C’è infine una lettura più strategica della vicenda. Separare le uscite permette a Rockstar di creare due momenti di hype distinti invece di uno solo. Prima la storia di Jason e Lucia, poi, mesi o anni dopo, un secondo grande evento mediatico dedicato esclusivamente al multiplayer.

Questo approccio evita anche il rischio di un lancio caotico o non rifinito, un errore che Rockstar vuole assolutamente evitare dopo le critiche ricevute in passato per il debutto di alcuni titoli online della concorrenza.

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