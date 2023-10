Dead Island 2 Haus in arrivo il 2 novembre

Dead Island 2 Haus uscirà il 2 novembre 2023. Ecco cosa aspettarci dalla nuova espansione della popolare saga.

Oggi, Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato la data di uscita dell’attesa espansione di Dead Island 2 intitolata ‘Haus‘. Questa prima espansione del gioco debutterà il 2 novembre su tutte le piattaforme, introducendo una completamente nuova trama in cui una sorta di ‘cult tecnologico’ di un miliardario lotta per la sopravvivenza durante l’apocalisse zombie.

Dead Island 2 Haus – I dettagli

Questa emozionante espansione porterà i giocatori in una location del tutto inedita: una sontuosa villa a Malibu. Qui, i limiti della moralità saranno spinti al massimo, poiché la villa funge sia da rifugio che da macchina in grado di spogliare la carne e raccogliere le anime. Ci aspetta un viaggio attraverso un labirinto distorto di biomi, in cui l’architettura razionale è sovvertita da spazi narrativi in continua espansione.

Nuovi strumenti di sopravvivenza:

Per combattere le orde di non morti in Dead Island 2 Haus, i giocatori avranno accesso a nuovi strumenti di sterminio, tra cui:

K-ROSSBOW – Un’arma di precisione per il fuoco a lunga gittata e la distruzione delle teste dei non morti.

– Un’arma di precisione per il fuoco a lunga gittata e la distruzione delle teste dei non morti. Hog Roaster – Un’arma che macella e griglia letteralmente gli zombie

– Un’arma che macella e griglia letteralmente gli zombie Dead Islands – Il tuo alleato per annientare i nemici non morti e alleggerire il carico.

– Il tuo alleato per annientare i nemici non morti e alleggerire il carico. 8 Nuove Carte Abilità – Per espandere l’arsenale di abilità del tuo personaggio.

Dettagli sull’Expansion Pass:

I possessori dell’Expansion Pass, al prezzo di € 29,99, potranno immergersi in Dead Island 2 Haus senza costi aggiuntivi. Al momento rimane incerto se l’espansione sarà disponibile come DLC autonomo. L’Expansion Pass promette anche la seconda espansione della trama, SOLA Festival, prevista per il lancio nel secondo trimestre del 2024.

Il notevole successo di Dead Island 2:

Nonostante una travagliata storia di sviluppo, Dead Island 2 è riuscito a ottenere un notevole successo. Alla sua uscita all’inizio di quest’anno, è diventato il lancio di maggior successo di sempre per Deep Silver in termini di vendite unitarie e ricavi. La popolarità del gioco è testimonianza dell’appeal duraturo di questa amata saga.