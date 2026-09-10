Hideo Kojima, Playstation cancella PHYSINT: Xbox salva il nuovo gioco del creatore di Metal Gear

Clamoroso cambio di programma per PHYSINT, il nuovo videogioco di Hideo Kojima. Sony e PlayStation Studios hanno abbandonato il progetto, ma Kojima Productions ha trovato un nuovo partner: Xbox. Il gioco non è stato cancellato e continuerà il suo sviluppo sotto l’ala di Microsoft.

La notizia segna un cambiamento radicale per uno dei videogiochi più attesi di Hideo Kojima. PHYSINT era stato annunciato nel 2024 come un progetto realizzato da Kojima Productions in collaborazione con PlayStation, ma quell’accordo è ormai terminato.

PlayStation Studios ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere la collaborazione con Kojima Productions sul progetto. Poco dopo, lo stesso Hideo Kojima ha raccontato quanto accaduto dietro le quinte.

Secondo il game designer giapponese, infatti, Sony aveva comunicato già a metà giugno 2026 la volontà di cancellare PHYSINT mentre il gioco si trovava in produzione.

Kojima Productions non ha però rinunciato al progetto. Dopo circa tre mesi trascorsi alla ricerca di un nuovo partner, lo studio ha trovato un accordo con Xbox, che permetterà a PHYSINT di continuare il proprio sviluppo.

Sony Playstation voleva cancellare PHYSINT: cosa è successo

La separazione tra Hideo Kojima e PlayStation per PHYSINT appare ancora più significativa dopo le dichiarazioni dello sviluppatore.

Kojima ha spiegato che a metà giugno 2026 Sony Interactive Entertainment ha comunicato improvvisamente allo studio la decisione di cancellare PHYSINT durante la fase di produzione.

Per Kojima Productions si trattava di uno scenario particolarmente delicato. PHYSINT rappresenta infatti uno dei progetti più importanti per il futuro dello studio e segna soprattutto il grande ritorno di Hideo Kojima al genere action espionage.

Lo sviluppatore ha quindi deciso di non abbandonare il gioco.

Nei tre mesi successivi, Kojima Productions ha cercato un nuovo partner disposto a sostenere PHYSINT. Le trattative hanno infine portato a un risultato sorprendente: sarà Xbox a prendere il posto di PlayStation nel progetto.

PHYSINT passa da PlayStation a Xbox

La nuova collaborazione tra Xbox e Hideo Kojima cambia completamente il futuro di PHYSINT.

Microsoft e Kojima Productions avevano già avviato un rapporto attraverso OD, altro misterioso progetto sviluppato dallo studio giapponese. Con PHYSINT, però, la partnership assume un peso ancora maggiore.

Kojima ha spiegato di aver trovato in Xbox un partner con cui condividere una comune visione sul futuro del progetto. La cosa più importante per i fan riguarda però il destino del gioco: PHYSINT non è stato cancellato e la produzione continuerà.

Xbox diventa quindi il nuovo partner del progetto dopo l’uscita di scena di PlayStation.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo considerando che PHYSINT era stato presentato inizialmente proprio come una grande collaborazione tra Hideo Kojima e Sony.

Cos’è PHYSINT, il nuovo gioco di Hideo Kojima

PHYSINT è il nuovo action espionage sviluppato da Kojima Productions, annunciato ufficialmente nel gennaio 2024.

Fin dalla presentazione, il progetto ha attirato grande attenzione perché rappresenta il ritorno di Hideo Kojima al genere che ha contribuito a rendere celebre attraverso la saga di Metal Gear.

PHYSINT viene descritto come un’esperienza di azione e spionaggio di nuova generazione. Kojima punta inoltre a ridurre sempre di più la distanza tra videogiochi e cinema, sfruttando tecnologie avanzate e un’impostazione fortemente cinematografica.

Al momento rimangono ancora molti misteri sul gameplay, sulla storia e sui personaggi.

Il progetto si trova ancora in sviluppo e PHYSINT non ha una data di uscita ufficiale.

Il cambio di partner rappresenta inevitabilmente un passaggio importante nella produzione, ma Kojima ha rassicurato direttamente i giocatori: il progetto continuerà.

PHYSINT sarà esclusiva Xbox?

Dopo l’annuncio della nuova partnership, una delle domande principali riguarda inevitabilmente le piattaforme di PHYSINT.

Al momento, però, non è stato annunciato ufficialmente che PHYSINT sarà un’esclusiva Xbox.

Microsoft sarà il nuovo partner e publisher del progetto, ma non sono ancora stati forniti tutti i dettagli relativi alle piattaforme sulle quali sarà disponibile il gioco.

Non è quindi possibile affermare, almeno per ora, che PHYSINT uscirà esclusivamente su Xbox e PC o che non arriverà sulle console PlayStation.

La situazione potrebbe diventare più chiara nei prossimi mesi, quando Kojima Productions e Xbox presenteranno nuovi dettagli sul progetto.

Il dato certo è che PlayStation non sarà più il partner che accompagnerà lo sviluppo di PHYSINT, ruolo che passa ora a Xbox.

Hideo Kojima e PlayStation, un rapporto lungo trent’anni

La decisione di Sony sorprende soprattutto considerando lo storico rapporto tra Hideo Kojima e PlayStation.

Il legame tra il game designer e il marchio Sony attraversa quasi trent’anni di storia dei videogiochi. Metal Gear Solid arrivò sulla prima PlayStation nel 1998 e contribuì a trasformare Kojima in uno degli autori più conosciuti dell’intera industria.

La collaborazione è proseguita anche dopo la separazione tra Kojima e Konami.

Il primo Death Stranding arrivò su PlayStation 4 nel 2019, mentre Death Stranding 2: On the Beach ha ulteriormente rafforzato il rapporto tra Kojima Productions e Sony.

Proprio per questo l’annuncio di PHYSINT nel 2024 sembrava rappresentare un nuovo capitolo naturale della collaborazione.

PlayStation aveva presentato il progetto insieme a Kojima con grandi ambizioni. Il gioco avrebbe segnato il ritorno dell’autore all’action espionage all’interno di una produzione capace di sfruttare anche l’esperienza tecnologica e cinematografica del gruppo Sony.

Due anni dopo, lo scenario è completamente cambiato.

Perché il passaggio di PHYSINT a Xbox è così importante

Il caso PHYSINT rappresenta uno dei cambi di partnership più sorprendenti degli ultimi anni nell’industria dei videogiochi.

Non si tratta semplicemente di un titolo passato da un publisher a un altro. PHYSINT era nato pubblicamente come una collaborazione tra PlayStation e Hideo Kojima, con Sony direttamente coinvolta nella presentazione del progetto.

Secondo quanto raccontato da Kojima, PlayStation ha poi deciso di interromperne la produzione. Kojima Productions ha però scelto di continuare e ha trovato proprio in Xbox il partner necessario per salvare il gioco.

Microsoft rafforza così ulteriormente il rapporto con uno degli autori più importanti del settore, mentre Kojima Productions potrà continuare a sviluppare quello che viene presentato come il suo grande ritorno allo spionaggio.

Resta da capire quanto il cambio di partner influenzerà il progetto originale e soprattutto quali saranno le piattaforme scelte per la pubblicazione.

Una cosa, però, è ormai ufficiale: PHYSINT è ancora vivo. Hideo Kojima continuerà a svilupparlo e lo farà insieme a Xbox, non più con PlayStation.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.