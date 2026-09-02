GTA 6, Cyberleek nel mirino: Take-Two individua due utenti Discord e sigilla le carte

Take-Two Interactive ha stretto il cerchio attorno a Cyberleek per la vicenda dei leak di GTA 6. La nuova richiesta legale depositata la scorsa settimana presso il tribunale federale del Southern District di New York punta su due account Discord specifici, uno individuato per la prima volta e uno già noto agli investigatori. Il giudice ha appena concesso il sigillo completo su questi documenti.

Tutto è cominciato il 17 agosto, quando l’account Cyberleek ha iniziato a pubblicare clip di gameplay non autorizzate di GTA 6, accompagnate da un manifesto contro le pratiche commerciali di Rockstar e Take-Two. Nei giorni successivi il leak si è trasformato in un caso legale internazionale, con al centro criptovalute, server Discord privati e un’aula di tribunale federale.

Cyberleek & GTA 6 – Dalle citazioni DMCA al sigillo totale

Take-Two ha risposto ai primi leak con una raffica di takedown DMCA, poi è passata alle vie legali vere e proprie. Il 20 agosto gli avvocati Dale Cendali e Joshua Simmons dello studio Kirkland & Ellis hanno depositato due citazioni in giudizio contro Microsoft e Discord, chiedendo indirizzi IP, email di registrazione, numeri di telefono e identificativi dei dispositivi collegati a Cyberleek. La richiesta iniziale ha coinvolto anche X, in un’operazione a strascico su più piattaforme.

Con la seconda richiesta, depositata pochi giorni dopo, l’approccio cambia radicalmente. Non più migliaia di account da setacciare, ma due bersagli precisi. E stavolta Take-Two ha chiesto e ottenuto la secretazione completa: rendere pubblici i dettagli, sostiene l’azienda, rischierebbe di avvisare gli indagati e dargli il tempo di cancellare le prove.

Il caso DarkViperAU e i server sotto la lente

La prima ondata di richieste aveva già avuto un effetto collaterale pesante: tra i server Discord elencati compariva anche quello legato a Matthew “DarkViperAU” Judge, noto content creator specializzato in GTA. Judge ha replicato su X negando qualsiasi legame con i leak, precisando che non si trattava del Discord dei suoi editor e che nessuna clip era mai circolata nei suoi canali.

Oltre al server di DarkViperAU, la citazione originale nominava community come CYBERLEEK, CinematicRockstar, Surfer24k (poi rinominato cyberleek_west) e Ødyssey.gg, descritta da Take-Two come una community legata al mondo dei cheat.

Una memecoin da un quarto di milione di dollari

Dietro la facciata da attivista anti-corporazioni, Cyberleek ha lanciato attorno alla metà di agosto un token su Solana chiamato $CYBERLEEK, promosso con un QR code stampato su ogni clip leaked e lo slogan “market cap più alto uguale più leak“. Il 27 agosto, poche ore prima della premiere Netflix di GTA 6, Cyberleek ha incassato circa 250.000 dollari, prosciugando le commissioni accumulate sul pool di liquidità. Il token, che aveva toccato un picco di oltre 23 milioni di dollari di capitalizzazione, è crollato di oltre l’80% nelle ore successive.

Cos’è una citazione DMCA? È uno strumento legale previsto dal Digital Millennium Copyright Act che permette a un titolare di copyright di ottenere dati identificativi di un presunto infrangitore direttamente da una piattaforma tecnologica, senza dover prima avviare una causa formale in tribunale.

Cyberleek & GTA 6 – Perché Take-Two ha mollato la pista YouTube

Nello stesso deposito, Take-Two ha ritirato a sorpresa la richiesta di dati contro Google relativa agli account YouTube collegati a Cyberleek. Il segnale è chiaro: quella pista non serve più, perché gli avvocati ritengono di essere ormai vicini alla fonte originale attraverso Discord.

Cosa succede ora

GTA 6 esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con preload digitale dal 12 novembre. Take-Two ha ogni interesse a chiudere il caso prima del lancio. Discord, dal canto suo, ha dichiarato attraverso il direttore marketing Ryan Rigney di non aver ancora ricevuto formalmente il nuovo mandato, ma di essere pronta a valutarne validità e portata non appena arriverà. La vicenda, insomma, è tutt’altro che conclusa.

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Domande frequenti Cyberleek GTA 6

Chi è Cyberleek? È l’alias usato da una persona o un gruppo che dal 17 agosto 2026 ha pubblicato online decine di clip di gameplay non autorizzate di GTA 6, accompagnate da un manifesto contro le pratiche commerciali dell’industria videoludica. Quanto ha guadagnato Cyberleek dal leak di GTA 6? Secondo dati on-chain, circa 250.000 dollari, incassati il 27 agosto 2026 attraverso le commissioni accumulate su una memecoin lanciata su Solana pochi giorni prima. Take-Two ha già scoperto l’identità di Cyberleek? Non ancora ufficialmente. La nuova citazione in giudizio, sigillata dal tribunale, punta su due utenti Discord specifici, ma l’identità reale non è stata resa pubblica. Quando esce GTA 6? Il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con preload digitale a partire dal 12 novembre.

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