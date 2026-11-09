Amazon lavora a un robot domestico: nasce un gruppo dedicato

Amazon ha formato un gruppo di lavoro per sviluppare un robot per la casa: gli annunci di lavoro dell’azienda descrivono un dispositivo capace di muoversi negli ambienti domestici e di lavorare in autonomia accanto alla famiglia.

Cosa sappiamo del robot domestico di Amazon

Le offerte di lavoro pubblicate da Amazon parlano di un “prodotto robotico mai visto prima” pensato per la casa. Il dispositivo dovrebbe spostarsi tra le stanze e svolgere compiti senza un controllo continuo, convivendo con chi abita lo spazio. Per ora è tutto qui: l’azienda non ha spiegato che tipo di robot sia, che aspetto abbia e quali mansioni potrà svolgere.

Non ci sono nemmeno un nome, un prezzo o una data di uscita. Un portavoce di Amazon ha ammesso che resta un divario importante tra ciò che funziona in laboratorio e ciò che è possibile in un soggiorno vero, con bambini, animali, tappeti e oggetti lasciati ovunque.

Dal Personal Robotics Group a Fauna Robotics

Il progetto fa capo al Personal Robotics Group, la divisione che Amazon dedica ai robot per il consumatore. A rafforzarla è arrivata a marzo l’acquisizione di Fauna Robotics, startup di New York.

Fauna ha sviluppato Sprout, un umanoide alto circa un metro, più piccolo dei rivali del settore e pensato per case e uffici: raccogliere giocattoli o portare del cibo sono gli esempi che accompagnavano l’operazione. L’azienda ha continuato a vendere ai ricercatori le versioni Creator Edition, mentre Amazon ha spiegato di voler costruire robot capaci, sicuri e divertenti “per tutti”.

Resta da capire se il nuovo prodotto nascerà dalla tecnologia di Sprout o seguirà una strada diversa. Gli annunci non lo dicono, e Amazon non ha collegato esplicitamente i due progetti.

Astro, il precedente di Amazon

Non è la prima volta che Amazon prova a portare un robot nelle case. Nel 2021 aveva presentato Astro, un dispositivo su ruote che pattugliava l’appartamento, rispondeva ad Alexa e inviava avvisi sullo smartphone. Il prezzo di listino arrivava a 1.450 dollari, e il robot non è mai uscito dalla fase di vendita su invito.

Quell’esperienza pesa sul nuovo tentativo. Un robot domestico deve convincere su tre fronti: utilità reale ogni giorno, sicurezza accanto alle persone e un prezzo che non lo confini a una nicchia di appassionati.

Cosa manca ancora al progetto

La formazione del gruppo è un segnale di intenzione, non un annuncio di prodotto. Un robot che gira per casa in autonomia è una sfida molto più complessa di un altoparlante intelligente come Echo.

Per ora il quadro confermato si riduce a tre elementi: un team al lavoro, un ruolo di primo piano per Fauna Robotics e annunci di lavoro che descrivono un robot autonomo per la famiglia. Ogni dettaglio in più, dal design ai compiti, dovrà arrivare da Amazon.

Domande frequenti sul robot domestico di Amazon

Amazon sta sviluppando un robot per la casa? Sì, almeno a giudicare dagli annunci di lavoro: Amazon ha formato un gruppo dedicato a un prodotto robotico domestico. L’azienda non ha ancora annunciato né un dispositivo né una data di uscita. Cos’è il Personal Robotics Group di Amazon? È la divisione di Amazon che si occupa di robot per i consumatori. Ne fa parte Fauna Robotics, la startup acquisita a marzo. Cos’è Fauna Robotics e cosa ha costruito? È una startup di New York che ha sviluppato Sprout, un umanoide alto circa un metro per case e uffici. Continua a offrire il robot ai ricercatori. Che fine ha fatto Astro, il robot di Amazon del 2021? Astro non è mai uscito dalla fase su invito. Costava 1.450 dollari a prezzo di listino ed è rimasto un prodotto di nicchia.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.