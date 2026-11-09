DeepSeek Harness arriva a 1,54 milioni di utenti attivi al giorno in tre mesi

DeepSeek Harness ha toccato 1,54 milioni di utenti attivi al giorno il 4 novembre 2026, contro i circa 271.000 di fine settembre, a poco meno di tre mesi dal debutto del 13 agosto.

DeepSeek ha comunicato i numeri il 5 novembre con un post sull’account WeChat ufficiale del team di Harness. È la prima volta che l’azienda di Hangzhou rende pubblici dati d’uso del progetto. La cifra riguarda gli utenti dell’API ufficiale e riguarda un software che non è l’app di chat di DeepSeek: è un prodotto a parte, pensato per far lavorare gli agenti AI.

Cos’è DeepSeek Harness e cosa fa

Harness è un software open source che costruisce intorno a un modello linguistico l’impalcatura necessaria per eseguire compiti lunghi e articolati: aprire file, usare strumenti, portare avanti un lavoro in più passaggi senza che l’utente guidi ogni mossa. In altre parole, è lo strato che trasforma un modello che risponde in un agente che opera.

La versione 0.1 è uscita il 13 agosto 2026, quella desktop il 29 settembre. Il programma ha due modalità, ufficio (documenti, fogli di calcolo, presentazioni) e coding. Il software è gratuito, ma per usare i modelli ufficiali serve una ricarica sulla DeepSeek Open Platform. Si possono collegare anche le API di altri fornitori, come Qianwen, Kimi e GLM, con le rispettive tariffe.

I numeri di DeepSeek Harness: utenti, token e plugin

Nel suo primo rilascio di dati, DeepSeek ha indicato una crescita di circa 5,7 volte in poco più di un mese. Le cifre, tutte dichiarate dall’azienda e non misurate da terzi:

1,54 milioni di utenti attivi giornalieri il 4 novembre, contro circa 271.000 al 30 settembre.

di utenti attivi giornalieri il 4 novembre, contro circa 271.000 al 30 settembre. Circa 92 trilioni di token elaborati ogni giorno (92.000 miliardi).

di token elaborati ogni giorno (92.000 miliardi). Circa 35.000 plugin di terze parti, e circa il 60% degli utenti attivi ne ha creato o installato almeno uno.

Il dato sui plugin spiega bene la direzione del progetto: Harness punta a essere una piattaforma che gli sviluppatori estendono, più che un’applicazione chiusa.

Il marketplace dei plugin e il programma per gli sviluppatori

Il team prepara un marketplace ufficiale di plugin, più stabilità e sicurezza per le API che i plugin usano e un programma di supporto per chi li sviluppa, con incentivi in token, scambio tecnico e promozione. Il programma non è ancora partito: gli sviluppatori interessati possono lasciare l’adesione tramite un modulo.

Come leggere il dato di 1,54 milioni

Il numero va maneggiato con cautela. Harness è un prodotto agente indipendente e il conteggio include l’uso via API, quindi non coincide con gli utenti unici del client desktop. Un confronto diretto con altri assistenti da ufficio con IA è difficile anche per un’altra ragione: nel report QuestMobile del terzo trimestre 2026 Tencent WorkBuddy contava 32,4 milioni di utenti attivi al mese a settembre, una misura mensile e quindi non paragonabile a quella giornaliera di DeepSeek.

Resta un fatto: partire da un progetto lanciato ad agosto e arrivare a oltre un milione di utenti attivi al giorno in poche settimane colloca Harness tra i prodotti agentici cinesi da seguire, a prescindere da come si conteggiano gli utenti.

Domande frequenti su DeepSeek Harness

Cos’è DeepSeek Harness? È un software open source di DeepSeek che permette agli agenti AI di eseguire compiti complessi in più passaggi, con una modalità per l’ufficio e una per la programmazione. DeepSeek Harness è gratuito? Il software è gratuito e open source. Per usare i modelli ufficiali di DeepSeek serve però una ricarica sulla DeepSeek Open Platform, mentre le API di fornitori terzi si pagano alle loro tariffe. Quanti utenti ha DeepSeek Harness? Circa 1,54 milioni di utenti attivi al giorno il 4 novembre 2026, in crescita dai circa 271.000 di fine settembre. È un dato dichiarato dall’azienda e riferito all’API ufficiale. Quando è uscito DeepSeek Harness? La versione 0.1 è uscita il 13 agosto 2026 e l’app desktop il 29 settembre 2026.

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