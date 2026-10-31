Oroscopo di lunedì 2 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 2 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Leone.

Oroscopo di Lunedì 2 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 2 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Lunedì 2 novembre è la Commemorazione dei defunti. La Luna resta in Leone per tutto il giorno e dà calore a una giornata di silenzio e di ricordi. Il Sole attraversa lo Scorpione e rende sincere le conversazioni.

Mercurio e Venere sono ancora retrogradi, mentre Marte e Giove in Leone tengono alta l’energia. È un lunedì per rivedere e portare avanti il lavoro con ordine.

Tema del giorno: Commemorazione dei defunti con la Luna in Leone: il lunedì del silenzio e del calore

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Leone in trigono tiene alto l’umore. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede un confronto sincero con il partner. Un chiarimento rapido evita giorni di silenzio.

Lavoro: Parti con una proposta chiara. Mercurio retrogrado: ricontrolla numeri e date.

Salute: Energia alta. Fai movimento a metà giornata.

Consiglio del giorno: Parla chiaro, ascolta di più.

Toro ♉

Amore: La Luna in Leone in quadrato rende nervosa la giornata. Il Sole in Scorpione si oppone: una gelosia o un silenzio chiede parole oneste. Non fare finta di niente.

Lavoro: Lunedì lento: scegli una sola priorità e portala a casa.

Salute: Collo e gola sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Una cosa alla volta.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Leone in sestile e Venere in Bilancia in trigono rendono piacevoli i contatti. Una battuta spezza una tensione.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: rileggi le mail prima di inviarle.

Salute: Mente attiva, sonno leggero.

Consiglio del giorno: Ricontrolla, poi rispondi.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono rende profonde le conversazioni. Oggi è la Commemorazione dei defunti: un ricordo familiare scalda.

Lavoro: Giornata di piccoli compiti e di sostegno ai colleghi.

Salute: Recupero buono. Cena calda.

Consiglio del giorno: Resta vicino a chi ti vuole bene.

Leone ♌

Amore: La Luna è ancora nel tuo segno, con Marte e Giove nel segno: presenza forte e voglia di protagonismo. Il Sole in quadrato chiede di non imporre le tue ragioni.

Lavoro: Giornata di visibilità: proponi, ma lascia spazio agli altri.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Meno scena, più ascolto.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Domani la Luna entra nel tuo segno.

Lavoro: Giornata utile per organizzare la settimana e chiudere le mail in sospeso.

Salute: Equilibrio buono. Evita i pasti pesanti.

Consiglio del giorno: Prepara il terreno, domani ti aiuta.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno e la Luna in Leone in sestile riportano un tema affettivo da rivedere. Il Sole in Scorpione in semisestile invita alla discrezione.

Lavoro: Rivedi accordi in sospeso, non firmare niente di nuovo.

Salute: Energia stabile. Cura schiena e reni.

Consiglio del giorno: Rivedi, non decidere.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Leone in quadrato rendono intensa la giornata. Una parola detta di getto pesa più del solito.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: rileggi tutto, rimanda le trattative.

Salute: Emotività alta. Acqua, sonno, niente caffè la sera.

Consiglio del giorno: Pensa due volte.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Leone in trigono e Venere in Bilancia in sestile rendono facile ridere e flirtare. Un invito per i prossimi giorni arriva a sorpresa.

Lavoro: Ottima giornata per proporre un’idea: sei convincente.

Salute: Forma ottima. Sport all’aperto.

Consiglio del giorno: Dì sì a un invito.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in sestile rende possibile un chiarimento sentimentale. Dì ciò che pensi senza giri.

Lavoro: Giornata di metodo: sistema scadenze e budget.

Salute: Ginocchia e schiena. Fai stretching.

Consiglio del giorno: Il metodo ti dà ragione.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Leone si oppone al tuo segno e porta attriti con chi pretende. Venere in Bilancia in trigono addolcisce la sera.

Lavoro: Evita i duelli con i capi. Preferisci una proposta scritta.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Leone in quinconce chiede di adattarti. Il Sole in Scorpione in trigono rende profonda la tua intuizione. Un ricordo ti commuove senza ferirti.

Lavoro: Giornata creativa: lavora in silenzio su ciò che ami.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Segui l’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 2 novembre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Sagittario Gemelli Leone Bilancia Cancro Vergine Pesci Capricorno Scorpione Acquario Toro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 2 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 2 novembre 2026? Il segno più fortunato è l’Ariete. La Luna in Leone forma un trigono con il segno. Bene anche Sagittario e Gemelli. Com’è l’energia generale di lunedì 2 novembre 2026? Luna in Leone (tutto il giorno): calore e orgoglio

Sole in Scorpione: sincerità e ricordi

Mercurio retrogrado: rivedere, non firmare

Venere retrograda in Bilancia: legami da rivedere Fino a quando la Luna resta in Leone il 2 novembre 2026? La Luna resta in Leone fino a martedì 3 novembre 2026 alle 09:27 (ora italiana, CET), quando entra in Vergine. Il lunedì della Commemorazione dei defunti è quindi interamente sotto il segno del Leone. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: chiarisci con parole semplici. Nel lavoro: una priorità alla volta e nessuna firma. Con te stesso: concediti un momento di silenzio. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 2 Novembre 2026

L’oroscopo di lunedì 2 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Ricordare con serenità chi non c’è più

Portare avanti una sola priorità di lavoro

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , un chiarimento semplice evita giorni di silenzio

, un chiarimento semplice evita giorni di silenzio Nel lavoro , scegli una priorità e non firmare

, scegli una priorità e non firmare Con te stesso, ritaglia un momento di silenzio

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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