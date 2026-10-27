Oroscopo settimanale dal 2 all’8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli astrologici.
Indice
Oroscopo settimanale 2 – 8 novembre 2026
Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 2 novembre a domenica 8 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.
La prima settimana piena di novembre è l’ultima prima del giro di boa: Mercurio e Venere sono ancora retrogradi, il Sole è in Scorpione e lunedì 9 arriva la Luna Nuova. Una settimana di rifinitura, di chiarimenti e di preparazione.
La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con la Luna in Leone, che porta calore dopo il ponte di Ognissanti. Lunedì 2 è la Commemorazione dei defunti, giornata di silenzio e ricordi. Martedì 3 alle 09:27 la Luna entra in Vergine e porta ordine e attenzione ai dettagli. Mercoledì 4 alle 11:31 Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone: un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione: pensieri, parole e desideri vanno a fuoco.
La seconda parte (giovedì-domenica) porta la Luna in Bilancia da giovedì 5 alle 15:38, con un clima diplomatico e relazionale che dura fino a sabato 7. Alle 23:39 di sabato la Luna entra in Scorpione, vigilia della Luna Nuova di lunedì 9 alle 08:03. Domenica 8 è il giorno per preparare le intenzioni.
Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).
Sfondo planetario costante:
- Sole in Scorpione fino al 22 novembre: intensità e verità
- Mercurio retrogrado in Scorpione (diretto il 13 novembre alle 16:53): rivedere, non firmare
- Venere retrograda in Bilancia (diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami
- Marte e Giove in Leone: energia creativa
- Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare
Tema della settimana: Luna in Leone (Lun) → Luna in Vergine (Mar 3, 09:27) → Venere sestile Giove (Mer 4, 11:31) → Sole congiunto a Mercurio (Mer 4, 15:24) → Luna in Bilancia (Gio 5, 15:38) → Luna in Scorpione (Sab 7, 23:39): la settimana della rifinitura prima della Luna Nuova
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: La Luna in Leone di lunedì e martedì mattina, in trigono, ti dà slancio e buonumore. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto: dopo il 4 la tensione scende. Giovedì e venerdì la Luna in Bilancia si oppone al tuo segno e porta confronti diretti con il partner.
Lavoro:
- Lun-Mar: il trigono lunare sostiene proposte e iniziative
- Mer 4: Sole congiunto a Mercurio in quinconce, rileggi tutto prima di inviare
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in opposizione, trattative da affrontare con diplomazia
Benessere: Energia alta. Stanchezza a fine settimana: dormi.
Consiglio della settimana per l’Ariete:
Parti con slancio, chiudi con diplomazia.
Toro ♉
Amore: Il Sole e Mercurio retrogrado in Scorpione, di fronte al tuo segno, si congiungono mercoledì 4 alle 15:24: una verità sul legame esce allo scoperto. La Luna in Vergine di martedì-giovedì, in trigono, ti dà calma. Parlane senza gelosia.
Lavoro:
- Lun: la Luna in Leone in quadrato porta rigidità, scegli le battaglie
- Mar-Gio: la Luna in Vergine in trigono favorisce conti e pratiche
- Mer 4: la congiunzione Sole-Mercurio in opposizione, ricontrolla gli accordi
Benessere: Gola e collo sotto stress. Riposa.
Consiglio della settimana per il Toro:
Una verità detta bene vale più di una discussione.
Gemelli ♊
Amore: Venere retrograda in Bilancia in trigono sostiene l’amore. La Luna in Leone di lunedì-martedì, in sestile, porta battute e leggerezza. Da giovedì pomeriggio la Luna in Bilancia, in trigono, ti rende brillante e comunicativo.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in sestile favorisce i contatti
- Mer-Gio: la Luna in Vergine in quadrato disperde, una cosa alla volta
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in trigono per incontri e call
Benessere: Mente vivace. Sonno leggero: spegni gli schermi.
Consiglio della settimana per i Gemelli:
Ricontrolla, poi parla. Mercurio è retrogrado.
Cancro ♋
Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in trigono rendono sincere e profonde le conversazioni. Mercoledì 4 la congiunzione porta un chiarimento atteso. Venere in Bilancia in quadrato chiede pazienza con la famiglia.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in semisestile porta calma
- Mar-Gio: la Luna in Vergine in sestile aiuta a mettere ordine
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in quadrato, nervosismo in famiglia
Benessere: Stomaco sensibile. Cene calde.
Consiglio della settimana per il Cancro:
Dì quello che senti, con pazienza.
Leone ♌
Amore: Marte e Giove nel tuo segno e la Luna in Leone di lunedì e martedì mattina ti danno carisma e buonumore. Mercoledì 4 alle 11:31 Venere forma un sestile con Giove: un gesto generoso apre una porta. Il Sole e Mercurio in Scorpione, in quadrato, chiedono misura.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna nel segno porta energia e presenza
- Mer 4: Venere sestile Giove (11:31), momento fortunato per l’amore
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in sestile, serate piacevoli
Benessere: Ottima energia. Schiena da non sforzare.
Consiglio della settimana per il Leone:
Brilla mercoledì, ascolta il resto della settimana.
Vergine ♍
Amore: La Luna è nel tuo segno da martedì 3 alle 09:27 a giovedì 5 alle 15:38. Sei lucido, ordinato e attento. Il Sole e Mercurio in Scorpione in sestile rendono sincere le conversazioni.
Lavoro:
- Mar-Gio: la Luna nel segno, ottimo per pratiche, scadenze e controlli
- Mer 4: la congiunzione Sole-Mercurio in sestile, chiarezza nei dettagli
- Ven-Sab: la Luna in Bilancia in semisestile, rilassati
Benessere: Benessere in crescita. Passeggia dopo i pasti.
Consiglio della settimana per la Vergine:
Metodo e pazienza ti portano avanti.
Bilancia ♎
Amore: Venere retrograda nel tuo segno forma un sestile con Giove mercoledì 4 alle 11:31: un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. Da giovedì 5 alle 15:38 a sabato 7 alle 23:39 la Luna è nel tuo segno e ti rende affascinante.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in sestile porta contatti utili
- Mer 4: Venere sestile Giove, un’apertura affettiva
- Gio-Sab: la Luna nel segno, decisioni e incontri favoriti
Benessere: Energia in crescita. Cura la schiena.
Consiglio della settimana per la Bilancia:
Aspetta il 14, ma goditi la settimana.
Scorpione ♏
Amore: Mercoledì 4 alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado nel tuo segno: pensieri, parole e desideri a fuoco. Sabato 7 alle 23:39 la Luna entra nel segno, vigilia della Luna Nuova di lunedì 9. Respira e prepara le intenzioni.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in quadrato porta tensione
- Mer 4: congiunzione Sole-Mercurio, mettiti a fuoco
- Sab-Dom: la Luna nel segno, prepara la Luna Nuova
Benessere: Emotività alta. Acqua e sonno.
Consiglio della settimana per lo Scorpione:
Prima pensa, poi parla.
Sagittario ♐
Amore: La Luna in Leone di lunedì e martedì, in trigono, ti rende ottimista. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Mercoledì 4 il sestile Venere-Giove porta buone notizie.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in trigono, idee e slancio
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in sestile, incontri e viaggi
- Mer 4: Venere sestile Giove, buone notizie
Benessere: Forma ottima. Sport all’aperto.
Consiglio della settimana per il Sagittario:
Cogli le occasioni, verifica i dettagli.
Capricorno ♑
Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in sestile aiutano a dire ciò che senti. La Luna in Vergine di martedì-giovedì, in trigono, ti rende stabile. Venere in Bilancia in quadrato chiede chiarezza sugli impegni.
Lavoro:
- Mar-Gio: la Luna in Vergine in trigono, ottima per budget e piani
- Mer 4: Sole-Mercurio in sestile, comunicazione schietta
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in quadrato, non farti trascinare dalla fretta
Benessere: Buona forma. Ginocchia e schiena.
Consiglio della settimana per il Capricorno:
Costruisci con metodo, firma dopo il 13.
Acquario ♒
Amore: La Luna in Leone di lunedì-martedì si oppone al tuo segno e porta attriti con chi vuole imporre le sue regole. Dal giovedì al sabato la Luna in Bilancia, in trigono, ti rende brillante. Venere in Bilancia in trigono porta armonia.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in opposizione, evita i duelli
- Mer 4: Sole-Mercurio in quadrato, parole da pesare
- Gio-Sab: la Luna in Bilancia in trigono, idee e incontri
Benessere: Sistema nervoso sensibile. Dormi.
Consiglio della settimana per l’Acquario:
Dialoga, non teorizzare.
Pesci ♓
Amore: La Luna in Vergine di martedì-giovedì si oppone al tuo segno e rende più sensibili. Il Sole e Mercurio in Scorpione in trigono sostengono l’intuito. Mercoledì la congiunzione porta un chiarimento.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Leone in quinconce, adattati
- Mar-Gio: la Luna in Vergine opposta, sii meno critico
- Sab-Dom: la Luna in Scorpione in trigono, intuito al massimo
Benessere: Ottima vitalità, sonno leggero. Bagno caldo.
Consiglio della settimana per i Pesci:
Fidati dell’intuito, verifica i fatti.
Classifica della settimana 2–8 novembre 2026
- Bilancia
- Vergine
- Leone
- Sagittario
- Scorpione
- Gemelli
- Capricorno
- Ariete
- Pesci
- Cancro
- Acquario
- Toro
(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)
FAQ – Oroscopo settimana 2–8 novembre 2026
Il segno più fortunato è la Bilancia. Venere retrograda nel segno forma un sestile con Giove mercoledì 4 alle 11:31, e la Luna transita nel segno da giovedì 5 alle 15:38 a sabato 7 alle 23:39. Bene anche Vergine e Leone.
Mercoledì 4 novembre alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione. Pensieri, parole e desideri vanno a fuoco: è il momento di chiarire ciò che si è tenuto dentro. I segni più coinvolti sono Scorpione e Toro, poi Cancro e Pesci.
Lunedì 9 novembre alle 08:03 (ora italiana) a 16°53′ di Scorpione. Sabato 7 alle 23:39 la Luna entra in Scorpione, quindi la settimana si chiude in vigilia.
In amore: approfitta del sestile Venere-Giove di mercoledì per aprirti. Nel lavoro: rifinisci, non firmare, Mercurio torna diretto il 13. Con te stesso: prepara le intenzioni per la Luna Nuova di lunedì 9.
Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare
Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria
Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.
Conclusione Oroscopo Settimanale 2 – 8 Novembre 2026
L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 racconta giorni in cui:
- Mercoledì 4 il sestile Venere-Giove porta un’apertura affettiva e la congiunzione Sole-Mercurio mette a fuoco i pensieri
- La Luna in Vergine di martedì-giovedì premia ordine, pratiche e dettagli
- La Luna in Bilancia da giovedì a sabato favorisce incontri, serate e conversazioni diplomatiche
- Sabato sera la Luna in Scorpione apre la vigilia della Luna Nuova di lunedì 9
- In amore, approfitta di mercoledì per aprirti
- Nel lavoro, rifinisci e non firmare: Mercurio torna diretto il 13
- Con te stesso, prepara le intenzioni della Luna Nuova
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