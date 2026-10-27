Oroscopo settimanale dal 2 all’8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 2 – 8 novembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 2 novembre a domenica 8 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La prima settimana piena di novembre è l’ultima prima del giro di boa: Mercurio e Venere sono ancora retrogradi, il Sole è in Scorpione e lunedì 9 arriva la Luna Nuova. Una settimana di rifinitura, di chiarimenti e di preparazione.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con la Luna in Leone, che porta calore dopo il ponte di Ognissanti. Lunedì 2 è la Commemorazione dei defunti, giornata di silenzio e ricordi. Martedì 3 alle 09:27 la Luna entra in Vergine e porta ordine e attenzione ai dettagli. Mercoledì 4 alle 11:31 Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone: un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione: pensieri, parole e desideri vanno a fuoco.

La seconda parte (giovedì-domenica) porta la Luna in Bilancia da giovedì 5 alle 15:38, con un clima diplomatico e relazionale che dura fino a sabato 7. Alle 23:39 di sabato la Luna entra in Scorpione, vigilia della Luna Nuova di lunedì 9 alle 08:03. Domenica 8 è il giorno per preparare le intenzioni.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione fino al 22 novembre: intensità e verità

fino al 22 novembre: intensità e verità Mercurio retrogrado in Scorpione (diretto il 13 novembre alle 16:53): rivedere, non firmare

(diretto il 13 novembre alle 16:53): rivedere, non firmare Venere retrograda in Bilancia (diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami

(diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia creativa

: energia creativa Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema della settimana: Luna in Leone (Lun) → Luna in Vergine (Mar 3, 09:27) → Venere sestile Giove (Mer 4, 11:31) → Sole congiunto a Mercurio (Mer 4, 15:24) → Luna in Bilancia (Gio 5, 15:38) → Luna in Scorpione (Sab 7, 23:39): la settimana della rifinitura prima della Luna Nuova

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Leone di lunedì e martedì mattina, in trigono, ti dà slancio e buonumore. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto: dopo il 4 la tensione scende. Giovedì e venerdì la Luna in Bilancia si oppone al tuo segno e porta confronti diretti con il partner.

Lavoro:

Lun-Mar: il trigono lunare sostiene proposte e iniziative

Mer 4: Sole congiunto a Mercurio in quinconce, rileggi tutto prima di inviare

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in opposizione, trattative da affrontare con diplomazia

Benessere: Energia alta. Stanchezza a fine settimana: dormi.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Parti con slancio, chiudi con diplomazia.

Toro ♉

Amore: Il Sole e Mercurio retrogrado in Scorpione, di fronte al tuo segno, si congiungono mercoledì 4 alle 15:24: una verità sul legame esce allo scoperto. La Luna in Vergine di martedì-giovedì, in trigono, ti dà calma. Parlane senza gelosia.

Lavoro:

Lun: la Luna in Leone in quadrato porta rigidità, scegli le battaglie

Mar-Gio: la Luna in Vergine in trigono favorisce conti e pratiche

Mer 4: la congiunzione Sole-Mercurio in opposizione, ricontrolla gli accordi

Benessere: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio della settimana per il Toro:

Una verità detta bene vale più di una discussione.

Gemelli ♊

Amore: Venere retrograda in Bilancia in trigono sostiene l’amore. La Luna in Leone di lunedì-martedì, in sestile, porta battute e leggerezza. Da giovedì pomeriggio la Luna in Bilancia, in trigono, ti rende brillante e comunicativo.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in sestile favorisce i contatti

Mer-Gio: la Luna in Vergine in quadrato disperde, una cosa alla volta

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in trigono per incontri e call

Benessere: Mente vivace. Sonno leggero: spegni gli schermi.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Ricontrolla, poi parla. Mercurio è retrogrado.

Cancro ♋

Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in trigono rendono sincere e profonde le conversazioni. Mercoledì 4 la congiunzione porta un chiarimento atteso. Venere in Bilancia in quadrato chiede pazienza con la famiglia.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in semisestile porta calma

Mar-Gio: la Luna in Vergine in sestile aiuta a mettere ordine

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in quadrato, nervosismo in famiglia

Benessere: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Dì quello che senti, con pazienza.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove nel tuo segno e la Luna in Leone di lunedì e martedì mattina ti danno carisma e buonumore. Mercoledì 4 alle 11:31 Venere forma un sestile con Giove: un gesto generoso apre una porta. Il Sole e Mercurio in Scorpione, in quadrato, chiedono misura.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna nel segno porta energia e presenza

Mer 4: Venere sestile Giove (11:31), momento fortunato per l’amore

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in sestile, serate piacevoli

Benessere: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio della settimana per il Leone:

Brilla mercoledì, ascolta il resto della settimana.

Vergine ♍

Amore: La Luna è nel tuo segno da martedì 3 alle 09:27 a giovedì 5 alle 15:38. Sei lucido, ordinato e attento. Il Sole e Mercurio in Scorpione in sestile rendono sincere le conversazioni.

Lavoro:

Mar-Gio: la Luna nel segno, ottimo per pratiche, scadenze e controlli

Mer 4: la congiunzione Sole-Mercurio in sestile, chiarezza nei dettagli

Ven-Sab: la Luna in Bilancia in semisestile, rilassati

Benessere: Benessere in crescita. Passeggia dopo i pasti.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Metodo e pazienza ti portano avanti.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno forma un sestile con Giove mercoledì 4 alle 11:31: un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. Da giovedì 5 alle 15:38 a sabato 7 alle 23:39 la Luna è nel tuo segno e ti rende affascinante.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in sestile porta contatti utili

Mer 4: Venere sestile Giove, un’apertura affettiva

Gio-Sab: la Luna nel segno, decisioni e incontri favoriti

Benessere: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Aspetta il 14, ma goditi la settimana.

Scorpione ♏

Amore: Mercoledì 4 alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado nel tuo segno: pensieri, parole e desideri a fuoco. Sabato 7 alle 23:39 la Luna entra nel segno, vigilia della Luna Nuova di lunedì 9. Respira e prepara le intenzioni.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in quadrato porta tensione

Mer 4: congiunzione Sole-Mercurio, mettiti a fuoco

Sab-Dom: la Luna nel segno, prepara la Luna Nuova

Benessere: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Prima pensa, poi parla.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Leone di lunedì e martedì, in trigono, ti rende ottimista. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Mercoledì 4 il sestile Venere-Giove porta buone notizie.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in trigono, idee e slancio

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in sestile, incontri e viaggi

Mer 4: Venere sestile Giove, buone notizie

Benessere: Forma ottima. Sport all’aperto.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Cogli le occasioni, verifica i dettagli.

Capricorno ♑

Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in sestile aiutano a dire ciò che senti. La Luna in Vergine di martedì-giovedì, in trigono, ti rende stabile. Venere in Bilancia in quadrato chiede chiarezza sugli impegni.

Lavoro:

Mar-Gio: la Luna in Vergine in trigono, ottima per budget e piani

Mer 4: Sole-Mercurio in sestile, comunicazione schietta

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in quadrato, non farti trascinare dalla fretta

Benessere: Buona forma. Ginocchia e schiena.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Costruisci con metodo, firma dopo il 13.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Leone di lunedì-martedì si oppone al tuo segno e porta attriti con chi vuole imporre le sue regole. Dal giovedì al sabato la Luna in Bilancia, in trigono, ti rende brillante. Venere in Bilancia in trigono porta armonia.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in opposizione, evita i duelli

Mer 4: Sole-Mercurio in quadrato, parole da pesare

Gio-Sab: la Luna in Bilancia in trigono, idee e incontri

Benessere: Sistema nervoso sensibile. Dormi.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Vergine di martedì-giovedì si oppone al tuo segno e rende più sensibili. Il Sole e Mercurio in Scorpione in trigono sostengono l’intuito. Mercoledì la congiunzione porta un chiarimento.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Leone in quinconce, adattati

Mar-Gio: la Luna in Vergine opposta, sii meno critico

Sab-Dom: la Luna in Scorpione in trigono, intuito al massimo

Benessere: Ottima vitalità, sonno leggero. Bagno caldo.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Classifica della settimana 2–8 novembre 2026

Bilancia Vergine Leone Sagittario Scorpione Gemelli Capricorno Ariete Pesci Cancro Acquario Toro

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 2–8 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 2–8 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. Venere retrograda nel segno forma un sestile con Giove mercoledì 4 alle 11:31, e la Luna transita nel segno da giovedì 5 alle 15:38 a sabato 7 alle 23:39. Bene anche Vergine e Leone. Cosa significa la congiunzione Sole-Mercurio del 4 novembre 2026? Mercoledì 4 novembre alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione. Pensieri, parole e desideri vanno a fuoco: è il momento di chiarire ciò che si è tenuto dentro. I segni più coinvolti sono Scorpione e Toro, poi Cancro e Pesci. Quando è la prossima Luna Nuova dopo il 2–8 novembre 2026? Lunedì 9 novembre alle 08:03 (ora italiana) a 16°53′ di Scorpione. Sabato 7 alle 23:39 la Luna entra in Scorpione, quindi la settimana si chiude in vigilia. Qual è il consiglio generale della settimana 2–8 novembre 2026? In amore: approfitta del sestile Venere-Giove di mercoledì per aprirti. Nel lavoro: rifinisci, non firmare, Mercurio torna diretto il 13. Con te stesso: prepara le intenzioni per la Luna Nuova di lunedì 9. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 2 – 8 Novembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 racconta giorni in cui:

Mercoledì 4 il sestile Venere-Giove porta un’apertura affettiva e la congiunzione Sole-Mercurio mette a fuoco i pensieri

La Luna in Vergine di martedì-giovedì premia ordine, pratiche e dettagli

La Luna in Bilancia da giovedì a sabato favorisce incontri, serate e conversazioni diplomatiche

Sabato sera la Luna in Scorpione apre la vigilia della Luna Nuova di lunedì 9

In amore , approfitta di mercoledì per aprirti

, approfitta di mercoledì per aprirti Nel lavoro , rifinisci e non firmare: Mercurio torna diretto il 13

, rifinisci e non firmare: Mercurio torna diretto il 13 Con te stesso, prepara le intenzioni della Luna Nuova

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