Oroscopo di giovedì 29 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 29 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Gemelli.

Oroscopo di Giovedì 29 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il giovedì dell’ultimo sforzo. La Luna resta in Gemelli per tutta la giornata e porta curiosità, parole, movimento. Alle 03:05 di venerdì passerà in Cancro, quindi oggi è il momento di finire quello che conta prima del weekend.

Mercurio è ancora retrogrado in Scorpione e domani, alle 18:20, formerà un quadrato con Marte in Leone. Venere retrograda in Bilancia e il Sole in Scorpione completano il quadro.

Tema del giorno: Luna in Gemelli + Mercurio retrogrado + vigilia del quadrato Mercurio-Marte: il giovedì dell’ultimo sforzo

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Gemelli in sestile porta leggerezza e conversazioni facili. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto. Un invito inatteso riaccende il buonumore.

Lavoro: Giornata ottima per chiudere pratiche e call. Mercurio retrogrado: rileggi.

Salute: Energia buona. Movimento.

Consiglio del giorno: Chiudi le cose in sospeso.

Toro ♉

Amore: La Luna in Gemelli in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione, opposto, chiede ancora una verità sul legame. Una cena tranquilla rimette tutto a posto.

Lavoro: Giornata per finire quello che conta, senza aprire nuovi fronti.

Salute: Cura la gola.

Consiglio del giorno: Chiudi bene.

Gemelli ♊

Amore: La Luna è ancora nel tuo segno: brillante, curioso, comunicativo. Venere in Bilancia in trigono porta dolcezza. Un incontro nuovo riaccende l’interesse.

Lavoro: Ultimo giorno pieno della Luna nel segno: sfruttalo per call e contatti. Mercurio retrogrado: rileggi prima di firmare.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Sfrutta oggi, domani rallenta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Gemelli in semisestile porta calma. Domani la Luna entra nel tuo segno e ti avvolge di sensibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità.

Lavoro: Giornata di preparazione: chiudi ciò che puoi prima del weekend.

Salute: Buon recupero. Mangia caldo.

Consiglio del giorno: Preparati a ricaricarti.

Leone ♌

Amore: La Luna in Gemelli in sestile porta buonumore. Marte e Giove nel segno ti danno carisma. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro: Presenta le tue idee con concretezza. Giornata per chiudere ciò che conta.

Salute: Ottima energia.

Consiglio del giorno: Brilla con misura.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Gemelli in quadrato porta tensione. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire la verità. Non essere troppo critico.

Lavoro: Giornata di controlli. Mercurio retrogrado, tuo reggente, ti obbliga a rivedere: pazienza.

Salute: Stress nervoso. Respira.

Consiglio del giorno: Meno critica.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Gemelli in trigono ti rende brillante. Venere retrograda nel tuo segno porta ancora una questione affettiva da rivedere. Un amico ti ascolta.

Lavoro: Rimanda gli accordi importanti. Giornata di dialogo.

Salute: Energia buona. Riposa.

Consiglio del giorno: Parla con chi ti capisce.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Gemelli in quinconce porta nervosismo. Il Sole nel segno ti dà magnetismo. Mercurio retrogrado: evita le decisioni drastiche.

Lavoro: Giornata di tensione con soci. Domani Mercurio forma un quadrato con Marte alle 18:20: prepara le parole.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Prepara le parole di domani.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Gemelli si oppone al tuo segno: confronti diretti con il partner. Marte e Giove in Leone in trigono ti sostengono.

Lavoro: Verifica orari e impegni. Evita di prendere nuovi incarichi.

Salute: Forma ottima. Sport.

Consiglio del giorno: Dialoga senza imporre.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Gemelli in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a esprimere ciò che senti.

Lavoro: Giornata di pianificazione. Rivedi il budget.

Salute: Buona forma.

Consiglio del giorno: Pianifica con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Gemelli in trigono ti rende brillante e originale. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro accende idee nuove.

Lavoro: Giornata ottima per call, idee e collaborazioni.

Salute: Energia buona. Sonno regolare.

Consiglio del giorno: Proponi.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Gemelli in quadrato porta confusione. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Domani la Luna entra in Cancro in trigono con il tuo segno.

Lavoro: Una cosa alla volta. Rimanda le trattative a domani.

Salute: Cervello stanco. Pausa lunga.

Consiglio del giorno: Aspetta domani.

Oroscopo 29 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Acquario Gemelli Leone Bilancia Ariete Capricorno Scorpione Cancro Sagittario Toro Pesci Vergine

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 29 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 29 ottobre 2026? Il segno più fortunato è l’Acquario. La Luna in Gemelli forma un trigono con il segno e Venere in Bilancia un secondo trigono. Bene anche Gemelli e Leone. Com’è l’energia generale di giovedì 29 ottobre 2026? Luna in Gemelli (fino alle 03:05 di venerdì): parole e movimento

Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare

Vigilia del quadrato Mercurio-Marte (venerdì 18:20): prepara le parole

Venere retrograda in Bilancia: relazioni da rivedere Che Luna c’è giovedì 29 ottobre 2026? La Luna è in Gemelli per tutta la giornata, calante. Alle 03:05 di venerdì 30 ottobre passa in Cancro. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con chi ti capisce. Nel lavoro: finisci quello che conta, non firmare. Con te stesso: prepara il weekend con la Luna in Cancro. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 29 Ottobre 2026

L’oroscopo di giovedì 29 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Finire quello che conta prima del weekend

Parlare con chi ti capisce: la Luna in Gemelli favorisce il dialogo

Preparare le parole di domani: Mercurio forma un quadrato con Marte

In amore , la Luna in Gemelli favorisce il dialogo

, la Luna in Gemelli favorisce il dialogo Nel lavoro , finisci quello che conta, senza firmare

, finisci quello che conta, senza firmare Con te stesso, prepara il weekend e la Luna in Cancro

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