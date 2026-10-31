Le nuove scoperte musicali della settimana – #67

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 67 (Ottobre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.
Indice
Nuove Scoperte #67 – Tutte le aggiunte
Queste le nuove aggiunte della settimana:
- David Alex-Barton – Crush
- John Muka Band – No Reason
- Profiler – Therapy In Me
- Evolema – ¿A Dónde Iré Sin Tu Piel?
- M3TIN – La nostra storia è finita
- Gian Marco Alessio – VIAREGGIO
- Thomas Postigo – I Want to See You Pray
- Mehdi – Slowly Coming Undone
- 11Rosso – Romanzo Musicale
- Matthew Heller – When I’m with You
- Real Sick – habits
- Real Sick – NEW ENERGY
- Penosi Sotterfugi – Stai Lontana Baby (dalle mie mani)
- Salmeri Sound – La mia vita senza lui
- Dany Yuno – Lightning
- DEADSPELLZ – Echoes of You
- Aric Coyote – Cradle in Your Arms
- Il Conto dei Giorni – Casa
- Big Oz – Oh My
- Tayler Jade – A Year Away
- Forest Fire – Can’t get enough(of me)
- Kyle Knight – Don’t Change
- GIAKOMO – VEGETARE
- EVA SMITH, GIUS – GAZA NAZA
- Konstantin & Hal – NEON TAO 霓虹之道
- M & J – BELLE DELIGHT
- Farina di Nonna – Tutto mi porta a te
- Aeroplano, Vale Acevedo – Vagón
- Andrea Lafontaine – Tirare Tardi
- Christos Anagnostou Daly – Hyperborean Suite
- Max Ceddo – So You Say
- Maxim – Barlumi Sommersi
- P. Vandaele – Absolutely Innocent
- DE ANGELIS – Nudo
- Alexayndra – Nothing Hits the Same
- Seven No 6 – Choose Love
- Arianna Paci – Banalità dell’amore
- Eylsia Nicolas, Peppy Castro – Always Gonna Love You
- Jocopo – Behind The Mirror
- Slichkowsky – Shelter
- Harry meets Gu – Muschelträume
- Night Teacher, Allen Tate – St. Augustine
- Geraldine – Ace
- Windsor Drive – Caravan
- Ay i Jon – A New Dawn
- PAPmusic Official, LeiKiè – Solo Un Gioco è?
- Aues Den – Sugar
- PLANTING TREES – La Gloria Del Mondo
- Wolf Diem – Katathesi
- Massimo Fiamma – CIELO CADUTO
- Project Isolar – Let the Wild Colours Grow
Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify)
- Greg Symanski – Place in my heart – ASCOLTA SU SOUNDCLOUD
Dove ascoltare la playlist
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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.