Nuove Scoperte - Atom Heart Magazine playlist Spotify
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Le nuove scoperte musicali della settimana – #67

di Redazione

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 67 (Ottobre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.

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Indice

Nuove Scoperte #67 – Tutte le aggiunte

Queste le nuove aggiunte della settimana:

  1. David Alex-Barton – Crush
  2. John Muka Band – No Reason
  3. Profiler – Therapy In Me
  4. Evolema – ¿A Dónde Iré Sin Tu Piel?
  5. M3TIN – La nostra storia è finita
  6. Gian Marco Alessio – VIAREGGIO
  7. Thomas Postigo – I Want to See You Pray
  8. Mehdi – Slowly Coming Undone
  9. 11Rosso – Romanzo Musicale
  10. Matthew Heller – When I’m with You
  11. Real Sick – habits
  12. Real Sick – NEW ENERGY
  13. Penosi Sotterfugi – Stai Lontana Baby (dalle mie mani)
  14. Salmeri Sound – La mia vita senza lui
  15. Dany Yuno – Lightning
  16. DEADSPELLZ – Echoes of You
  17. Aric Coyote – Cradle in Your Arms
  18. Il Conto dei Giorni – Casa
  19. Big Oz – Oh My
  20. Tayler Jade – A Year Away
  21. Forest Fire – Can’t get enough(of me)
  22. Kyle Knight – Don’t Change
  23. GIAKOMO – VEGETARE
  24. EVA SMITH, GIUS – GAZA NAZA
  25. Konstantin & Hal – NEON TAO 霓虹之道
  26. M & J – BELLE DELIGHT
  27. Farina di Nonna – Tutto mi porta a te
  28. Aeroplano, Vale Acevedo – Vagón
  29. Andrea Lafontaine – Tirare Tardi
  30. Christos Anagnostou Daly – Hyperborean Suite
  31. Max Ceddo – So You Say
  32. Maxim – Barlumi Sommersi
  33. P. Vandaele – Absolutely Innocent
  34. DE ANGELIS – Nudo
  35. Alexayndra – Nothing Hits the Same
  36. Seven No 6 – Choose Love
  37. Arianna Paci – Banalità dell’amore
  38. Eylsia Nicolas, Peppy Castro – Always Gonna Love You
  39. Jocopo – Behind The Mirror
  40. Slichkowsky – Shelter
  41. Harry meets Gu – Muschelträume
  42. Night Teacher, Allen Tate – St. Augustine
  43. Geraldine – Ace
  44. Windsor Drive – Caravan
  45. Ay i Jon – A New Dawn
  46. PAPmusic Official, LeiKiè – Solo Un Gioco è?
  47. Aues Den – Sugar
  48. PLANTING TREES – La Gloria Del Mondo
  49. Wolf Diem – Katathesi
  50. Massimo Fiamma – CIELO CADUTO
  51. Project Isolar – Let the Wild Colours Grow

Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify)

  1. Greg Symanski – Place in my heart – ASCOLTA SU SOUNDCLOUD

Dove ascoltare la playlist

Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine” su Spotify: CLICCA QUI.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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