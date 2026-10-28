Oroscopo di venerdì 30 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Il segno più fortunato sono i Pesci . La Luna in Cancro forma un trigono con il segno e il Sole in Scorpione un secondo trigono. Bene anche Cancro e Scorpione.

Alle 18:20 (ora italiana) Mercurio retrogrado in Scorpione forma un quadrato con Marte in Leone. Rende le parole dirette e a volte aggressive: discussioni, malintesi, risposte a caldo. I segni più coinvolti sono Leone e Scorpione, poi Toro e Acquario. Il consiglio è pesare le parole e rimandare i confronti.