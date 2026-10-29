Oroscopo di sabato 31 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 31 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete per la notte di Halloween.

Oroscopo di Sabato 31 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 31 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il sabato di Halloween. La Luna è in Cancro per tutta la giornata e porta sensibilità, voglia di casa e un clima intimo. Il Sole attraversa lo Scorpione, il segno di Halloween per eccellenza: misteri, intensità, magnetismo.

Mercurio è retrogrado in Scorpione, Venere retrograda in Bilancia e Marte e Giove tengono alta l’energia in Leone. Domani, alle 05:18, la Luna passerà in Leone. Sabato non ha doveri, ha scelte.

Tema del giorno: Luna in Cancro + Sole in Scorpione + Halloween: il sabato dell’intimità e dei misteri

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo nelle relazioni familiari. Venere in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto. Halloween con gli amici va meglio di un impegno rigido.

Lavoro: Sabato di relax. Rimanda le questioni di lavoro.

Salute: Energia alta. Dormi.

Consiglio del giorno: Esci con chi ti fa ridere.

Toro ♉

Amore: La Luna in Cancro in sestile ti avvolge di tenerezza. Il Sole in Scorpione, opposto, porta una conversazione sincera. Una cena a casa funziona meglio di una festa.

Lavoro: Giornata per la casa e le piccole spese. Rimanda gli acquisti importanti.

Salute: Buon recupero.

Consiglio del giorno: Resta a casa.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Una serata di Halloween con amici è leggera e divertente.

Lavoro: Giornata di riposo. Mercurio retrogrado: evita di inviare mail importanti.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Divertiti.

Cancro ♋

Amore: La Luna è nel tuo segno e ti rende sensibile e caloroso. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Halloween a casa, con chi ami, è la scelta migliore.

Lavoro: Giornata di riposo. Niente trattative.

Salute: Ottimo recupero. Mangia caldo.

Consiglio del giorno: Resta con chi ami.

Leone ♌

Amore: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Marte e Giove ti danno carisma: serata di Halloween in cui sei al centro. Evita gli scontri d’orgoglio.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Ottima energia.

Consiglio del giorno: Brilla con misura.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Cancro in sestile porta ordine e tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire la verità. Una serata tranquilla in compagnia.

Lavoro: Ordina casa e documenti. Evita nuovi impegni.

Salute: Equilibrio buono.

Consiglio del giorno: Fai ordine.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo. Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora ascolto. Evita le discussioni in famiglia.

Lavoro: Giornata di riposo. Rimanda gli accordi.

Salute: Energia in calo.

Consiglio del giorno: Riposa.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Cancro in trigono sostiene l’intuito. Il Sole nel tuo segno e Halloween ti rendono magnetico: serata intensa, con un incontro o una conversazione vera.

Lavoro: Giornata di riposo. Mercurio retrogrado: nessuna firma.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Vivi la tua notte.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Cancro in quinconce porta imprevisti. Marte e Giove in trigono ti sostengono. Una serata con amici funziona meglio di un impegno in famiglia.

Lavoro: Giornata di riposo. Organizza il weekend.

Salute: Forma ottima. Sport.

Consiglio del giorno: Esci.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Cancro si oppone al tuo segno: confronti diretti con la famiglia o il partner. Il Sole in Scorpione in sestile ti sostiene.

Lavoro: Giornata di bilanci. Rivedi il budget del mese successivo.

Salute: Buona forma.

Consiglio del giorno: Sii diretto con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Cancro in quinconce chiede flessibilità. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Una festa di Halloween con amici accende idee nuove.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del giorno: Dialoga.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Cancro in trigono sostiene l’intuito e il Sole in Scorpione in trigono ti rende magnetico. Halloween è la tua serata: musica, fascino, incontri.

Lavoro: Giornata creativa. Scrivi, suona, dipingi.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 31 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Cancro Scorpione Pesci Toro Vergine Gemelli Leone Acquario Sagittario Ariete Capricorno Bilancia

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 31 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 31 ottobre 2026? Il segno più fortunato è il Cancro. La Luna transita nel segno per tutta la giornata e il Sole in Scorpione forma un trigono. Bene anche Scorpione e Pesci. Com’è l’energia generale di sabato 31 ottobre 2026? Luna in Cancro: sensibilità, casa, affetti

Sole in Scorpione: intensità e magnetismo

Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare

Domani la Luna in Leone (05:18): energia più vivace Che energia porta Halloween 2026? Halloween 2026 cade di sabato, con la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione. È un clima intimo e sensibile, adatto a serate in casa, racconti e incontri veri più che alle feste rumorose. Domani alle 05:18 la Luna passa in Leone. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: scegli una serata intima. Nel lavoro: riposa, nessuna firma. Con te stesso: vivi la notte con intensità, ma senza eccessi. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 31 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 31 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Vivere una serata intima: la Luna in Cancro la favorisce

Lasciare il lavoro e riposare

Dare spazio ai misteri di Halloween con il Sole in Scorpione

In amore , scegli una serata intima e sincera

, scegli una serata intima e sincera Nel lavoro , riposa e non firmare

, riposa e non firmare Con te stesso, vivi la notte di Halloween con intensità, senza eccessi

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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