Oroscopo weekend sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete per Halloween e Ognissanti con la Luna in Cancro e in Leone.

Oroscopo weekend 31 ottobre e 1 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di due volti. Sabato è la notte di Halloween, con la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione: un clima intimo, sensibile, profondo. Domenica è Ognissanti, con la Luna che entra in Leone alle 05:18 e porta calore, voglia di stare insieme e carisma.

Sabato 31 ottobre la Luna è in Cancro per tutta la giornata (dal 30 ottobre alle 03:05). Il Sole in Scorpione, Mercurio retrogrado nello stesso segno e Venere retrograda in Bilancia chiedono sincerità e ascolto. Halloween si vive meglio con pochi e fidati che in una festa rumorosa.

Domenica 1 novembre alle 05:18 la Luna entra in Leone, dove Marte e Giove tengono viva l’energia. Ognissanti è una giornata di famiglia, di ricordo e di pranzi lunghi. Mercoledì 4 novembre il Sole si congiungerà a Mercurio retrogrado in Scorpione: il weekend è il momento per preparare le parole.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare dal 25 ottobre).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione : intensità e magnetismo

: intensità e magnetismo Mercurio retrogrado in Scorpione (fino al 13 novembre): rivedere, non firmare

(fino al 13 novembre): rivedere, non firmare Venere retrograda in Bilancia (diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami

(diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia creativa

: energia creativa Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Luna in Cancro (Sab) + Halloween con il Sole in Scorpione + Luna in Leone (Dom 05:18) + Ognissanti: il weekend dell’intimità e del calore

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 31: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo con i parenti e un po’ di fretta. Venere in Bilancia, opposta, chiede ascolto. Per Halloween scegli una serata con amici, non un impegno rigido.

Domenica 1: La Luna in Leone, in trigono con il tuo segno, ti restituisce slancio e buonumore. Ognissanti è la giornata ideale per una gita o un pranzo lungo. Marte e Giove in Leone in trigono sostengono il clima.

Lavoro e pratica: Riposa, nessuna scadenza. Mercurio retrogrado: evita di inviare mail importanti.

Benessere: Energia alta. Dormi.

Consiglio del weekend: Esci con chi ti fa ridere.

Toro ♉

Sabato 31: La Luna in Cancro in sestile ti avvolge di tenerezza. Il Sole in Scorpione, opposto, porta una conversazione sincera. Una cena a casa funziona meglio di una festa.

Domenica 1: La Luna in Leone in quadrato porta un po’ di rigidità. Ognissanti è meglio con la famiglia che con gli impegni. Non discutere di soldi a tavola.

Lavoro e pratica: Rimanda gli acquisti importanti.

Benessere: Cura la gola.

Consiglio del weekend: Resta a casa, rallenta.

Gemelli ♊

Sabato 31: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Una serata di Halloween con amici è leggera e divertente.

Domenica 1: La Luna in Leone in sestile ti rende brillante e comunicativo. Un pranzo o una passeggiata con amici accende il buonumore.

Lavoro e pratica: Giornate di riposo. Mercurio retrogrado: ricontrolla messaggi e appuntamenti.

Benessere: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Divertiti, senza correre.

Cancro ♋

Sabato 31: La Luna è nel tuo segno e ti rende sensibile e caloroso. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Halloween a casa, con chi ami, è la scelta migliore.

Domenica 1: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Ognissanti in famiglia, con un pranzo lungo, ti ricarica.

Lavoro e pratica: Nessuna trattativa. Il weekend è per la casa e i ricordi.

Benessere: Ottimo recupero. Mangia caldo.

Consiglio del weekend: Resta con chi ami.

Leone ♌

Sabato 31: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Marte e Giove ti danno carisma: Halloween è la tua serata se ti esponi con misura.

Domenica 1: Alle 05:18 di domenica la Luna entra nel tuo segno e ti dà carisma e buonumore. Ognissanti è la tua giornata: pranzo lungo, gesti generosi.

Lavoro e pratica: Pianifica un progetto creativo. Nessuna firma.

Benessere: Ottima energia. Muoviti.

Consiglio del weekend: Brilla, ma lascia spazio.

Vergine ♍

Sabato 31: La Luna in Cancro in sestile porta ordine e tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire la verità. Una serata tranquilla in compagnia.

Domenica 1: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Giornata per sistemare casa e documenti.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e pratiche arretrate.

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del weekend: Fai ordine.

Bilancia ♎

Sabato 31: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo. Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora ascolto. Evita le discussioni in famiglia.

Domenica 1: La Luna in Leone in sestile addolcisce. Un pranzo o un incontro con amici ti rimette di buonumore.

Lavoro e pratica: Rimanda gli accordi importanti.

Benessere: Energia in calo. Riposa.

Consiglio del weekend: Ascolta, poi decidi.

Scorpione ♏

Sabato 31: Il Sole è nel tuo segno e Halloween è la tua serata: magnetismo, intuito e un incontro intenso. La Luna in Cancro in trigono sostiene.

Domenica 1: La Luna in Leone in quadrato porta un po’ di rigidità. Ognissanti è meglio con pochi e fidati. Mercoledì il Sole si congiunge a Mercurio: prepara le parole.

Lavoro e pratica: Mercurio retrogrado nel segno: nessuna firma, solo verifiche.

Benessere: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del weekend: Vivi la notte, senza eccessi.

Sagittario ♐

Sabato 31: La Luna in Cancro in quinconce porta imprevisti. Marte e Giove in trigono ti sostengono. Una serata con amici funziona meglio di un impegno in famiglia.

Domenica 1: La Luna in Leone in trigono ti rende ottimista. Ognissanti è ideale per una gita o per sport all’aperto.

Lavoro e pratica: Organizza le giornate senza correre.

Benessere: Forma ottima. Sport.

Consiglio del weekend: Esci e respira.

Capricorno ♑

Sabato 31: La Luna in Cancro si oppone al tuo segno: confronti diretti con la famiglia o il partner. Il Sole in Scorpione in sestile ti sostiene.

Domenica 1: La Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità. Una giornata tranquilla in casa funziona meglio di un programma rigido.

Lavoro e pratica: Rivedi il budget del mese successivo.

Benessere: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del weekend: Sii diretto con calma.

Acquario ♒

Sabato 31: La Luna in Cancro in quinconce chiede flessibilità. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Una festa di Halloween con amici accende idee nuove.

Domenica 1: La Luna in Leone si oppone al tuo segno: attriti con chi vuole imporre le sue regole. Ognissanti richiede tatto.

Lavoro e pratica: Idee originali, da verificare prima di proporle.

Benessere: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del weekend: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Sabato 31: La Luna in Cancro in trigono sostiene l’intuito e il Sole in Scorpione in trigono ti rende magnetico. Halloween è la tua serata: musica, fascino, incontri.

Domenica 1: La Luna in Leone in quinconce chiede di non idealizzare. Ognissanti è fatta per il ricordo, la musica e il silenzio.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, suona, dipingi.

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del weekend: Fidati dell’intuito.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 31 ottobre-1 novembre 2026

Scorpione Pesci Sagittario Vergine Gemelli Leone Toro Ariete Cancro Capricorno Bilancia Acquario

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 31 ottobre-1 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 31 ottobre-1 novembre 2026? Il segno più fortunato è lo Scorpione. Il Sole transita nel segno, Halloween ne esalta il magnetismo e la Luna in Cancro forma un trigono sabato. Bene anche Pesci e Sagittario. Che Luna c’è a Halloween 2026? Sabato 31 ottobre la Luna è in Cancro, calante. Dalle 05:18 di domenica 1 novembre è in Leone. Che energia porta Ognissanti 2026? Domenica 1 novembre la Luna in Leone porta calore e voglia di stare insieme. È una giornata adatta a famiglia, ricordi e pranzi lunghi. Qual è il consiglio generale del weekend 31 ottobre-1 novembre 2026? In amore: scegli una serata intima e sincera. Nel lavoro: riposa e non firmare, Mercurio è ancora retrogrado. Con te stesso: vivi Halloween con intensità e Ognissanti con calma. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica

Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 31 Ottobre-1 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione favoriscono una serata di Halloween intima e intensa

Domenica la Luna in Leone, dalle 05:18, porta calore e voglia di stare insieme per Ognissanti

Mercurio retrogrado chiede di non firmare e di preparare le parole per mercoledì

In amore , scegli sincerità e pochi, fidati incontri

, scegli sincerità e pochi, fidati incontri Nel lavoro , riposa e non firmare

, riposa e non firmare Con te stesso, vivi Halloween con intensità e Ognissanti con calma

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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