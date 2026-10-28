oroscopo weekend
Oroscopo

Oroscopo weekend sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

di Redazione

Scopri l’oroscopo del weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete per Halloween e Ognissanti con la Luna in Cancro e in Leone.

Oroscopo weekend 31 ottobre-1 novembre 2026 – previsioni segno per segno

Indice

Oroscopo weekend 31 ottobre e 1 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di due volti. Sabato è la notte di Halloween, con la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione: un clima intimo, sensibile, profondo. Domenica è Ognissanti, con la Luna che entra in Leone alle 05:18 e porta calore, voglia di stare insieme e carisma.

Sabato 31 ottobre la Luna è in Cancro per tutta la giornata (dal 30 ottobre alle 03:05). Il Sole in Scorpione, Mercurio retrogrado nello stesso segno e Venere retrograda in Bilancia chiedono sincerità e ascolto. Halloween si vive meglio con pochi e fidati che in una festa rumorosa.

Domenica 1 novembre alle 05:18 la Luna entra in Leone, dove Marte e Giove tengono viva l’energia. Ognissanti è una giornata di famiglia, di ricordo e di pranzi lunghi. Mercoledì 4 novembre il Sole si congiungerà a Mercurio retrogrado in Scorpione: il weekend è il momento per preparare le parole.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare dal 25 ottobre).

Sfondo planetario costante:

  • Sole in Scorpione: intensità e magnetismo
  • Mercurio retrogrado in Scorpione (fino al 13 novembre): rivedere, non firmare
  • Venere retrograda in Bilancia (diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami
  • Marte e Giove in Leone: energia creativa
  • Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Luna in Cancro (Sab) + Halloween con il Sole in Scorpione + Luna in Leone (Dom 05:18) + Ognissanti: il weekend dell’intimità e del calore

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 31: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo con i parenti e un po’ di fretta. Venere in Bilancia, opposta, chiede ascolto. Per Halloween scegli una serata con amici, non un impegno rigido.

Domenica 1: La Luna in Leone, in trigono con il tuo segno, ti restituisce slancio e buonumore. Ognissanti è la giornata ideale per una gita o un pranzo lungo. Marte e Giove in Leone in trigono sostengono il clima.

Lavoro e pratica: Riposa, nessuna scadenza. Mercurio retrogrado: evita di inviare mail importanti.

Benessere: Energia alta. Dormi.

Consiglio del weekend: Esci con chi ti fa ridere.

Toro ♉

Sabato 31: La Luna in Cancro in sestile ti avvolge di tenerezza. Il Sole in Scorpione, opposto, porta una conversazione sincera. Una cena a casa funziona meglio di una festa.

Domenica 1: La Luna in Leone in quadrato porta un po’ di rigidità. Ognissanti è meglio con la famiglia che con gli impegni. Non discutere di soldi a tavola.

Lavoro e pratica: Rimanda gli acquisti importanti.

Benessere: Cura la gola.

Consiglio del weekend: Resta a casa, rallenta.

Gemelli ♊

Sabato 31: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Una serata di Halloween con amici è leggera e divertente.

Domenica 1: La Luna in Leone in sestile ti rende brillante e comunicativo. Un pranzo o una passeggiata con amici accende il buonumore.

Lavoro e pratica: Giornate di riposo. Mercurio retrogrado: ricontrolla messaggi e appuntamenti.

Benessere: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Divertiti, senza correre.

Cancro ♋

Sabato 31: La Luna è nel tuo segno e ti rende sensibile e caloroso. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Halloween a casa, con chi ami, è la scelta migliore.

Domenica 1: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Ognissanti in famiglia, con un pranzo lungo, ti ricarica.

Lavoro e pratica: Nessuna trattativa. Il weekend è per la casa e i ricordi.

Benessere: Ottimo recupero. Mangia caldo.

Consiglio del weekend: Resta con chi ami.

Leone ♌

Sabato 31: La Luna in Cancro in semisestile porta calma. Marte e Giove ti danno carisma: Halloween è la tua serata se ti esponi con misura.

Domenica 1: Alle 05:18 di domenica la Luna entra nel tuo segno e ti dà carisma e buonumore. Ognissanti è la tua giornata: pranzo lungo, gesti generosi.

Lavoro e pratica: Pianifica un progetto creativo. Nessuna firma.

Benessere: Ottima energia. Muoviti.

Consiglio del weekend: Brilla, ma lascia spazio.

Vergine ♍

Sabato 31: La Luna in Cancro in sestile porta ordine e tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire la verità. Una serata tranquilla in compagnia.

Domenica 1: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Giornata per sistemare casa e documenti.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e pratiche arretrate.

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del weekend: Fai ordine.

Bilancia ♎

Sabato 31: La Luna in Cancro in quadrato porta nervosismo. Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora ascolto. Evita le discussioni in famiglia.

Domenica 1: La Luna in Leone in sestile addolcisce. Un pranzo o un incontro con amici ti rimette di buonumore.

Leggi anche

Lavoro e pratica: Rimanda gli accordi importanti.

Benessere: Energia in calo. Riposa.

Consiglio del weekend: Ascolta, poi decidi.

Scorpione ♏

Sabato 31: Il Sole è nel tuo segno e Halloween è la tua serata: magnetismo, intuito e un incontro intenso. La Luna in Cancro in trigono sostiene.

Domenica 1: La Luna in Leone in quadrato porta un po’ di rigidità. Ognissanti è meglio con pochi e fidati. Mercoledì il Sole si congiunge a Mercurio: prepara le parole.

Lavoro e pratica: Mercurio retrogrado nel segno: nessuna firma, solo verifiche.

Benessere: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del weekend: Vivi la notte, senza eccessi.

Sagittario ♐

Sabato 31: La Luna in Cancro in quinconce porta imprevisti. Marte e Giove in trigono ti sostengono. Una serata con amici funziona meglio di un impegno in famiglia.

Domenica 1: La Luna in Leone in trigono ti rende ottimista. Ognissanti è ideale per una gita o per sport all’aperto.

Lavoro e pratica: Organizza le giornate senza correre.

Benessere: Forma ottima. Sport.

Consiglio del weekend: Esci e respira.

Capricorno ♑

Sabato 31: La Luna in Cancro si oppone al tuo segno: confronti diretti con la famiglia o il partner. Il Sole in Scorpione in sestile ti sostiene.

Domenica 1: La Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità. Una giornata tranquilla in casa funziona meglio di un programma rigido.

Lavoro e pratica: Rivedi il budget del mese successivo.

Benessere: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del weekend: Sii diretto con calma.

Acquario ♒

Sabato 31: La Luna in Cancro in quinconce chiede flessibilità. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Una festa di Halloween con amici accende idee nuove.

Domenica 1: La Luna in Leone si oppone al tuo segno: attriti con chi vuole imporre le sue regole. Ognissanti richiede tatto.

Lavoro e pratica: Idee originali, da verificare prima di proporle.

Benessere: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del weekend: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Sabato 31: La Luna in Cancro in trigono sostiene l’intuito e il Sole in Scorpione in trigono ti rende magnetico. Halloween è la tua serata: musica, fascino, incontri.

Domenica 1: La Luna in Leone in quinconce chiede di non idealizzare. Ognissanti è fatta per il ricordo, la musica e il silenzio.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, suona, dipingi.

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del weekend: Fidati dell’intuito.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 31 ottobre-1 novembre 2026

  1. Scorpione
  2. Pesci
  3. Sagittario
  4. Vergine
  5. Gemelli
  6. Leone
  7. Toro
  8. Ariete
  9. Cancro
  10. Capricorno
  11. Bilancia
  12. Acquario

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 31 ottobre-1 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 31 ottobre-1 novembre 2026?

Il segno più fortunato è lo Scorpione. Il Sole transita nel segno, Halloween ne esalta il magnetismo e la Luna in Cancro forma un trigono sabato. Bene anche Pesci e Sagittario.

Che Luna c’è a Halloween 2026?

Sabato 31 ottobre la Luna è in Cancro, calante. Dalle 05:18 di domenica 1 novembre è in Leone.

Che energia porta Ognissanti 2026?

Domenica 1 novembre la Luna in Leone porta calore e voglia di stare insieme. È una giornata adatta a famiglia, ricordi e pranzi lunghi.

Qual è il consiglio generale del weekend 31 ottobre-1 novembre 2026?

In amore: scegli una serata intima e sincera. Nel lavoro: riposa e non firmare, Mercurio è ancora retrogrado. Con te stesso: vivi Halloween con intensità e Ognissanti con calma.

Perché seguire l’oroscopo del weekend?

Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni
Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica
Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 31 Ottobre-1 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

  • Sabato la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione favoriscono una serata di Halloween intima e intensa
  • Domenica la Luna in Leone, dalle 05:18, porta calore e voglia di stare insieme per Ognissanti
  • Mercurio retrogrado chiede di non firmare e di preparare le parole per mercoledì
  • In amore, scegli sincerità e pochi, fidati incontri
  • Nel lavoro, riposa e non firmare
  • Con te stesso, vivi Halloween con intensità e Ognissanti con calma

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere cosa porta il weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

Lascia un commento