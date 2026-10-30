Oroscopo di domenica 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Leone.

Oroscopo di Domenica 1 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 1 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Domenica 1 novembre è Ognissanti. Alle 05:18 (ora solare) la Luna entra in Leone e porta calore dopo la notte di Halloween in Cancro. È una giornata di famiglia, di ricordi e di tavole imbandite, con il Sole che attraversa lo Scorpione.

Mercurio e Venere restano retrogradi, mentre Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Meglio rileggere il passato che iniziare cose nuove.

Tema del giorno: Ognissanti con la Luna in Leone (05:18): la domenica del calore e dei ricordi

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Leone in trigono accende buonumore e voglia di uscire. Venere retrograda in Bilancia, di fronte al tuo segno, chiede ascolto al partner. Un invito spontaneo funziona meglio di un piano.

Lavoro: Giornata di festa, ma un’idea buona può arrivare a tavola: annotala. Mercurio retrogrado: nessuna firma.

Salute: Energia alta. Una camminata all’aperto ti scarica.

Consiglio del giorno: Esci, ma ascolta chi ami.

Toro ♉

Amore: La Luna in Leone in quadrato porta un po’ di rigidità in famiglia. Il Sole in Scorpione si oppone e chiede sincerità. Evita le discussioni di principio a tavola.

Lavoro: Giornata di riposo: rimanda le questioni economiche a domani.

Salute: Tensione al collo. Riposa e bevi acqua.

Consiglio del giorno: Scegli la pace, non la ragione.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Leone in sestile e Venere in Bilancia in trigono rendono facili le conversazioni. Una telefonata fa piacere a te e a chi la riceve.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: rileggi prima di inviare, anche un semplice messaggio.

Salute: Mente vivace. Spegni gli schermi la sera.

Consiglio del giorno: Chiama chi non senti da tempo.

Cancro ♋

Amore: La Luna lascia il tuo segno alle 05:18 e passa in Leone, in semisestile: dopo la notte di Halloween la giornata è più leggera. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene i ricordi e la famiglia.

Lavoro: Riposo: preferisci una giornata a casa, senza messaggi di lavoro.

Salute: Recupero buono. Pasto caldo, sonno regolare.

Consiglio del giorno: Ricorda chi non c’è, senza malinconia.

Leone ♌

Amore: La Luna entra nel tuo segno alle 05:18, il segno di Marte e Giove: carisma e calore. Il Sole in Scorpione in quadrato ricorda di non dominare la conversazione.

Lavoro: Giornata libera: usa il carisma per riunire la famiglia, non per convincere.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Dai calore, non ordini.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Leone in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile rende facile parlare con sincerità. Un gesto semplice vale più di un grande discorso.

Lavoro: Riordina agenda e scadenze della settimana, senza fretta.

Salute: Digestione sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del giorno: Prepara lunedì con calma.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno e la Luna in Leone in sestile riportano in superficie una persona o un ricordo. Ascolta prima di rispondere. Il Sole in Scorpione in semisestile chiede discrezione.

Lavoro: Giornata di pausa: nessun accordo, rivedi i piani.

Salute: Energia stabile. Cura schiena e reni.

Consiglio del giorno: Rileggi il passato, non rimuginarci.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole è nel tuo segno e la Luna in Leone in quadrato chiede misura con chi ami. Giornata di ricordi: la serenità arriva se non pretendi risposte.

Lavoro: Riposa: Mercurio retrogrado nel tuo segno invita a rivedere, non a decidere.

Salute: Emotività alta. Acqua e una passeggiata.

Consiglio del giorno: Fai silenzio, poi parla.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Leone in trigono ti rende ottimista e cordiale. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Ottima giornata per un invito, una gita, una cena.

Lavoro: Una buona idea per i prossimi mesi nasce in una conversazione informale: segnala.

Salute: Forma ottima. Muoviti all’aperto.

Consiglio del giorno: Cogli l’invito.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Leone in quinconce chiede piccoli aggiustamenti. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare di sentimenti. Dì una cosa che hai taciuto.

Lavoro: Giornata di riposo: evita i contatti di lavoro.

Salute: Ginocchia e schiena. Fai una passeggiata.

Consiglio del giorno: Concediti la pausa.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Leone si oppone al tuo segno e porta attriti con chi vuole imporre le regole. Venere in Bilancia in trigono salva la serata.

Lavoro: Giornata libera: nessuna discussione di principio.

Salute: Sistema nervoso sensibile. Dormi.

Consiglio del giorno: Cedi sul dettaglio, tieni il punto.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono rende profonda la giornata dei ricordi. Un legame si rafforza con poche parole.

Lavoro: Creatività e ascolto: appunta un’idea.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 1 novembre 2026 – Classifica del giorno

Sagittario Ariete Leone Gemelli Bilancia Vergine Cancro Pesci Scorpione Capricorno Toro Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 1 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 1 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. La Luna in Leone forma un trigono con il segno e Venere in Bilancia un sestile. Bene anche Ariete e Leone. Com’è l’energia generale di domenica 1 novembre 2026? Luna in Leone (dalle 05:18): calore, orgoglio e voglia di stare insieme

Sole in Scorpione: giornata di ricordi e di sincerità

Mercurio retrogrado: rileggere, non firmare

Venere retrograda in Bilancia: legami da rivedere Quando entra la Luna in Leone il 1 novembre 2026? Domenica 1 novembre 2026 alle 05:18 (ora italiana, CET). La Luna lascia il Cancro, dove è stata nella notte di Halloween, e resta in Leone fino a martedì 3 novembre alle 09:27. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta più di quanto parli. Nel lavoro: riposa e non firmare. Con te stesso: ricorda chi ami, senza malinconia. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 1 Novembre 2026

L’oroscopo di domenica 1 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Stare con la famiglia: la Luna in Leone scalda la giornata

Ricordare chi non c’è con serenità

Rimandare le firme: Mercurio è ancora retrogrado

In amore , ascolta prima di rispondere: Venere retrograda riporta a galla un ricordo

, ascolta prima di rispondere: Venere retrograda riporta a galla un ricordo Nel lavoro , riposa e rimanda le decisioni a martedì

, riposa e rimanda le decisioni a martedì Con te stesso, trova un momento di silenzio, serve a ricaricarti

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.