Oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri la Luna Piena in Gemelli, Marte in Vergine, la classifica e i consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 23 – 29 novembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 23 novembre a domenica 29 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Una settimana di culmini e di cambi di passo. Il Sole è appena entrato in Sagittario, martedì arriva la Luna Piena in Gemelli e giovedì Marte lascia il Leone per la Vergine. Più ottimismo, più movimento e più precisione.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con la Luna in Toro, che porta calma. Martedì alle 01:07 il Sole in Sagittario forma un trigono con Nettuno in Ariete, alle 12:09 la Luna entra in Gemelli e alle 15:54 c’è la Luna Piena in Gemelli. Mercoledì alle 18:27 il Sole forma un sestile con Plutone in Acquario, e alle 23:41 si oppone a Urano in Gemelli.

La seconda parte (giovedì-domenica) porta giovedì alle 00:37 Marte in Vergine, e alle 11:51 la Luna entra in Cancro. Sabato alle 12:20 la Luna passa in Leone e alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove. Domenica alle 01:16 Venere si oppone a Chirone, e alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Sagittario da domenica 22: ottimismo e movimento

da domenica 22: ottimismo e movimento Mercurio diretto in Scorpione : le comunicazioni ripartono

: le comunicazioni ripartono Venere diretta in Bilancia : i legami si chiariscono

: i legami si chiariscono Giove in Leone : espansione creativa

: espansione creativa Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema della settimana: Luna Piena in Gemelli (Mar 24, 15:54) → Sole opposto a Urano (Mer 25, 23:41) → Marte in Vergine (Gio 26, 00:37) → Luna in Cancro (Gio 26, 11:51) → Luna in Leone (Sab 28, 12:20) → Venere sestile Giove (Sab 28, 13:04) → Urano trigono Plutone (Dom 29, 12:21): la settimana del culmine e del cambio di passo

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Martedì alle 01:07 il Sole in Sagittario forma un trigono con Nettuno nel tuo segno: sogni, ideali e dolcezza. La Luna Piena in Gemelli di martedì, in sestile, porta un invito e una buona notizia. Domenica alle 01:16 Venere si oppone a Chirone nel tuo segno: una ferita d’amore chiede cura.

Lavoro:

Mar 24: Sole trigono Nettuno (01:07), idee e ideali

Mar 24: Luna Piena in Gemelli (15:54) in sestile, contatti e inviti

Sab 28: la Luna in Leone in trigono, fiducia e slancio

Benessere: Energia buona. Mercoledì sera riposa.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Segui un ideale, cura una ferita.

Toro ♉

Amore: La Luna nel tuo segno, lunedì e martedì mattina, ti dà calma e sensualità. Martedì alle 15:54 la Luna Piena in Gemelli, nel segno accanto, porta una novità. Il Sole in Sagittario in quinconce chiede flessibilità.

Lavoro:

Lun 23: la Luna nel segno, piacere e stabilità

Mar 24: Luna Piena in Gemelli (15:54), novità e contatti

Sab-Dom: la Luna in Leone in quadrato, evita l’orgoglio

Benessere: Gola e collo da proteggere.

Consiglio della settimana per il Toro:

Goditi la calma, poi apriti.

Gemelli ♊

Amore: Martedì alle 15:54 la Luna Piena nel tuo segno porta emozioni al culmine e una verità chiara. Mercoledì alle 23:41 il Sole in Sagittario si oppone a Urano nel tuo segno: un cambiamento arriva con una scossa. Domenica alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone e la trasformazione si distende.

Lavoro:

Mar 24: Luna Piena nel segno (15:54), emozioni al culmine

Mer 25: Sole opposto a Urano (23:41), un cambio di piani

Dom 29: Urano trigono Plutone (12:21), una trasformazione si distende

Benessere: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Accogli il cambiamento.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Gemelli, da martedì a giovedì, in semisestile porta leggerezza. Giovedì alle 11:51 la Luna entra nel tuo segno e ti rende dolce e intuitivo fino a sabato. Il Sole in Sagittario in quinconce chiede adattamento.

Lavoro:

Lun 23: la Luna in Toro in sestile, calma

Gio 26-Sab 28: la Luna nel segno, intuizione e famiglia

Dom 29: la Luna in Leone in semisestile, pranzi lunghi

Benessere: Ottimo recupero. Cene calde.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Ascolta la famiglia.

Leone ♌

Amore: Giovedì alle 00:37 Marte lascia il tuo segno e passa in Vergine: finisce la congiunzione con Giove e l’energia si fa più precisa. Sabato alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove nel tuo segno: un gesto d’amore apre una porta. Da sabato alle 12:20 la Luna nel segno ti rende carismatico.

Lavoro:

Lun 23: la Luna in Toro in quadrato, l’orgoglio si ferisce

Gio 26: Marte in Vergine (00:37), energia più precisa

Sab 28: Venere sestile Giove (13:04), un gesto d’amore

Benessere: Energia alta. Schiena da non sforzare.

Consiglio della settimana per il Leone:

Sii preciso, sii generoso.

Vergine ♍

Amore: Giovedì alle 00:37 Marte entra nel tuo segno: energia, iniziativa e voglia di fare. La Luna in Gemelli in quadrato rende nervosi da martedì a giovedì. Da giovedì alle 11:51 la Luna in Cancro in sestile porta calma.

Lavoro:

Lun 23: la Luna in Toro in trigono, ordine e calma

Gio 26: Marte nel segno (00:37), iniziativa e precisione

Gio-Sab: la Luna in Cancro in sestile, serate dolci

Benessere: Energia in crescita. Non strafare.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Usa l’energia con precisione.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Gemelli in trigono, da martedì a giovedì, ti rende leggero e comunicativo. Sabato alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove: un’apertura affettiva. Domenica alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: una ferita antica chiede cura.

Lavoro:

Mar-Gio: la Luna in Gemelli in trigono, incontri leggeri

Sab 28: Venere sestile Giove (13:04), apertura affettiva

Dom 29: Venere opposta a Chirone (01:16), cura una ferita

Benessere: Cura reni e schiena.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Apri e cura.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole è passato in Sagittario domenica 22: dopo la stagione del tuo segno arriva più leggerezza. La Luna in Toro, opposta, porta un confronto lunedì. Da giovedì a sabato la Luna in Cancro in trigono ti ricarica.

Lavoro:

Lun 23: la Luna in Toro, opposta, un confronto

Gio 26-Sab 28: la Luna in Cancro in trigono, intimità

Dom 29: la Luna in Leone in quadrato, evita le sfide

Benessere: Energia in calo dopo la tua stagione. Riposa.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Riposa dopo la tua stagione.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno da domenica 22: stagione di slancio, ottimismo e voglia di viaggiare. Martedì la Luna Piena in Gemelli, opposta, porta un culmine nei rapporti. Sabato la Luna in Leone in trigono ti dà fiducia.

Lavoro:

Lun 23: il Sole nel segno, energia e fiducia

Mar 24: Luna Piena in Gemelli (15:54), un culmine nei rapporti

Mer 25: Sole sestile Plutone (18:27) e opposto a Urano (23:41), un cambio di rotta

Benessere: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Cavalca l’energia, ascolta il culmine.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Toro in trigono, lunedì e martedì mattina, ti dà stabilità. Il Sole in Sagittario in semisestile porta leggerezza. Da giovedì la Luna in Cancro, opposta, porta un confronto.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Toro in trigono, concretezza

Gio 26-Sab 28: la Luna in Cancro in opposizione, un confronto

Dom 29: la Luna in Leone in quinconce, flessibilità

Benessere: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Costruisci, poi dialoga.

Acquario ♒

Amore: Mercoledì alle 18:27 il Sole in Sagittario forma un sestile con Plutone nel tuo segno: una trasformazione chiara. Domenica alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone e la trasformazione si distende. La Luna in Gemelli in trigono, da martedì a giovedì, ti rende brillante.

Lavoro:

Mar-Gio: la Luna in Gemelli in trigono, idee e incontri

Mer 25: Sole sestile Plutone (18:27), una trasformazione chiara

Dom 29: Urano trigono Plutone (12:21), le cose si distendono

Benessere: Nervi calmi. Dormi.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Trasforma con chiarezza.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Toro in sestile, lunedì e martedì mattina, porta dolcezza. Da giovedì a sabato la Luna in Cancro in trigono ti rende intuitivo. Il Sole in Sagittario, in quadrato, chiede misura.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Toro in sestile, dolcezza

Mar-Gio: la Luna in Gemelli in quadrato, pensieri dispersi

Gio-Sab: la Luna in Cancro in trigono, intuizione al massimo

Benessere: Ottima vitalità. Bagno caldo.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Fidati dell’intuito e verifica.

Classifica della settimana 23–29 novembre 2026

Sagittario Acquario Gemelli Leone Ariete Bilancia Vergine Cancro Capricorno Pesci Toro Scorpione

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 23–29 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 23–29 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. Il Sole transita nel segno da domenica 22, e mercoledì alle 18:27 forma un sestile con Plutone. Bene anche Acquario e Gemelli. Quando è la Luna Piena di novembre 2026? Martedì 24 novembre 2026 alle 15:54 (ora italiana, CET) in Gemelli, in opposizione al Sole in Sagittario. Porta al culmine temi di comunicazione, contatti e scelte. Quando Marte entra in Vergine nel 2026? Giovedì 26 novembre 2026 alle 00:37 (ora italiana, CET). Marte lascia il Leone e porta energia più precisa, pratica e attenta ai dettagli. Qual è il consiglio generale della settimana 23–29 novembre 2026? In amore: approfitta del sestile Venere-Giove di sabato per aprirti. Nel lavoro: usa la precisione di Marte in Vergine. Con te stesso: ascolta ciò che la Luna Piena porta al culmine. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 23 – 29 Novembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 novembre 2026 racconta giorni in cui:

Martedì la Luna Piena in Gemelli porta al culmine contatti e verità

Giovedì Marte in Vergine rende l’energia più precisa e pratica

Sabato il sestile Venere-Giove apre una porta in amore

Domenica Urano trigono Plutone distende una trasformazione

In amore , approfitta di sabato per aprirti

, approfitta di sabato per aprirti Nel lavoro , usa la precisione di Marte in Vergine

, usa la precisione di Marte in Vergine Con te stesso, ascolta ciò che la Luna Piena porta al culmine

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