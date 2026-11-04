Musetti batte Zverev a Parigi-Bercy: 7-6 6-2 e ottavi di finale

Lorenzo Musetti ha battuto Alexander Zverev 7-6 (5), 6-2 al secondo turno del Rolex Paris Masters e ha conquistato gli ottavi di finale. Il carrarino ha fermato il tedesco alla sua prima partita da numero 1 del mondo, dopo 1 ora e 42 minuti sul veloce indoor di Parigi-Bercy.

Come è finita Musetti-Zverev a Parigi-Bercy

Musetti, numero 24 del ranking ed ex top ten, ha giocato la partita che serviva. Nel tie-break del primo set era sotto 2-5: ha infilato cinque punti di fila e ha chiuso il set con il quarto ace del suo match. Zverev, da lunedì scorso al comando della classifica, non ha più trovato la misura.

Il secondo set è stato a senso unico. Musetti ha strappato il servizio al tedesco due volte e ha chiuso con un ace sul match point. I numeri spiegano il resto: 29 vincenti contro 25 e soltanto 12 errori gratuiti, contro i 21 di Zverev.

Il piano tattico: slice e servizio esterno

Sul campo rapido al coperto Musetti ha cambiato un po’ il suo tennis. Ha usato più slice del solito, soprattutto di rovescio, perché la palla a Bercy resta bassa e costringe l’avversario a giocare sotto la cintura. Nei momenti importanti ha cercato spesso il servizio esterno in slice.

Alla fine ha detto: “Oggi mi sono divertito e mi era mancata questa passione che mi fa esprimere il mio miglior tennis”. Per uno che ha vissuto un 2026 complicato dagli infortuni, con il ritiro ai quarti degli Australian Open contro Djokovic e l’assenza da Roland Garros e Wimbledon, la frase pesa.

Un risultato che entra nei libri

Zverev era diventato numero 1 il 2 novembre, quando ha scavalcato Jannik Sinner dopo il successo di Vienna. Perdere all’esordio da leader è un’eccezione rara: Musetti è il quinto giocatore a battere un avversario alla sua prima partita da numero 1 da quando esiste il ranking computerizzato. L’ultimo era stato Auger-Aliassime con Alcaraz, in Coppa Davis nel 2022.

Per Musetti è anche la seconda vittoria in carriera su un numero 1 del mondo: la prima fu quella con Djokovic a Monte-Carlo nel 2023. È la quarta vittoria stagionale contro un top 10 e il quarto ottavo di finale in un Masters 1000 del 2026, dopo Madrid, Roma e Cincinnati.

Un avversario che Musetti conosce bene

Non è la prima volta che Musetti mette in difficoltà Zverev. Nel 2025 lo aveva già battuto a Roma per 7-6 6-4 nel cammino verso la semifinale, mentre a Vienna, sempre nel 2025, si era dovuto arrendere al tedesco. A Parigi la bilancia è tornata dalla parte dell’azzurro.

Cosa succede adesso: gli ottavi con Van Assche

Agli ottavi Musetti affronterà il francese Luca Van Assche, che ha eliminato Learner Tien, testa di serie numero 15, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Il giocatore di casa avrà il pubblico dalla sua parte, ma Musetti arriva con fiducia e con il servizio che funziona. Data e orario del match non sono ancora stati comunicati.

Il Rolex Paris Masters si gioca dal 2 all’8 novembre alla La Défense Arena di Parigi.

Domande frequenti su Musetti-Zverev a Parigi-Bercy

Chi ha vinto Musetti-Zverev a Parigi-Bercy? Ha vinto Lorenzo Musetti con il punteggio di 7-6 (5), 6-2, in 1 ora e 42 minuti, e si è qualificato per gli ottavi di finale del Rolex Paris Masters. Chi affronta Musetti agli ottavi di Parigi-Bercy? Musetti affronterà il francese Luca Van Assche, che ha battuto Learner Tien 7-6 (4), 6-4. L’orario del match non è ancora stato comunicato. Zverev era davvero numero 1 del mondo? Sì. Alexander Zverev è salito al primo posto del ranking ATP il 2 novembre 2026 e a Parigi giocava la sua prima partita da numero 1. In che posizione è Musetti nel ranking ATP? Lorenzo Musetti è numero 24 del ranking ATP ed è un ex top ten.

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