Parigi-Bercy 2026: i cinque azzurri nel tabellone, Cobolli testa di serie 5 ma in dubbio

Cinque italiani sono nel tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi dal 2 all’8 novembre: Cobolli (testa di serie numero 5, ma in dubbio per un problema alla coscia), Musetti, Darderi, Arnaldi e Berrettini.

Il torneo si gioca alla Plenitude Arena di Nanterre, dopo gli anni a Bercy, ma per tutti resta Parigi-Bercy. Il sorteggio non è stato gentile con gli azzurri: due incroci con i favoriti arrivano già al secondo turno, e uno dei nomi più attesi, Jannik Sinner, non c’è. Il numero uno ATP, in questa edizione, è Alexander Zverev.

Chi c’è e chi manca nel Masters 1000 di Parigi

Zverev è alla prima uscita da numero uno del ranking e a Parigi ha già vinto nel 2024. Dietro di lui le prime teste di serie sono Carlos Alcaraz (2), arrivato dal titolo di Vienna, Ben Shelton (3), Daniil Medvedev (4) e Flavio Cobolli (5). Sinner ha chiuso in anticipo la stagione per un problema al ginocchio.

Le prime otto teste di serie saltano il primo turno. Per questo il tabellone dei big si apre direttamente con le sfide del secondo round, e gli italiani si ritrovano spesso dalla parte sbagliata di quel tabellone.

Gli italiani nel tabellone: primi turni e sfide possibili

Lorenzo Musetti apre contro Hubert Hurkacz. Chi passa trova al secondo turno Zverev, che ha il bye: la partita da cerchiare di rosso per gli appassionati italiani.

Luciano Darderi gioca il primo turno contro un qualificato. Se vince, può incontrare al secondo turno Novak Djokovic (testa di serie 10), a patto che il serbo superi Valentin Vacherot all’esordio.

Matteo Arnaldi affronta Cameron Norrie. Il vincitore si scontra con Shelton, anche lui con bye.

Matteo Berrettini, entrato direttamente in tabellone per alcune rinunce, apre contro Brandon Nakashima (testa di serie 14). Poi può trovare Ugo Humbert o Botic van de Zandschulp, e agli ottavi Alcaraz.

Il caso Cobolli: testa di serie numero 5 e un dubbio

Cobolli è il meglio piazzato degli italiani e ha il bye al primo turno. Al secondo turno aspetta il vincitore del match tra Arthur Géa, wild card di casa, e un qualificato. Agli ottavi il percorso porta a Ruud o a un qualificato, oppure a Jodar (9), con Medvedev nello stesso spicchio.

Resta però un’incognita fisica. Dopo il ritiro nel match contro Berrettini a Vienna, Cobolli convive con un fastidio muscolare alla coscia sinistra, descritto come lieve ma ancora presente. La sua presenza nel singolare dipende da ulteriori esami, e nessuna decisione definitiva è stata comunicata.

Il tabellone principale va da lunedì 2 a domenica 8 novembre, giorno delle finali. In Italia le partite sono su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un quadro dei favoriti, il sito dell’ATP ha pubblicato la guida al torneo con le sfide chiave.

Domande frequenti su Parigi-Bercy 2026

Quando si gioca il Masters 1000 di Parigi 2026? Il tabellone principale si gioca da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026, alla Plenitude Arena di Nanterre. Quali italiani giocano a Parigi-Bercy 2026? Nel tabellone principale entrano direttamente Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Cobolli è in dubbio per un problema alla coscia. Sinner gioca a Parigi? No. Sinner ha chiuso in anticipo la stagione per un problema al ginocchio e non è nel tabellone. Dove vedere Parigi-Bercy 2026 in tv? Le partite sono trasmesse da Sky Sport e, in streaming, da NOW.

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