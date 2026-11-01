Kimi Antonelli è campione del mondo di F1: terzo in Messico, il titolo a 20 anni

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1: a Città del Messico il pilota Mercedes chiude terzo il GP vinto da Max Verstappen e conquista il titolo a 20 anni, 73 anni dopo il trionfo di Alberto Ascari.

Domenica 1 novembre 2026 Kimi Antonelli ha chiuso al terzo posto il GP del Messico e ha messo in cassaforte il primo titolo mondiale della carriera. Ha vinto la gara Max Verstappen (Red Bull), davanti a Lewis Hamilton (Ferrari) e al ragazzo di Bologna. Dietro di loro Charles Leclerc quarto, Lando Norris quinto e George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, sesto.

Come è andato il GP del Messico

Alla vigilia a Antonelli bastavano due punti, cioè un nono posto, per essere campione a prescindere da quello che facevano gli avversari. Partiva quarto, in seconda fila: Hamilton in pole, Russell accanto a lui in prima fila. Un esito che aveva già preparato il terreno nel racconto della griglia di partenza pubblicato prima del via.

La corsa si è accesa subito. Al via Russell ha toccato Isack Hadjar, che è scivolato fino alle ultime posizioni, e sia Russell sia Leclerc hanno ricevuto una penalità (10 secondi per il pilota Mercedes, 5 per quello della Ferrari). Nel finale una Safety Car e poi la bandiera rossa hanno rimescolato la gara: alla ripartenza Verstappen è rimasto in testa, Hamilton ha tenuto la piazza d’onore e Antonelli ha superato Leclerc per salire sul gradino più basso del podio, quello che valeva il Mondiale.

Antonelli campione del mondo a 20 anni: i record

Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006 e ha vinto il titolo a 20 anni. Il precedente primato di precocità apparteneva a Sebastian Vettel, campione nel 2010 a 23 anni e 134 giorni: Antonelli lo supera con oltre tre anni di margine. La pagina di Wikipedia dedicata a Kimi Antonelli raccoglie la sua scalata dalla F4 italiana al debutto in F1 nel 2025.

Per l’Italia è un titolo che pesa. Antonelli è il terzo pilota italiano campione del mondo dopo Nino Farina e Alberto Ascari, e il quarto titolo piloti nella storia del Paese. L’ultimo era arrivato nel 1953 con Ascari: da allora sono passati 73 anni.

La stagione di Antonelli in ordine

Il 2026 è cominciato con un segnale chiaro. A Melbourne Russell ha vinto davanti ad Antonelli nella doppietta Mercedes d’apertura. Pochi giorni dopo, in Cina, il bolognese ha firmato la pole position e da lì è partita la serie di vittorie: Cina, Giappone, Miami, Canada e Monaco di fila, poi il Belgio.

Ha vinto ancora in Italia e in Spagna, e l’ultimo successo prima del Messico è arrivato nel GP degli Stati Uniti del 25 ottobre, come mostra il calendario dei risultati ufficiali della F1. Il titolo era così vicino che prima di questa gara bastava il nono posto per chiudere il discorso.

Cosa significa per la F1 italiana

L’Italia aspettava un campione del mondo dal 1953. Adesso ce l’ha: ha vent’anni, corre per la Mercedes e ha vinto il titolo da protagonista, con una stagione di vittorie costruita gara dopo gara. La Ferrari ha chiuso la giornata con Hamilton in seconda posizione e Leclerc quarto.

Domande frequenti su Antonelli campione del mondo F1

Chi ha vinto il GP del Messico 2026? Il GP del Messico del 1 novembre 2026 lo ha vinto Max Verstappen con la Red Bull. Hamilton è arrivato davanti ad Antonelli, terzo. Quanti anni ha Kimi Antonelli? Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006. Ha vinto il titolo mondiale a 20 anni, diventando il campione più giovane della storia della Formula 1. Quanti italiani hanno vinto il Mondiale di F1? Prima di Antonelli i campioni italiani erano Nino Farina (1950) e Alberto Ascari (1952 e 1953). Antonelli è il terzo pilota e porta a quattro i titoli italiani. Con quale squadra ha vinto Antonelli il Mondiale? Antonelli corre per la Mercedes. Il compagno di squadra in questa stagione è George Russell, sesto al traguardo in Messico.

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