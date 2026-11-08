È morto Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television: aveva 75 anni

Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television, è morto a 75 anni il 7 novembre 2026 nella sua casa di Chattanooga.

Richard Lloyd è morto nella sua casa di Chattanooga, in Tennessee. La famiglia ha reso nota la scomparsa del chitarrista e cofondatore dei Television, che a ottobre aveva compiuto 75 anni. Accanto a lui c’erano la moglie Sheila e il suo cane Willie Mays.

Lloyd soffriva di colangiocarcinoma, un tumore delle vie biliari diagnosticato a marzo. Con la sua chitarra se ne va una delle due voci soliste che hanno reso i Television una band irripetibile.

Chi era Richard Lloyd dei Television

Nato a Pittsburgh il 25 ottobre 1951, Lloyd arrivò giovanissimo a New York, dove nei primi anni Settanta si legò a Tom Verlaine. Nel 1973 i due fondarono i Television insieme a Richard Hell e Billy Ficca. La band prese casa al CBGB, il locale che di lì a poco avrebbe lanciato il punk newyorkese.

Il segno dei Television era nell’intreccio tra le due chitarre. Verlaine disegnava le linee più taglienti e spigolose, Lloyd costruiva sotto e intorno un tessuto più fluido e melodico. Il gioco di incastri teneva in piedi brani lunghi, nervosi, lontanissimi dalla velocità del punk da tre accordi.

Marquee Moon e il disco che ha cambiato la chitarra rock

Il debutto della band, Marquee Moon, uscì nel 1977 e contiene la title track di circa otto minuti, uno dei duelli di chitarre più citati della storia del rock. Nello stesso disco ci sono anche See No Evil, Friction e Venus. Il successo commerciale fu modesto, l’influenza invece enorme: da lì passa una parte consistente del rock alternativo che sarebbe arrivato negli anni successivi.

Nel 1978 i Television pubblicarono Adventure e a fine anno si sciolsero. Lloyd si mise in proprio, e il primo album solista, Alchemy, è del 1979. Seguirono Field of Fire (1986), il live Real Time (1987) e dischi più recenti come The Radiant Monkey (2007), Rosedale (2016) e The Countdown (2018). Nel 2017 raccontò la propria storia nel libro di memorie Everything Is Combustible.

Il ritorno dei Television e le collaborazioni

Nei primi anni Novanta la formazione si ricompose per un terzo disco omonimo, uscito nel 1992. Lloyd lasciò la band nel 2007, con Verlaine che è scomparso nel 2023. Nel frattempo aveva prestato la chitarra a Matthew Sweet in Girlfriend (1991), Altered Beast (1993) e 100% Fun (1995), dischi in cui il suo suono limpido e tagliente si riconosce subito.

Chi vuole ripercorrere il suo lavoro può partire da Marquee Moon e da una scheda sulla sua carriera di Guitar Player, che ricostruisce gli anni dei Television e la discografia solista.

Cosa ascoltare per ricordarlo

Il punto di ingresso resta Marquee Moon, da ascoltare per intero e in cuffia, in modo da seguire le due chitarre canale per canale. Per sentire Lloyd da solo, Alchemy mostra il lato più diretto e melodico del suo stile.

Domande frequenti su Richard Lloyd e i Television

Chi era Richard Lloyd? Era il chitarrista e cofondatore dei Television, band nata a New York nel 1973 con Tom Verlaine, Richard Hell e Billy Ficca. Negli anni ha pubblicato anche diversi album solisti. Di cosa è morto Richard Lloyd? È morto per un colangiocarcinoma, un tumore delle vie biliari diagnosticato a marzo. La famiglia ha annunciato la scomparsa il 7 novembre 2026. Quali sono le canzoni più famose dei Television? La più celebre è Marquee Moon, title track del disco del 1977. Tra gli altri brani più noti ci sono See No Evil, Friction e Venus. Quanti anni aveva Richard Lloyd? Aveva 75 anni: era nato a Pittsburgh il 25 ottobre 1951.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.