Papa Leone XIV in Uruguay: la visita storica che apre il viaggio in America Latina

Papa Leone XIV è in Uruguay dal 6 novembre 2026: la prima tappa del viaggio apostolico in America Latina è cominciata a Montevideo e la stampa della regione la racconta come una visita storica.

Papa Leone XIV è in Uruguay dal 6 novembre 2026: la prima tappa del viaggio apostolico in America Latina è cominciata a Montevideo e la stampa della regione la racconta come una visita storica.

L’arrivo a Montevideo e le prime ore in Uruguay

Il Pontefice è atterrato all’aeroporto di Carrasco nel pomeriggio di venerdì, dopo il volo da Roma. Il programma della prima giornata prevedeva la cerimonia di benvenuto in Plaza Independencia, l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, il colloquio privato con il presidente Yamandú Orsi, la visita al Cabildo e i Vespri nella Cattedrale Metropolitana con vescovi, sacerdoti e religiosi.

Per le strade del centro si è radunata una folla numerosa. Nel primo discorso nel Paese Leone XIV ha messo al centro la famiglia, il bene comune e il lavoro. Orsi, presidente progressista di uno degli Stati più laici dell’America Latina, ha riconosciuto il peso della Chiesa nella storia nazionale: “in questo progetto comune che è l’Uruguay la Chiesa ha rappresentato un pilastro fondamentale”.

La visita arriva 38 anni dopo quella di Giovanni Paolo II, l’ultimo Papa a toccare il suolo uruguaiano. Per Leone XIV, eletto nel 2025 come primo Pontefice statunitense della storia, è il viaggio che porta il suo pontificato in America Latina.

Il programma del viaggio tra Montevideo, Paysandú e Florida

Il sabato 7 novembre il programma indicava il trasferimento a Paysandú, vicino al confine con l’Argentina, per una delle due messe del viaggio uruguaiano. Migliaia di argentini hanno attraversato la frontiera per partecipare, sotto la pioggia. Nel pomeriggio il Papa era atteso all’Universidad Católica del Uruguay per un discorso alla comunità educativa, con circa 1.500 persone nel cortile a seguire l’evento su maxischermo.

La giornata si chiude con la veglia di preghiera con i giovani allo stadio Centenario di Montevideo, dove gli organizzatori attendono circa 60.000 persone. Domenica 8 novembre è in agenda la tappa a Florida, con la visita al santuario della Virgen de los Treinta y Tres e la seconda messa all’ippodromo municipale. Poi il rientro a Montevideo e la partenza per Buenos Aires.

Il motto scelto per il viaggio è “Vi porto una buona notizia, una grande gioia”, tratto dal Vangelo di Luca, come ricorda il racconto di Vatican News sui preparativi a Montevideo. I volontari iscritti in tutto il Paese sono circa 3.600 e la squadra della comunicazione trasmetterà tutti gli appuntamenti del Papa in Uruguay.

Come la stampa sudamericana racconta la visita

Le prime pagine dei quotidiani della regione puntano sulla stessa parola: storica. El País in Uruguay dedica l’intera apertura al Papa. La Nación in Argentina titola a cinque colonne che il Papa “sta già facendo la storia nella regione”. In Perù El Comercio parla di un Pontefice che “benedice il Perù” già dal suo arrivo in Sudamerica.

Il quotidiano progressista La Diaria firma un editoriale sull'”interesse laico” della visita, letta come occasione di dialogo e di difesa dei principi di convivenza democratica e solidarietà sociale. In Argentina Infobae descrive un Javier Milei che si prepara ad accogliere il Papa tra aspettative e preoccupazioni, con divergenze su tecnologia, povertà e ruolo dello Stato sullo sfondo.

Le prossime tappe: Argentina e Perù

Dopo l’Uruguay il Papa sarà in Argentina dall’8 all’11 novembre, con tappe a Buenos Aires, Córdoba e Luján, nel Paese di Francesco. Il viaggio si chiude in Perù, terza e ultima tappa, fino al 17 novembre.

L’Uruguay è tra i Paesi più laici della regione, con una legislazione avanzata sui diritti civili: per questo la visita è letta anche come un test di dialogo tra Chiesa e società civile.

Domande frequenti sulla visita di Papa Leone XIV in Uruguay

Quando è arrivato Papa Leone XIV in Uruguay? Il Pontefice è arrivato a Montevideo venerdì 6 novembre 2026, nel pomeriggio, all’aeroporto di Carrasco. La permanenza in Uruguay dura fino a domenica 8 novembre. Qual è il programma della visita in Uruguay? Venerdì cerimonia di benvenuto, incontro con il presidente Orsi e Vespri in cattedrale. Sabato messa a Paysandú, discorso all’Università Cattolica e veglia allo stadio Centenario. Domenica tappa a Florida con la seconda messa. Perché la visita è definita storica? Arriva 38 anni dopo quella di Giovanni Paolo II ed è la prima di Leone XIV in Uruguay. Le prime pagine dei giornali della regione la descrivono come un evento storico. Quali sono le altre tappe del viaggio? Dopo l’Uruguay il Papa visita l’Argentina dall’8 all’11 novembre e poi il Perù, ultima tappa del viaggio, che si conclude il 17 novembre.

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