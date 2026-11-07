tha Supreme annuncia Linguaggio Universale: il nuovo album esce l’8 gennaio 2027

Il nuovo album di tha Supreme si intitola Linguaggio Universale, esce venerdì 8 gennaio 2027 ed è il terzo disco in studio dell’artista, a quattro anni dall’ultimo.

Nei primi giorni di novembre 2026 tha Supreme, al secolo Davide Mattei, ha svelato titolo e data del suo nuovo album. Il disco si chiama Linguaggio Universale e arriva l’8 gennaio 2027. Il pre-order è già aperto. Per il producer e artista è il terzo album in studio, il primo dopo il 2022.

Cosa sappiamo del nuovo album di tha Supreme

Le informazioni confermate sono poche, ma chiare: titolo, data di uscita e numero del progetto. Non sono ancora stati comunicati singoli, collaborazioni, tracklist e produzioni. Nemmeno i formati fisici sono stati annunciati, e al momento non c’è nessun tour legato al disco.

Prima dell’annuncio l’artista ha cambiato nome sulle piattaforme: da thasup a tha Supreme. Nei giorni precedenti aveva lasciato indizi sui social, tra cui una storia Instagram che ricordava i quattro anni dall’ultimo disco e un inedito pubblicato sul profilo secondario @yungestmoonstar.

Dal debutto del 2019 a Linguaggio Universale

Il percorso discografico di Davide Mattei parte da 23 6451, album d’esordio uscito il 15 novembre 2019 per Epic. Il rap italiano ha poi incrociato spesso il suo nome, tra produzioni e progetti personali.

Il disco successivo, Carattere speciale, è uscito il 30 settembre 2022 con Sony Music, quando l’artista si faceva chiamare thasup. Da quella data non sono usciti altri album solisti, ed è questo il silenzio che Linguaggio Universale interrompe. La biografia completa dell’artista è consultabile anche su Wikipedia.

Le parole dell’artista sul disco

L’annuncio è accompagnato da un messaggio scritto a mano e firmato. Mattei parla dei periodi bui trasformati in un quadro coi fiori, un’immagine che resta anche quando la luce torna. Descrive la nuova musica come piena di luce e racconta di aver aspettato il momento più buio del mondo per darle la massima portata.

Ha anche spiegato di aver rimandato più volte l’uscita: il titolo non lo convinceva finché non avesse imparato a riconoscere il linguaggio universale fino in fondo. Il lavoro sul disco, di cui aveva parlato già nell’estate 2025, ha quindi avuto tempi lunghi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con una data fissata a gennaio, i primi passi concreti arriveranno probabilmente tra novembre e dicembre: singoli, tracklist e ospiti sono i dettagli che i fan aspettano. Finché non arrivano conferme ufficiali, conviene attenersi ai pochi dati certi: titolo, data e pre-order.

Per i lettori di Atom Heart Magazine l’8 gennaio 2027 è già un appuntamento da segnare tra le uscite rap e pop dell’anno. Aggiorneremo questa pagina quando usciranno nuove informazioni sul disco.

Domande frequenti sul nuovo album di tha Supreme

Quando esce il nuovo album di tha Supreme? Linguaggio Universale esce venerdì 8 gennaio 2027. Il pre-order è già attivo. Come si chiama il nuovo album di tha Supreme? Il titolo è Linguaggio Universale. È il terzo album in studio dell’artista, dopo 23 6451 (2019) e Carattere speciale (2022). Chi è tha Supreme? È il nome d’arte di Davide Mattei, producer e artista nato nel 2001. Fino a poco tempo fa si faceva chiamare thasup. Ci sono già singoli o ospiti nel nuovo album? No, per ora non sono stati annunciati né singoli né collaborazioni né la tracklist.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.