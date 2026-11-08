Ballando con le Stelle, sesta puntata: vincono Bocchi e Pernice, Ghione salvato dalla wild card

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la sesta puntata di Ballando con le Stelle con 65 punti, nessuna coppia lascia la gara e Jimmy Ghione resta in pista grazie alla wild card di Matteo Addino.

La serata di sabato 7 novembre su Rai1 ha premiato ancora Bocchi e Pernice, primi in classifica con 65 punti: 45 dalla giuria e 20 di bonus ereditati dalla vittoria della settimana prima. Il ballo vincente è stato una salsa. Milly Carlucci ha chiuso la puntata senza eliminati, ma con un ballottaggio che ha rischiato di costare il posto a una coppia.

Classifica della sesta puntata di Ballando con le Stelle

Dietro i vincitori si sono piazzati Manuela Moreno con Carlo Aloia (60 punti), Riccardo Rossi con Elisa Terrasi (57) e Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina (54). Nella parte centrale della graduatoria ci sono Monica Guerritore con Luca Urso (48), Anna Safroncik con Leonardo Lini (47), Alessandro Matri con Giada Lini (46) e Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti (44).

In fondo alla classifica chiudono Alberto Ravagnani con Erica Martinelli (38), Andy Diaz con Gioia Giovanatti (36) e Ornella Muti con Pasquale La Rocca (30). I totali sommano i voti della giuria e i punti dei tesoretti assegnati in studio. Se vuoi ricostruire la serata nel suo insieme, trovi il programma completo nel nostro riepilogo della prima serata del 7 novembre.

Il ballottaggio tra Ghione e Diaz e la wild card di Addino

Il verdetto è arrivato allo spareggio tra due coppie: Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, che hanno ballato un paso doble, e Andy Diaz con Gioia Giovanatti, in gara con la salsa. La coppia destinata a lasciare il programma era quella di Ghione.

A cambiare il finale è stato Matteo Addino, che ha usato la sua wild card per salvare Ghione e Kuzmina. L’uscita è stata così annullata e il verdetto sul futuro delle coppie in bilico slitta alla puntata successiva. La carta di Addino è stata utilizzata per la prima volta in questa edizione.

Lo stop di Ornella Muti dopo 38 secondi

Il momento più discusso della serata riguarda Ornella Muti. L’attrice e Pasquale La Rocca hanno iniziato un samba, ma la musica si è fermata dopo 38 secondi per un problema alla spalla, che la Muti avrebbe accusato dopo una caduta durante le prove. La giuria le ha assegnato 30 punti, il punteggio più basso della serata.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sul suo futuro nel programma: le condizioni della spalla decideranno se potrà tornare in pista nelle prossime settimane.

Giuria, ospiti e ascolti della serata

Al tavolo della giuria sedevano Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e due volti nuovi in questa stagione: Alberto Matano e Barbara D’Urso. Come ballerini per una notte sono saliti in pista Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino. I dati Auditel della serata sono nel nostro articolo sugli ascolti TV del 7 novembre.

Domande frequenti su Ballando con le Stelle

Chi ha vinto la sesta puntata di Ballando con le Stelle? Hanno vinto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 65 punti, grazie a una salsa e ai 20 punti di bonus della settimana precedente. Chi è stato eliminato nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026? Nessuno. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina erano la coppia destinata a lasciare il programma, ma Matteo Addino ha usato la sua wild card per salvarli. Cos’è la wild card di Matteo Addino a Ballando con le Stelle? È una carta che Addino ha usato per annullare l’eliminazione di Ghione e Kuzmina. In questa edizione non era mai stata utilizzata prima della sesta puntata. Cosa è successo a Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Durante il samba con Pasquale La Rocca si è fermata dopo 38 secondi per un problema alla spalla. La giuria le ha dato 30 punti, ultimo posto in classifica.

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