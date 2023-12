The Game Awards 2023, vincitori e annunci sorprendenti: da OD di Kojima al ritorno di Monster Hunter

I Game Awards 2023 hanno tenuto incollati gli appassionati di videogiochi con una serie di annunci sorprendenti, da Dragon Ball Sparking Zero a Monster Hunter Wilds. Mentre Baldur’s Gate 3 si è aggiudicato il premio di Game of the Year, altre rivelazioni hanno catturato l’attenzione degli spettatori. Scopriamo insieme tutti i momenti salienti di questo emozionante evento organizzato da Geoff Keighley.

Game Awards 2023 – Pre Show

Il pre show ha offerto uno sguardo in anteprima a diversi trailer, tra cui il remake di Brothers A Tale of Two Sons, in uscita il 28 febbraio 2024. Il nuovo progetto di Josef Fares promette di essere un’avventura coinvolgente. Altri titoli annunciati includono Big Walk, un multiplayer co-op previsto per il 2025, e Persona 3 Reloaded, un atteso remake in arrivo il 2 febbraio. Annunciati anche World of Goo 2 e Metaphor: ReFantazio.

Game Awards 2023

Matthew McConaughey ha aperto i Game Awards presentando Exodus, un’avventura sci-fi in terza persona con armi futuristiche e poteri. God of War Ragnarok Valhalla, un DLC gratuito in stile roguelike in arrivo il 12 dicembre 2023, è stato annunciato da Geoff Keighley. Poi è stata la volta dello story trailer di Prince of Persia The Lost Crown, con possibilità di giocare a una demo dal prossimo 11 gennaio 2024. Il trailer di Senua’s Saga HellBlade 2 ha invece impressionato per il comparto grafico, con uscita prevista nel 2024.

Akumi Nakamura è poi salita sul palco per il primo progetto dello studio Unseen: Kemuri. I creatori di Ori ci hanno mostrato il mondo e gli scontri di No Rest for The Wicked, si cui sapremo di più a marzo 2024.

Alcune sorprese da parte di SEGA

Un trailer ha rivelato il ritorno di Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi, regalandoci una serie di ben 5 revival da parte di SEGA. Dragon Ball Sparking Zero ha acceso la passione dei fan, portando nuove dinamiche di combattimento e l’eredità del filone Tenkaichi.

Game Awards 2023: OD, Fortnite e Jurassic Park

Hideo Kojima ha presentato OD, un progetto sviluppato con Xbox Game Studios, incorporando tecnologia Cloud Gaming e promettendo un’esperienza unica. Tra le altre rivelazioni dei Game Awards 2023, spiccano Jurassic Park Surival, Rocket Racing in Fortnite e il suggestivo Black Myth Wukong, con una data di uscita fissata per il 20 agosto 2024.

Final Fantasy 7 Rebirth, Marvel’s Blade e il resto

La Theme Song di Final Fantasy 7 Rebirth, eseguita dal vivo, ha anticipato nuove scene dell’action RPG, in arrivo su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024. Marvel’s Blade di Arkane è emerso come un’inedita avventura matura ambientata a Parigi. Lightspeed LA ha annunciato Last Sentinel, un’esperienza tripla A futuristica. Poi spazio a The First Descendant, in uscita nel 2024. Zenless Zone Zero si è presentato ai Game Awards 2023 con un ritmo serrato, come i combattimenti tra mech di Mechabreak.

Helldivers 2 arriverà su PS5 e PC il prossimo 8 febbraio. Warhammer 40.000 Space Marine 2 uscirà il 9 settembre 2024. Dopo la performance dal vivo per Alan Wake 2, è stata la volta del trailer di GTFO The Final Chapter. Il Creative Director di 10 Chambers ha poi presentato Den of Wolves. Da Exoborne di Sharkmob si è poi passati ad Asgard’s Wrath 2. Annunciati anche Echoes of the Fallen (già acquistabile su PlayStation 5) e The Rising Tide, nuovi DLC per Final Fantasy XVI. In uscita anche The Final Draft, con nuovi contenuti per Alan Wake 2: sarà all’interno dell’update dell’11 dicembre.

Il sorprendente shooter con distruttibilità ambientale, The Finals, è stato rilasciato a sorpresa proprio durante i Game Awards 2023. Infine, Monster Hunter Wilds di Capcom ha chiuso l’evento, con l’uscita prevista nel 2025.

The Game Awards 2023 – Tutti i vincitori

Game of the Year : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Best Game Direction : Alan Wake 2

: Alan Wake 2 Best Narrative : Alan Wake 2

: Alan Wake 2 Best Art Direction : Alan Wake 2

: Alan Wake 2 Best Score and Music : Final Fantasy XVI

: Final Fantasy XVI Best Audio Design : Hi-Fi Rush

: Hi-Fi Rush Best Performance : Neil Newbon nei panni di Astarion, Baldur’s Gate 3

: Neil Newbon nei panni di Astarion, Baldur’s Gate 3 Games for Impact : Tchia

: Tchia Innovation in Accessibility : Forza Motorsport

: Forza Motorsport Best Virtual Reality/Augmented Reality : Resident Evil Village VR Mode

: Resident Evil Village VR Mode Most Anticipated Game : Final Fantasy VII: Rebirth

: Final Fantasy VII: Rebirth Best Action Game : Armored Core VI: Fires of Rubicon

: Armored Core VI: Fires of Rubicon Best Action/Adventure : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best RPG : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Best Fighting : Street Fighter 6

: Street Fighter 6 Best Family : Super Mario Bros. Wonder

: Super Mario Bros. Wonder Best Simulation/Strategy : Pikmin 4

: Pikmin 4 Best Ongoing : Cyberpunk 2077

: Cyberpunk 2077 Best Mobile Game : Honkai Star Rail

: Honkai Star Rail Best Community Support : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Best Sports/Racing : Forza Motorsport

: Forza Motorsport Best Multiplayer : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Best Indie : Sea of Stars

: Sea of Stars Best Debut Indie : Cocoon

: Cocoon Best Adaptation : The Last of Us

: The Last of Us Players’ Voice : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Content Creator of the Year : IronMouse

: IronMouse Best Esports Game : Valorant

: Valorant Best Esports Athlete : Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

: Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends) Best Esports Team : JD Gaming (League of Legends)

: JD Gaming (League of Legends) Best Esports Coach : Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant)

: Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant) Best Esports Event: 2023 League of Legends World Championship

I Game Awards 2023 si sono rivelati un trionfo di annunci spettacolari, dalla magia di Final Fantasy a nuovi progetti entusiasmanti. Con l’attesa Baldur’s Gate 3 e la sorpresa di Monster Hunter Wilds, il mondo videoludico ha avuto molto su cui entusiasmarsi.