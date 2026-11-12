Il 13 novembre 2026 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty compie 25 anni: uscito in Nord America su PlayStation 2 nel 2001, il gioco di Hideo Kojima chiudeva con un monologo su intelligenza artificiale, controllo dell’informazione e verità che oggi suona come una cronaca dei nostri feed.

Nel 2001 internet era ancora fatto di forum, blog e modem che fischiavano. Eppure Kojima, con il suo team di Konami Computer Entertainment Japan, costruì una storia in cui il vero nemico non è un mech nucleare ma un sistema che decide quali informazioni sopravvivono e quali spariscono. Venticinque anni dopo, rigiocare il finale di Metal Gear Solid 2 fa un certo effetto.

Quando è uscito Metal Gear Solid 2 e perché si parla dei 25 anni

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty arrivò su PlayStation 2 il 13 novembre 2001 in Nord America, il 29 novembre in Giappone e l’8 marzo 2002 in Europa. Kojima firmava regia, produzione, game design e sceneggiatura, quest’ultima insieme a Tomokazu Fukushima. Konami lo pubblicò e il gioco superò i sette milioni di copie vendute entro il 2004.

Negli anni successivi è tornato più volte: con l’edizione Substance per Xbox, PS2 e PC tra il 2002 e il 2003, nella Metal Gear Solid HD Collection del 2011 per PlayStation 3 e Xbox 360 e infine nella Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 del 2023, disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Chi vuole recuperarlo per l’anniversario, insomma, ha strade comode.

La trama in breve: Big Shell, Raiden e i Patriots

Il prologo segue Solid Snake a bordo di una petroliera. Poi il gioco cambia protagonista e passa a Raiden, giovane recluta in missione sulla Big Shell, una piattaforma offshore occupata da un gruppo terroristico. Quello scambio fece infuriare molti fan, che si aspettavano Snake dall’inizio alla fine.

Pezzo dopo pezzo, Raiden scopre che la Big Shell è una facciata costruita per nascondere Arsenal Gear, e che l’intera operazione è un esercizio orchestrato dai Patriots, l’organizzazione segreta che manovra la politica americana. Il colpo di scena più spiazzante arriva alla fine: il Colonnello che lo guida via radio e perfino Rose, la sua compagna, sono intelligenze artificiali.

Il finale di Metal Gear Solid 2 spiegato: il piano S3

Nel dialogo conclusivo l’IA che finge di essere il Colonnello rivela il vero significato del piano S3: Selection for Societal Sanity. L’obiettivo dei Patriots è filtrare il flusso delle informazioni digitali per evitare che la società regredisca nell’era di internet, dove ogni informazione resta disponibile ma nessuno la mette in ordine.

Il ragionamento dell’IA è lucido e inquietante. In un mondo sommerso di dati, ognuno costruisce la propria verità comoda, si chiude dentro le proprie convinzioni e smette di confrontarsi. Secondo l’IA, il rischio non sta nella censura ma nel caos: un oceano di frammenti senza contesto in cui la verità si diluisce fino a sparire. Il Colonnello lo dice con una citazione da T.S. Eliot: il mondo finisce «not with a bang, but a whimper», senza esplosione, con un lamento.

C’è poi un’ultima rivelazione: i membri del comitato che dovrebbe guidare i Patriots risultano morti da circa un secolo. Nessuno, in apparenza, tiene davvero le redini. Resta solo il sistema, che seleziona e decide da solo.

Perché Metal Gear Solid 2 sembra aver previsto le fake news

Nel 2001 parole come post-verità, echo chamber o fatti alternativi non circolavano nel discorso pubblico. Oggi descrivono il quotidiano. Per questo la pagina inglese di Wikipedia dedicata al gioco lo considera in anticipo sui tempi per temi diventati centrali negli anni Dieci, dalle fake news alle bolle informative.

Il parallelo con i feed algoritmici viene quasi da sé. Le piattaforme selezionano cosa vediamo, i contenuti girano staccati dalla fonte, le opinioni si polarizzano in tempo reale. Anche il dibattito politico europeo ruota attorno a questi nodi, come mostra l’indagine Ue contro X per disinformazione di cui abbiamo parlato. Il finale di MGS2 metteva in scena lo stesso dilemma con un’ambiguità rara: chi decide cosa è vero, e a quale prezzo?

Kojima: «Non l’ho previsto»

Kojima ha preso le distanze dall’etichetta di profeta. In un’intervista a Wired rilanciata a dicembre 2025 da Wccftech, ha spiegato che il gioco parlava di società digitale più che di IA: dati intrecciati che acquistano una volontà propria, in un mondo dove tutti sono connessi e si scambiano opinioni all’istante. La sua chiusura è amara: non una previsione, ma un futuro che non desiderava.

Da Sons of Liberty a PHYSINT: dove si trova Kojima oggi

L’anniversario cade in un momento in cui Kojima è di nuovo al centro della scena. A settembre 2026 Xbox ha annunciato che pubblicherà PHYSINT, il nuovo action di spionaggio di Kojima Productions, allargando una collaborazione già avviata con OD. Il progetto in precedenza era legato a PlayStation, e la vicenda l’abbiamo ricostruita nell’articolo su PHYSINT passato da PlayStation a Xbox.

Al Tokyo Game Show 2026 è arrivato anche il nome del protagonista: Bill Skarsgård, affiancato da Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe. Kojima ha descritto l’obiettivo come una ridefinizione del genere action-espionage, lo stesso territorio che aveva reso grande Metal Gear. Per ritrovare i primi segnali di questa nuova fase si può ripartire dagli annunci dei Game Awards 2023, dove fu presentato OD.

Vale ancora la pena giocarlo nel 2026?

Sì, e non solo per nostalgia. Il gameplay stealth regge ancora, e la cura per i dettagli che la critica lodò all’epoca si nota a ogni stanza. Ma il motivo vero è il finale: pochi videogiochi hanno avuto il coraggio di chiudere con una conversazione filosofica invece che con una boss fight, rischiando di spiazzare il pubblico. A 25 anni di distanza, quella conversazione è più attuale di quando uscì.

Domande frequenti su Metal Gear Solid 2

Quando è uscito Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty? È uscito su PlayStation 2 il 13 novembre 2001 in Nord America, il 29 novembre 2001 in Giappone e l’8 marzo 2002 in Europa. Il 13 novembre 2026 compie quindi 25 anni dalla prima uscita. Perché Metal Gear Solid 2 è considerato importante? Per il gameplay stealth curato nei dettagli e soprattutto per la trama: il finale affronta controllo dell’informazione, censura e verità nell’era digitale, temi che anticipano il dibattito su fake news e post-verità. Cos’è il piano S3 in Metal Gear Solid 2? S3 sta per Selection for Societal Sanity. È il piano dei Patriots per controllare il flusso delle informazioni digitali e, nelle loro intenzioni, impedire che la società regredisca sommersa da dati senza contesto. Su quali piattaforme si può giocare oggi Metal Gear Solid 2? La versione più recente è inclusa in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, uscita nel 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Cos’è PHYSINT di Hideo Kojima? È il nuovo action di spionaggio di Kojima Productions. A settembre 2026 Xbox ha confermato che lo pubblicherà e al Tokyo Game Show 2026 Bill Skarsgård è stato annunciato come protagonista.

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