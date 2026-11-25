Ci sono amori che fanno bene e amori che fanno male. Poi ci sono quelli che riescono a fare entrambe le cose insieme: ti fanno sentire speciale e intanto ti consumano, ti promettono dolcezza e lasciano solo graffi. E oggi spesso restano in piedi solo grazie a uno smartphone: vocali infiniti, messaggi alle tre di notte, una notifica che basta a riaccendere tutto anche quando dal vivo non c’è più niente da dirsi. Tutti, prima o poi, ne hanno vissuta una. Nalixa, nel suo nuovo singolo «Zucchero e Ruggine», parla proprio di questa dicotomia. Il brano esce il 27 novembre 2026 ed è distribuito dalla sua etichetta indipendente, Nalixa Rec. Il brano è il quarto estratto da Anestesia Sociale, il progetto discografico con cui la cantautrice racconta la perdita di sensibilità del nostro tempo. Esce mentre il progetto supera i 200.000 streaming complessivi.

Il significato: quando l’anestesia smette di funzionare

Se finora Anestesia Sociale raccontava un mondo che si addormenta tra scroll infiniti, cuori al posto dei ti amo e ghosting al posto dei mi fai male, «Zucchero e Ruggine» porta lo sguardo dentro una sola relazione.

Il titolo regge l’intera canzone. Lo zucchero è la dolcezza che trattiene, la scusa che ci si racconta per non andare via. La ruggine è quello che si diventa restando: un logorio lento, silenzioso, che si accumula giorno dopo giorno. Nalixa lo spiega con parole semplici: «Questo brano parla di come ci addormentiamo da soli dentro una persona sbagliata. Lo zucchero è la scusa per restare. La ruggine è quello che diventi se resti.»

«Zucchero e Ruggine» è il momento in cui l’anestesia non fa più effetto: ci si accorge che quel legame attrae proprio perché ferisce, eppure si sceglie di rimanere.

Una frase che si lascia mandare giù piano

Il cuore del testo arriva con il ritornello:

“Siamo zucchero e ruggine / dolce e rotti, guarda come stiamo / ti dai veleno a cucchiaio / lo mando giù piano”

Il veleno servito a cucchiaio, come una medicina o un dolce, dice tutta l’ambiguità di un rapporto tossico che si presenta con il volto della cura. E quel “lo mando giù piano” è la resa più lucida della canzone: nessuna vittima inconsapevole, ma una persona che sa esattamente cosa sta ingoiando e lo accetta, un sorso alla volta.

La musica: una ballata notturna che si può anche ballare

Dal punto di vista musicale, «Zucchero e Ruggine» è una ballata pop soul da ascoltare a luci basse. Ha un ritmo morbido che invita a muoversi dolcemente. A fare da base c’è un piano Rhodes dal suono caldo e un po’ vintage, e intorno un riverbero ampio che dà al brano un’eco notturna, quasi da stanza vuota a fine serata. La voce di Nalixa resta in primo piano e sembra raccontare la storia a una persona sola, seduta accanto a lei. Ne esce un brano intimo, in cui tante persone si riconosceranno.

Il brano è stato registrato allo Studio V3 Recording (https://v3recording.com). Nalixa ringrazia in modo particolare Davide Ghione per la pazienza e la cura con cui l’ha seguita in questo nuovo capitolo del suo percorso.

In anteprima assoluta su On Air

Prima ancora dell’uscita ufficiale, a partire da lunedì 23 novembre «Zucchero e Ruggine» sarà in anteprima assoluta all’interno di On Air, il podcast dedicato ai migliori artisti indipendenti. Per ascoltarlo basta aprire Amazon Music o cliccare QUI ed ascoltare la puntata: sarà l’occasione per scoprire il brano in esclusiva prima di chiunque altro.

«Zucchero e Ruggine» sarà poi fruibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 novembre 2026.

Crediti

Artista: Nalixa

Brano: Zucchero e Ruggine

Progetto: Anestesia Sociale (traccia 4)

Testo e musica: Nalixa

Produzione artistica: Nalixa

Registrazione: Studio V3 Recording

Special thanks: Davide Ghione

Etichetta: Nalixa Rec.

Uscita: 27 novembre 2026

Biografia

Nalixa, nome d’arte di Annalisa De Sisto, è una cantautrice sperimentale che unisce cantautorato, ricerca melodica e sonorità digitali. Dopo anni di studio del pianoforte e un periodo difficile che l’ha allontanata dalla musica, ha ritrovato nella scrittura e nella composizione il modo di esprimere la propria visione artistica.

Nei suoi brani parla di amore, relazioni, politica e società, tenendo sempre al centro la parola e la melodia. La sua musica nasce da una sensibilità cantautorale ma si apre alla sperimentazione con suoni digitali, algoritmi e timbri non convenzionali.

Dal 2026 porta avanti il suo percorso in modo indipendente con Nalixa Rec. Il 10 luglio 2026 pubblica «Estate Perenne», primo singolo estratto da Anestesia Sociale, un album di undici tracce che riflette sulla perdita di sensibilità del nostro tempo tra cambiamento climatico, relazioni, corpo, musica e indifferenza collettiva. Il 7 agosto arriva «Colori In Me», incontro tra dark jazz, soul, R&B e pop d’autore dedicato a orgoglio, libertà di genere e inclusione. Il 2 ottobre è la volta di «Zero Hype», terzo estratto, pubblicato anche in versione strumentale. Con «Zucchero e Ruggine», in uscita il 27 novembre, il progetto supera i 200.000 streaming.