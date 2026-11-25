Rockstar Games e Panini America lanciano a dicembre 2026 la GTA VI: Sports Trading Card Collection, la prima collezione di carte collezionabili ufficiali dedicata a GTA 6.

Le carte escono a dicembre 2026: Panini America ha confermato soltanto il mese, il giorno preciso non c’è ancora. Prezzo e disponibilità fuori dagli Stati Uniti restano senza risposta. La scheda del prodotto compare nel catalogo americano di Panini come in arrivo e per ora non si può acquistare.

Cosa contiene la collezione di carte di GTA 6

Il set si chiama GTA VI: Sports Trading Card Collection ed è la prima collaborazione di questo tipo tra le due aziende. Le carte sono ispirate agli oggetti collezionabili presenti nel gioco e mettono in scena campioni e squadre sportive fittizie dell’universo di GTA 6. Le illustrazioni vanno dal disegno stilizzato al render dei personaggi.

Come nelle normali uscite di carte sportive, ogni confezione contiene rarità diverse. I tipi base sono quattro: Rookie, Retro, Illustrated e Special Silver. Poi arrivano le varianti colorate Silver, Pink, Teal e Light Blue.

Rarità e tirature: le carte numerate

Il livello più alto è quello delle carte numerate. Le Legend Bronze sono limitate a 49 copie, le Legend Silver a 25, mentre la Gold esiste in un solo esemplare per carta, cioè 1-of-1. Sono i pezzi che faranno muovere il mercato dei collezionisti, con tutte le incognite del caso: Panini non ha ancora comunicato prezzi né tirature complessive.

Il formato dei box Hobby è definito: ogni box contiene quattro bustine da quattro carte, per un totale di 16 carte. Panini indica una media per box di due Rookie, una Retro, una Illustrated e quattro Special Silver.

Le carte di GTA 6 arriveranno in Italia?

Non c’è una risposta ufficiale. Il prodotto è distribuito da Panini America, quindi il primo mercato è quello statunitense, e per le informazioni su prezzo e disponibilità fuori dagli Stati Uniti bisogna attendere gli annunci dell’azienda. Per ora non risultano preordini. Chi vuole seguire l’uscita può tenere d’occhio la scheda nel catalogo di Panini America, dove oggi il prodotto è segnato come in arrivo.

La collezione arriva a poche settimane dall’uscita del gioco, il 19 novembre, con un debutto che ha incassato 3,79 miliardi di dollari nel primo giorno. Un marchio di questa portata si presta bene alle carte da collezione, un settore dove Panini ha una lunga tradizione con lo sport.

Domande frequenti sulle carte collezionabili di GTA 6

Quando escono le carte GTA 6 di Panini? A dicembre 2026. Panini America ha confermato il mese ma non il giorno. Quanto costano le carte GTA 6 di Panini? Il prezzo non è stato annunciato. Le carte GTA 6 di Panini arrivano in Italia? Non è confermato. Il prodotto è listato nel catalogo statunitense di Panini America e le informazioni sulla disponibilità fuori dagli Stati Uniti non sono ancora state comunicate. Cosa contiene un box delle carte GTA 6? Un box Hobby contiene 4 bustine da 4 carte, per 16 carte in totale. In media ci sono 2 Rookie, 1 Retro, 1 Illustrated e 4 Special Silver.

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