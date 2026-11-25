Cyberpunk 2 ha un team di 199 sviluppatori e CD Projekt Red conta di arrivare a circa 200 entro fine 2026.

Cyberpunk 2 ha un team di 199 sviluppatori e CD Projekt Red conta di arrivare a circa 200 entro fine 2026. Lo studio polacco lo ha detto il 24 novembre 2026, nelle risposte agli investitori che accompagnano il suo ultimo report finanziario. Una data di uscita, però, non c’è ancora.

Quanti sviluppatori lavorano a Cyberpunk 2

Karolina Gnaś, vicepresidente per strategia e relazioni con gli investitori, ha spiegato che il progetto sta facendo “buoni progressi”. I numeri sono precisi: 199 persone oggi, circa 200 a fine anno e circa 320 a fine 2027. Il piano di crescita resta quindi quello già indicato, con più risorse assegnate al sequel nel corso del 2026.

Per confronto, The Witcher 4 conta 513 sviluppatori ed è la priorità principale dello studio. L’intera CD Projekt Red ha 1.051 dipendenti, appena sei più dei 1.045 di luglio 2026. Il team di Cyberpunk 2 cresce, ma la società nel suo insieme resta stabile.

Perché la produzione completa non ha ancora una data

Gnaś ha chiarito che è troppo presto per indicare una data o un piano per il passaggio alla produzione completa. Tradotto: il gioco è ancora lontano dall’uscita e lo studio non vuole impegnarsi su una finestra. Piattaforme di lancio e data di uscita restano da annunciare.

Il quadro sui tempi è più leggibile guardando agli altri progetti. The Witcher 4 è atteso nel 2028 e a fine 2027 il gioco sarà ormai vicino a quella finestra. L’espansione Songs of the Past per The Witcher 3 arriverà nel 2027, dopo il remaster uscito quest’anno. Cyberpunk 2 entra in questo calendario dopo, quando il lavoro sul nuovo capitolo di Geralt sarà più avanti.

RPG più rapidi: cosa promette CD Projekt Red

Insieme al team, CD Projekt Red ha parlato dei tempi di sviluppo: i suoi RPG, dice lo studio, usciranno più in fretta in futuro rispetto al passato. Non ci sono tabelle di marcia o titoli collegati a questa promessa, quindi per ora è un’intenzione, non un calendario.

Per chi aspetta il sequel su PC e console la frase pesa: più sviluppatori e una pipeline più rodata sono gli strumenti con cui lo studio prova a tenere insieme qualità e tempi.

Le città di Cyberpunk 2 e il peso dei modder

Sul fronte del mondo di gioco, Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo da tavolo da cui nasce la saga, ha detto che il sequel si svolgerà in due città: Night City e un’altra che somiglia a una “Chicago gone wrong”. Una parte del team che lavora alle missioni è stata assunta tra chi realizzava mod per i giochi di CD Projekt Red.

È un dettaglio che spiega bene la direzione dello studio: attingere alla community che per anni ha esteso Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 con strumenti propri. Paweł Sasko ha inoltre annunciato nuovi aggiornamenti con un post del 24 novembre 2026, senza anticipare dettagli.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Per ora il calendario è questo: team a circa 200 persone entro dicembre, 320 a fine 2027, The Witcher 4 nel 2028 e nessuna data per Cyberpunk 2. Il prossimo segnale concreto sarà l’annuncio del passaggio alla produzione completa, che lo studio non ha ancora fissato.

Domande frequenti su Cyberpunk 2

Quando esce Cyberpunk 2? Non c’è una data di uscita. CD Projekt Red ha detto il 24 novembre 2026 che è ancora troppo presto per indicare una data o un piano per la produzione completa. Quanti sviluppatori lavorano a Cyberpunk 2? Sono 199 e lo studio ne prevede circa 200 entro fine 2026 e circa 320 entro fine 2027. Cyberpunk 2 uscirà anche su PC? Lo studio non ha ancora comunicato le piattaforme. Quando arriveranno annunci ufficiali li troverai nel nostro Games Radar. Quando esce The Witcher 4? È previsto per il 2028. Conta 513 sviluppatori ed è il progetto principale di CD Projekt Red.

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