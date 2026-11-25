Pokémon pubblica il 30 novembre alle 15:00 italiane il video musicale «Evergreen», punto d’arrivo del conto alla rovescia comparso per settimane sull’account X giapponese del marchio.

Cosa è «Evergreen» e quando esce

Evergreen è un video musicale speciale dedicato al trentennale del franchise. Va in onda sul canale YouTube ufficiale di Pokémon lunedì 30 novembre 2026 alle 14:00 UTC, cioè le 15:00 in Italia (le 23:00 in Giappone, le 9:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti). La canzone è di Official Hige Dandism, la band giapponese nota per le sigle di anime come Spy x Family e Tokyo Revengers, mentre le immagini sono dello studio Madhouse.

A promuovere il video sono diversi profili ufficiali: Pokémon Champions, Pokémon TCG Pocket, Pokémon Center e Pokémon Masters EX hanno condiviso il trailer, ripreso anche dall’account X giapponese del marchio. Chi segue il battle game può leggere intanto le novità sulla patch del 2 dicembre di Pokémon Champions.

Come è nato il conto alla rovescia del trentennale

Il mistero è andato avanti per oltre un mese. Dal 18 ottobre l’account X giapponese di Pokémon ha pubblicato immagini con le icone del 30° anniversario e un numero in basso: 1.025 ore a metà ottobre, poi 843 il 26 ottobre e 676 il 2 novembre. Joe Merrick di Serebii ha collegato quest’ultimo dato al 30 novembre alle 14:00 UTC, intuendo che i numeri contassero le ore mancanti.

Il 24 novembre il cerchio si è chiuso: l’ultima immagine segnava 151 ore e il video è stato presentato ufficialmente, come racconta Nintendo Life. Evergreen chiude l’anno di celebrazioni cominciato con la sorpresa di Pokémon FireRed e LeafGreen e il primo sguardo a Pokémon Winds and Waves. Sul fronte carte, trovi i dettagli sull’espansione GCC Pokémon 30° Anniversario.

Cosa non è stato annunciato

Prima dello svelamento, la community sperava in qualcosa di più grosso: un nuovo Pokémon Presents, la data di uscita di Winds and Waves, la Gen 10, magari il debutto di Ruby e Sapphire su Nintendo Switch Online. Per ora nessuna di queste ipotesi ha trovato conferma, e finora l’unico annuncio ufficiale riguarda il video musicale.

Le novità sulla nuova generazione potrebbero arrivare più avanti, forse in occasione del Pokémon Day di febbraio 2027, ma è un’ipotesi dei fan e non un annuncio. Per ricordare cosa è stato mostrato finora, trovi il riepilogo del Pokémon Presents di febbraio 2026.

Come vedere il video in Italia

Basta aprire il canale YouTube ufficiale di Pokémon il 30 novembre intorno alle 15:00 italiane, l’ora indicata per la pubblicazione. Il brano è di Official Hige Dandism e accompagna la chiusura simbolica dei 30 anni del franchise.

Domande frequenti su Evergreen di Pokémon

Quando esce Evergreen di Pokémon? Il video musicale esce lunedì 30 novembre 2026 alle 14:00 UTC sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. A che ora esce Evergreen in Italia? Alle 15:00 italiane del 30 novembre 2026, perché in Italia vale l’ora solare (UTC+1). Il countdown di Pokémon annuncia la Gen 10? No. Il conto alla rovescia portava al video musicale Evergreen. Le novità su Pokémon Winds and Waves e sulla Gen 10, un nuovo Pokémon Presents o i porting di Ruby e Sapphire non sono stati confermati. Chi canta Evergreen di Pokémon? La canzone è di Official Hige Dandism, la band giapponese nota per le sigle di Spy x Family e Tokyo Revengers. Le animazioni sono di Madhouse.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.