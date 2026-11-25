Le nuove disavventure di Cliff Booth, il film di David Fincher con Brad Pitt scritto da Quentin Tarantino, esce in esclusiva nelle sale IMAX per due settimane dal 25 novembre e arriva su Netflix il 23 dicembre.

Il trailer lo avevamo raccontato l’8 novembre; ora il film ha un calendario preciso. Per due settimane Le nuove disavventure di Cliff Booth sarà visibile soltanto nelle sale IMAX, poi Netflix lo porterà in streaming in tutto il mondo.

L’esclusiva IMAX parte il 25 novembre, in coincidenza con il Ringraziamento americano, e dura due settimane. Il debutto su Netflix è fissato al 23 dicembre, in tempo per le vacanze di Natale. Il titolo originale è The Further Mis-Adventures of Cliff Booth; nelle prime comunicazioni circolava come The Adventures of Cliff Booth.

Per due settimane il formato IMAX è la vetrina del film: chi vuole vederlo in quel periodo non ha alternative alla sala.

Quante sale IMAX ci sono, in Italia e nel mondo

La mappa ufficiale IMAX contava a inizio novembre 523 sale in circa 55 Paesi, come ricostruito da What’s on Netflix. L’Italia ne ha sette, e cinque fanno capo a UCI Cinemas. Gli orari e le città vanno controllati sui siti dei cinema, perché la programmazione cambia da sala a sala.

La storia: Los Angeles, 1977

Il film è ambientato nel 1977, otto anni dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood. Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, è passato da stuntman a risolutore di problemi per conto terzi, e arrotonda lavorando come barista e proiezionista.

L’incarico arriva da Karen Crosby, agente che chiama per conto di Charlie Peters, attore famoso per fare da sé le proprie acrobazie. Intorno ci sono omicidio, ricatto, furti ed estorsioni, con i fratelli Verdusco, gangster misteriosi che mettono in difficoltà la città. La sinossi è quella diffusa da Netflix.

Cast e squadra dietro la macchina da presa

Alla regia c’è David Fincher, la sceneggiatura è di Quentin Tarantino. Brad Pitt è anche produttore, insieme a Ceán Chaffin. Nel cast ci sono Elizabeth Debicki (Karen Crosby), Scott Caan (Charlie Peters), Carla Gugino (Toni), Yahya Abdul-Mateen II (Roderick “Hot Rod” Harrison), Matt Groove e JB Tadena (i fratelli Verdusco), Peter Weller, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian.

La fotografia è di Erik Messerschmidt, il montaggio di Kirk Baxter, la scenografia di Donald Graham Burt.

IMAX o Netflix: come scegliere

Chi vuole il film nel formato per cui è stato pensato ha una finestra di due settimane; chi preferisce il divano aspetterà il 23 dicembre. Sul piano pratico cambia poco il contenuto e molto l’esperienza: schermo gigante e suono dedicato da una parte, pausa e sottotitoli a portata di telecomando dall’altra.

Domande frequenti su Le nuove disavventure di Cliff Booth

Quando esce Le nuove disavventure di Cliff Booth su Netflix? Il film arriva su Netflix il 23 dicembre 2026, dopo due settimane di programmazione esclusiva nelle sale IMAX. Le nuove disavventure di Cliff Booth esce al cinema in IMAX? Sì. L’esclusiva IMAX di due settimane parte il 25 novembre a livello globale. Le sale IMAX in Italia sono sette, cinque delle quali di UCI Cinemas. Di cosa parla il film di Fincher con Brad Pitt? Nella Los Angeles del 1977 Cliff Booth fa il risolutore di problemi e viene assunto per un caso che tra ricatti, furti ed estorsioni lo mette contro i fratelli Verdusco. Chi sono gli attori del film? Oltre a Brad Pitt ci sono Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian.

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