Ficarra e Picone tornano al cinema il 26 novembre con La notte delle fragole, commedia diretta da Alessandro Genovesi che Medusa distribuisce in circa 500 copie.

Il film passa prima dal 44° Torino Film Festival, dove l’anteprima è in programma il 24 novembre, e arriva nelle sale due giorni dopo. Genovesi firma la regia e scrive la sceneggiatura insieme ai due protagonisti. Per il duo siciliano è il nono film scritto per il grande schermo e segna il ritorno alla commedia di situazione e d’equivoco, dopo i toni più fantastici di Il primo Natale e Santocielo.

Una casa, un ex marito e una nuova fiamma

La storia si svolge in un appartamento romano ricostruito a Cinecittà. Valentino (Picone) è ordinato e metodico e vive con la moglie Elena (Anna Foglietta) e con Carolina, figlia adolescente di lei (Giovanna Rosace). L’equilibrio salta quando arriva Salvo (Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, reduce da una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume). Doveva fermarsi una notte e si ferma molto più a lungo.

A complicare tutto arriva Francesca, la nuova fiamma di Salvo, interpretata da Vittoria Puccini: sembra conoscere molto bene Valentino. Ficarra descrive il film come una storia sulla confusione dell’amore, mentre Picone alla presentazione romana ha difeso il copione: “Non è vero che non c’è un tema importante in questo film.”

Cast, produzione e riprese

Oltre ai due protagonisti, il cast comprende Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Giovanna Rosace e Giulia Fiume. La produzione è di Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film. Le riprese si sono svolte a Roma tra il 15 giugno e il 24 luglio 2026, come indica la scheda del film su Wikipedia, e il trailer è online dal 26 ottobre.

Il duo era già tornato davanti al pubblico a fine 2025 con la serie natalizia Sicilia Express su Netflix, uscita il 5 dicembre.

Quando esce La notte delle fragole e dove vederlo

Il film esce nelle sale italiane il 26 novembre 2026, distribuito da Medusa in circa 500 copie. L’anteprima al Torino Film Festival precede l’uscita di due giorni, il 24 novembre.

Domande frequenti su La notte delle fragole

Quando esce La notte delle fragole al cinema? Il 26 novembre 2026, con Medusa Film. L’anteprima è al Torino Film Festival il 24 novembre. Leggi anche Villeneuve spiega perché ha scelto Robert Pattinson come 007

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Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord: la saga in ordine prima di Bentornati al Sud Chi è il regista di La notte delle fragole? Alessandro Genovesi, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Chi recita nel film? Ficarra e Picone sono affiancati da Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Giovanna Rosace e Giulia Fiume. Di cosa parla La notte delle fragole? Valentino vive felice con la moglie Elena e la figlia di lei, finché arriva Salvo, ex marito di Elena, che si stabilisce in casa. L’arrivo di Francesca, nuova compagna di Salvo, aumenta la confusione. Dove è stato girato il film? A Roma, negli studi di Cinecittà, tra il 15 giugno e il 24 luglio 2026.

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