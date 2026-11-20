Rocky compie 50 anni il 21 novembre 2026: mezzo secolo fa un attore quasi sconosciuto, Sylvester Stallone, portava sullo schermo un pugile di Philadelphia e scriveva le regole che il cinema sportivo usa ancora oggi.

Il film di John G. Avildsen debuttò al Paramount Theatre di New York il 21 novembre 1976. Costò circa un milione di dollari, ne incassò circa 225 in tutto il mondo e vinse tre Oscar, compreso quello per il miglior film. Soprattutto, fissò uno schema narrativo che quasi ogni film sportivo successivo ha ripreso: lo sfavorito, l’allenamento, la sfida impossibile, una vittoria che non coincide con il risultato.

Quando è uscito Rocky e chi c’era nel cast

Dopo l’anteprima newyorkese del 21 novembre, Rocky arrivò nelle sale di Stati Uniti e Canada il 3 dicembre 1976, distribuito da United Artists. Dura 119 minuti e porta la firma di Stallone alla sceneggiatura, mentre la produzione è di Irwin Winkler e Robert Chartoff.

Stallone interpreta Rocky Balboa, pugile di quartiere che sbarca il lunario riscuotendo crediti per uno strozzino. Accanto a lui ci sono Talia Shire (Adrian), Burt Young (Paulie), Burgess Meredith (l’allenatore Mickey) e Carl Weathers nei panni del campione Apollo Creed. In un cameo compare anche Joe Frazier, nel ruolo di se stesso.

Rocky in numeri: budget, incassi e Oscar

I numeri spiegano perché a Hollywood il film è diventato un caso di studio. Secondo i dati raccolti su la pagina inglese di Wikipedia dedicata al film, il budget di produzione fu di 1.075.000 dollari e il ritorno superò l’11.000%. Fu il film di maggiore incasso uscito nel 1976 in Nord America.

Budget : circa 1 milione di dollari, con riprese durate appena 28 giorni

: circa 1 milione di dollari, con riprese durate appena 28 giorni Incasso mondiale : circa 225 milioni di dollari, di cui oltre 117 in Nord America

: circa 225 milioni di dollari, di cui oltre 117 in Nord America Oscar : 10 candidature e 3 statuette (miglior film, miglior regia, miglior montaggio) alla 49ª edizione

: 10 candidature e 3 statuette (miglior film, miglior regia, miglior montaggio) alla 49ª edizione Musica : Gonna Fly Now di Bill Conti arrivò al primo posto della Billboard Hot 100 nel luglio 1977

: Gonna Fly Now di Bill Conti arrivò al primo posto della Billboard Hot 100 nel luglio 1977 Riconoscimenti: inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso nel 2006

Ai Golden Globe vinse come miglior film drammatico. Agli Oscar Stallone raccolse due candidature personali, come attore e come sceneggiatore. Durante la cerimonia Muhammad Ali salì sul palco e gli disse, scherzando, di essere lui il vero Apollo Creed.

Un copione scritto in tre giorni e un attore che non voleva cederlo

L’idea nasce nel marzo 1975, quando Stallone assiste all’incontro tra Ali e Chuck Wepner, pugile di seconda fila che resiste fino al quindicesimo round. Wepner in seguito fece causa e chiuse con un accordo, mentre Stallone ha sempre negato un legame diretto. La prima stesura arrivò in circa tre giorni.

Qui c’è il pezzo di storia che ha reso il film un mito anche fuori dallo schermo. I produttori volevano il copione con un nome più noto come protagonista. Stallone rifiutò un’offerta a sei cifre per i diritti e pretese il ruolo principale. Alla fine United Artists cedette: il progetto partì con un budget ridotto e un protagonista senza fama.

Philadelphia come set: corse in strada e scene improvvisate

Le riprese iniziarono il 9 gennaio 1976 e si svolsero quasi tutte a Philadelphia, con poche scene girate a Los Angeles. La città non fa da sfondo: è un personaggio. La casa di Rocky si trova a Kensington, nel nord della città, e la scalinata del Philadelphia Museum of Art è diventata per tutti la Rocky Steps.

Molte scene di corsa furono improvvisate, compreso il celebre lancio dell’arancia al mercato italiano. Anche la scena del pattinaggio nasce da un limite: i produttori non potevano pagare le centinaia di comparse previste, quindi la pista è deserta. Il budget stretto, insomma, ha prodotto alcune delle immagini più intime del film.

La Steadicam sulla scalinata

Per gli allenamenti in strada e la salita sui gradini del museo Avildsen usò la Steadicam di Garrett Brown, allora nuovissima. Spesso si legge che Rocky fu il primo film a usarla: in realtà fu il terzo, dopo Questa terra è la mia terra e Il maratoneta. Resta però il film che ne ha reso iconico il movimento fluido.

Perché Rocky ha cambiato il cinema sportivo

Il film non ha inventato il dramma sportivo, ma ha reso popolari i suoi temi chiave: la scalata dal nulla e il sogno americano. La sua struttura è diventata un modello che il genere replica da cinquant’anni:

L’outsider: un protagonista che nessuno considera, con una vita precaria fuori dal ring L’occasione casuale: il campione sceglie Rocky quasi per gioco, come trovata pubblicitaria Il montaggio dell’allenamento: musica, fatica e progressi compressi in pochi minuti La vittoria morale: Rocky perde ai punti, ma vince arrivando in piedi alla fine

Quell’ultimo punto è il vero colpo di genio. L’American Film Institute lo ha messo al secondo posto tra i film sportivi, dietro solo a Toro scatenato. Stallone, del resto, ha giocato con quel duello anche anni dopo, quando ha affrontato Robert De Niro in Il grande match, la sfida tra due pugili a fine carriera.

La saga Rocky e Creed: la nostra classifica

Stallone ha scritto tutti e cinque i seguiti di Rocky e ne ha diretti quattro; Avildsen è tornato per Rocky V. Dal 2015 la saga è proseguita con la trilogia di Creed. Ecco come la ordiniamo noi, dal migliore al meno riuscito:

Rocky (1976, John G. Avildsen): il modello, ancora imbattuto Creed – Nato per combattere (2015, Ryan Coogler): il passaggio di testimone più riuscito della saga Rocky Balboa (2006, Sylvester Stallone): un congedo malinconico che ritrova il tono dell’originale Rocky II (1979, Sylvester Stallone): la rivincita che chiude il cerchio con Apollo Creed III (2023, Michael B. Jordan): primo film senza Stallone, con Jordan anche alla regia Rocky III (1982, Sylvester Stallone): l’ingresso negli anni Ottanta più spettacolari Rocky IV (1985, Sylvester Stallone): puro pop da Guerra fredda, divertente e senza freni Creed II (2018, Steven Caple Jr.): torna lo scontro con la famiglia Drago Rocky V (1990, John G. Avildsen): il ritorno in strada che non convinse

La saga non si è fermata. Michael B. Jordan ha annunciato nel 2023 che un quarto Creed è in sviluppo, e nel 2025 Prime Video ha ordinato la serie spin-off Delphi.

Come si festeggiano i 50 anni di Rocky

Negli Stati Uniti il film torna in sala dal 7 all’11 novembre 2026 in una versione restaurata in 4K, distribuita da Amazon MGM Studios, Park Circus e Fathom Entertainment. Il programma, dettagliato sulla pagina ufficiale di Rocky 50 di Fathom, include anche un’anteprima di I Play Rocky.

Proprio I Play Rocky è l’altro evento dell’anniversario: diretto da Peter Farrelly, racconta come nacque il film del 1976, con Anthony Ippolito nel ruolo del giovane Stallone. L’uscita nazionale negli Stati Uniti è fissata per il 20 novembre 2026.

Philadelphia, invece, ha trasformato l’anniversario in otto settimane di eventi, dal 29 settembre al 3 dicembre. Il calendario della Rocky Season promossa dall’ente turistico di Philadelphia comprende sfide sulla scalinata, tour in autobus e, il 13 novembre, una nuova inaugurazione della statua di Rocky.

Domande frequenti su Rocky 50 anni

Quando è uscito Rocky? Rocky fu presentato in anteprima al Paramount Theatre di New York il 21 novembre 1976 e uscì nelle sale di Stati Uniti e Canada il 3 dicembre 1976. Il 50° anniversario cade quindi a fine 2026. Quanti Oscar ha vinto Rocky? Rocky ottenne 10 candidature e vinse 3 Oscar: miglior film, miglior regia per John G. Avildsen e miglior montaggio. Stallone fu candidato sia come attore protagonista sia per la sceneggiatura originale. Chi ha interpretato Rocky Balboa? Rocky Balboa è interpretato da Sylvester Stallone, che scrisse anche la sceneggiatura e pretese il ruolo da protagonista come condizione per cedere il copione. Dove è stato girato Rocky? Quasi interamente a Philadelphia, in circa 28 giorni, con poche scene a Los Angeles. Il luogo più famoso è la scalinata del Philadelphia Museum of Art, oggi conosciuta come Rocky Steps. Perché Rocky ha cambiato il cinema sportivo? Perché ha reso popolare lo schema dello sfavorito che si allena e affronta una sfida impossibile, con il montaggio dell’allenamento e una vittoria morale invece che sportiva. Molti film sportivi successivi seguono la stessa struttura.

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