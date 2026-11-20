Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 22 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con il Sole in Sagittario e classifica dei segni.

Oroscopo di Domenica 22 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 22 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Domenica 22 novembre è una giornata di passaggi. Alle 08:23 il Sole lascia lo Scorpione ed entra in Sagittario: finisce la stagione delle verità scomode e comincia quella dell’ottimismo, dei progetti, dei viaggi e della curiosità. Alle 11:09 anche la Luna cambia segno: lascia l’Ariete ed entra in Toro. Nel giro di tre ore il clima cambia due volte.

Il mattino ha ancora l’energia dell’Ariete: voglia di muoversi, di uscire, di prendere l’iniziativa. Con il Sole in Sagittario che forma un trigono con l’Ariete e con il Leone, i segni di fuoco partono con un vantaggio. Dalle 11:09 il passo rallenta: la Luna in Toro porta calma, appetito, voglia di casa e di piaceri concreti. Il pranzo, la tavola, il contatto fisico e il riposo sono i protagonisti del pomeriggio.

Venere è diretta in Bilancia, Marte e Giove sono in Leone, Mercurio è diretto: parole e sentimenti sono chiari e la spinta creativa è alta. Per i segni di terra e d’acqua la Luna in Toro è un sollievo, per i segni d’aria e di fuoco chiede pazienza. Domani, lunedì 23, la Luna resta in Toro e la settimana comincia con più calma; martedì ci aspetta la Luna Piena in Gemelli.

Tema del giorno: Sole in Sagittario (Dom 22, 08:23) + Luna in Toro (Dom 22, 11:09): la domenica del doppio passaggio

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Ariete ♈

Amore: Fino alle 11:09 la Luna è ancora nel tuo segno e ti dà energia, voglia di uscire e di fare il primo passo. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un trigono: la stagione nuova ti sostiene con ottimismo, fiducia e voglia di avventura. Dopo le 11:09 la Luna in Toro, in semisestile, rallenta il ritmo: il pomeriggio chiede di non forzare. Venere in Bilancia, nel segno opposto, porta una conversazione di coppia da non rimandare.

Lavoro: Non è giorno di lavoro, ma il mattino è ottimo per un’idea o una chiamata a una persona lontana. Saturno e Nettuno nel tuo segno chiedono ordine: appunta tre priorità per lunedì. Nel pomeriggio evita di rispondere d’impulso a un messaggio che ti irrita.

Salute: Energia buona al mattino: fai una corsa o una camminata veloce. Dopo le 11 rallenta, mangia con calma e riposa. Cura la gola e il collo, che oggi sentono lo sbalzo.

Consiglio del giorno: Muoviti al mattino, riposa dopo le 11.

Toro ♉

Amore: Alle 11:09 la Luna entra nel tuo segno e porta calma, appetito e voglia di casa. Fino a quel momento la Luna in Ariete, in semisestile, ti chiede un po’ di pazienza con la fretta degli altri. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e invita a una nuova flessibilità. Venere, tua reggente, diretta in Bilancia, forma un quinconce: un piccolo adattamento in coppia porta un grande sollievo. Il pomeriggio è il tuo momento: cucina, coccole e musica.

Lavoro: Anche di domenica la tua mente ragiona sul denaro: sistema budget e spese della settimana con la Luna nel segno, che dà lucidità pratica. Evita acquisti d’impulso. Se devi decidere su una casa, un contratto o una spesa grande, aspetta lunedì per un secondo sguardo.

Salute: Pomeriggio ottimo per il corpo: un pasto buono, un bagno caldo, un massaggio. Gola e collo da proteggere. Se hai voglia di dolci, concediti un piccolo piacere senza eccedere.

Consiglio del giorno: Goditi la casa e la tavola.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Ariete, in sestile, ti rende vivace e comunicativo al mattino: una telefonata o un invito aprono la giornata. Alle 08:23 il Sole in Sagittario si oppone al tuo segno e porta un confronto tra libertà e dettagli, tra ciò che vuoi e ciò che devi. Resta aperto al punto di vista dell’altro. Dalle 11:09 la Luna in Toro, in semisestile, rallenta il pomeriggio. Venere in Bilancia, in trigono, rende dolce l’incontro.

Lavoro: La tua attenzione oggi è divisa: il Sole in Sagittario ti chiede una visione d’insieme, la mente vuole i dettagli. Prepara la settimana con una lista di cinque punti e basta. Martedì la Luna Piena in Gemelli porterà una conclusione: domenica è la giornata per capire cosa vuoi chiudere.

Salute: Mente veloce, nervi tesi. Un’ora senza schermi, una camminata e un respiro lento riportano equilibrio. Spegni il telefono prima di mezzanotte.

Consiglio del giorno: Capisci cosa vuoi chiudere martedì.

Cancro ♋

Amore: Al mattino la Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta qualche fretta: non rispondere d’impulso. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quinconce. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un sestile con te e porta dolcezza e sicurezza: il pomeriggio è fatto per una tavola con chi ami, una telefonata alla famiglia, un gesto di cura. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede pazienza con un parente.

Lavoro: È giorno di casa, non di lavoro. Metti in ordine documenti, spesa e agenda della settimana. La Luna in Toro è sostegno per il budget domestico: una piccola spesa rimandata si risolve oggi. Lunedì entra con il Sole in Sagittario che chiede più movimento.

Salute: Stomaco più tranquillo dalle 11:09: cene calde e semplici. Un bagno caldo o una tisana sciolgono la tensione di fine settimana. Il sonno è buono.

Consiglio del giorno: Cura chi ami, cura la casa.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove, congiunti nel tuo segno, tengono alto il carisma. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un trigono: ottimismo, voglia di avventura, di progetti. Fino alle 11:09 la Luna in Ariete, in trigono, sostiene la tua energia. Dopo la Luna in Toro forma un quadrato: arriva un po’ di rigidità, un’abitudine contro una tua idea. Venere in Bilancia, in sestile, rende il fascino più morbido.

Lavoro: Non aprire discussioni di principio con chi ti sta vicino: la Luna in Toro è testarda. Metti da parte una proposta e presentala lunedì, quando il clima è più disponibile. Un progetto creativo del mattino va rifinito nel pomeriggio, con pazienza.

Salute: Energia alta, nervi tesi nel pomeriggio. Camminata, stretching e una cena leggera. Cura cuore e schiena e riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Brilla al mattino, non forzare nel pomeriggio.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Ariete forma un quinconce e al mattino chiede di cambiare piano all’ultimo momento. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quadrato con il tuo segno e porta una tensione tra ordine e slancio: non voler controllare tutto. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un trigono e porta il tuo miglior momento: calma, concretezza, piacere. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. Una cena con chi stimi è un regalo.

Lavoro: Il pomeriggio è ideale per sistemare casa, guardaroba, documenti, agenda. La Luna in Toro è la tua alleata pratica: un elenco breve e un’ora ben spesa valgono più di un progetto grande. Prepara lunedì senza ansia e lascia fuori il perfezionismo.

Salute: Digestione più serena dal primo pomeriggio. Un pasto regolare, una passeggiata lenta, un tè caldo. Il corpo chiede ritmo, non sforzo.

Consiglio del giorno: Fai ordine e poi concediti un piacere.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno. Al mattino la Luna in Ariete, nel segno opposto, porta un confronto vivace con il partner: la tua diplomazia funziona se non rimandi. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un sestile e porta leggerezza, curiosità, voglia di incontri. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un quinconce e chiede qualche adattamento: un invito cambia orario, una cena slitta. Resta flessibile.

Lavoro: Pomeriggio adatto a un museo, a una mostra, a una passeggiata con una persona piacevole. Non decidere su questioni di soldi con la Luna in Toro: i tuoi valori e i suoi chiedono tempo. Lunedì sarà più adatto a firmare e a concordare.

Salute: Reni e schiena da curare. Acqua, tisane, una passeggiata. Evita zuccheri e cibi pesanti, che oggi rallentano la digestione.

Consiglio del giorno: Resta flessibile e goditi la leggerezza.

Scorpione ♏

Amore: Alle 08:23 il Sole lascia il tuo segno ed entra in Sagittario, in semisestile: l’intensità cala e arriva un respiro di leggerezza. Dalle 11:09 la Luna in Toro, nel segno opposto, porta un confronto sul possesso e sulla sicurezza: una conversazione sull’intimità può riaprirsi. Affrontala con calma. Il mattino con la Luna in Ariete, in quinconce, chiede flessibilità. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza.

Lavoro: Non iniziare nulla di nuovo: lascia decantare ciò che hai capito nelle ultime settimane. Un bilancio scritto aiuta. Evita discussioni su soldi in famiglia, in coppia o con un socio: la Luna in Toro irrigidisce le posizioni.

Salute: Dopo un mese di stagione intensa è normale sentire stanchezza. Dormi, bevi acqua, fai una passeggiata lenta e proteggi la zona lombare. La sera è migliore del pomeriggio.

Consiglio del giorno: Lascia andare, il clima si alleggerisce.

Sagittario ♐

Amore: Alle 08:23 il Sole entra nel tuo segno e comincia la tua stagione: energia, fiducia, voglia di ricominciare. Fino alle 11:09 la Luna in Ariete, in trigono, ti sostiene; poi la Luna in Toro, in quinconce, rallenta il pomeriggio. Marte e Giove in Leone, in trigono, tengono alto l’entusiasmo. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace. Brindisi, pranzo con amici, una dichiarazione detta con il sorriso.

Lavoro: Scrivi i tuoi obiettivi della stagione: tre, non dieci, e uno solo di cuore. Il mattino è ottimo per un’idea, un corso, un viaggio. Dalle 11:09 passa ai dettagli pratici: date, spese, prenotazioni. Evita promesse che non puoi mantenere.

Salute: Forma ottima. Fai movimento all’aperto al mattino, cura fegato e fianchi a tavola. Il pranzo è un piacere ma non eccedere: il pomeriggio è lento.

Consiglio del giorno: Inizia la tua stagione: scegli dove andare.

Capricorno ♑

Amore: Al mattino la Luna in Ariete forma un quadrato con il tuo segno e porta fretta e impazienza. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un semisestile: leggerezza nei pensieri. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un trigono e arriva la tua parte migliore: calma, solidità, piaceri semplici. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Una cena con chi ami, un lavoro manuale, una passeggiata.

Lavoro: Il pomeriggio è l’ora giusta per pianificare: la Luna in Toro favorisce budget, conti e scelte pratiche. Un’agenda semplice per lunedì ti toglie ansia. Evita di prendere impegni nuovi: la settimana è già piena.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching, passeggiata lenta e un pasto caldo. Il pomeriggio è il momento migliore per riposare.

Consiglio del giorno: Pianifica poco e bene.

Acquario ♒

Amore: Al mattino la Luna in Ariete forma un sestile e ti rende brillante, curioso, aperto agli incontri. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un sestile e porta ottimismo, contatti, idee: una domenica per gli amici e un progetto condiviso. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un quadrato e porta un po’ di rigidità: evita le discussioni di principio. Marte e Giove in Leone, nel segno opposto, tengono vivi i confronti.

Lavoro: Annota idee e progetti senza decidere. Il Nodo Nord e Plutone nel tuo segno chiedono una scelta di rotta, ma non oggi: lasciala maturare fino a martedì. Una telefonata a un amico lontano porta un’idea utile.

Salute: Nervi e circolazione da curare. Pausa dagli schermi, camminata e respiro lento. Evita il caffè dopo le 17. Un bagno tiepido aiuta il sonno.

Consiglio del giorno: Annota le idee, decidi dopo.

Pesci ♓

Amore: Al mattino la Luna in Ariete forma un semisestile e porta una piccola scossa: un ricordo, un messaggio. Alle 08:23 il Sole in Sagittario forma un quadrato e porta un po’ di dispersione: troppi impegni, troppe richieste. Dalle 11:09 la Luna in Toro forma un sestile e porta dolcezza, tatto, appetito. Il pomeriggio è ottimo per una cena a casa, un film, un bagno caldo. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede flessibilità.

Lavoro: Giornata creativa, non operativa: scrivi, suona, dipingi, cucina. Evita di aggiungere impegni alla settimana: dì no a una richiesta che non senti. L’intuito oggi ti dice di rallentare e di tenere ciò che già hai.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi i piedi e il sistema immunitario: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo la sera ti rimette in sesto.

Consiglio del giorno: Rifiuta ciò che non senti.

Oroscopo 22 novembre 2026 – Classifica del giorno

Toro Sagittario Cancro Vergine Capricorno Pesci Leone Ariete Bilancia Acquario Scorpione Gemelli

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 22 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 22 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Toro. Dalle 11:09 la Luna entra nel segno e porta calma, appetito e piaceri concreti per tutto il pomeriggio. Bene anche Sagittario, che apre la sua stagione con il Sole nel segno, e Cancro, sostenuto dalla Luna in Toro. Com’è l’energia generale di domenica 22 novembre 2026? Sole in Sagittario (dalle 08:23): ottimismo, curiosità, voglia di viaggiare e progettare

Luna in Ariete fino alle 11:09: energia e iniziativa al mattino

Luna in Toro (dalle 11:09): calma, appetito, piaceri concreti nel pomeriggio

Marte e Giove in Leone, Venere diretta in Bilancia: carisma alto e legami chiari Quando il Sole entra in Sagittario il 22 novembre 2026? Domenica 22 novembre 2026 alle 08:23 (ora italiana, CET). Il Sole resta in Sagittario fino al solstizio d’inverno. In questa stagione i segni di fuoco e d’aria sono avvantaggiati, mentre Vergine, Gemelli e Pesci, in quadratura o in opposizione, devono dosare le energie. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: al mattino prendi l’iniziativa, nel pomeriggio coccola e ascolta. Nel lavoro: non iniziare nulla di nuovo, prepara la settimana con una lista. Con te stesso: segui il cambio di ritmo, vivace fino alle 11 e lento dopo. Domanda guida del giorno: “Dove voglio andare in questa stagione e cosa posso preparare oggi?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 22 Novembre 2026

L’oroscopo di domenica 22 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Aprire la stagione del Sagittario con un obiettivo semplice e sincero

Usare il mattino per muoversi e il pomeriggio per riposare, con la Luna in Toro dalle 11:09

Godersi tavola, casa e contatto fisico, senza correre verso lunedì

In amore , al mattino prendi l’iniziativa con garbo, nel pomeriggio rallenta e coccola chi ami: la Luna in Toro premia i gesti semplici

, al mattino prendi l’iniziativa con garbo, nel pomeriggio rallenta e coccola chi ami: la Luna in Toro premia i gesti semplici Nel lavoro , non aprire nuovi fronti: prepara una lista per lunedì e lascia che la settimana cominci con calma

, non aprire nuovi fronti: prepara una lista per lunedì e lascia che la settimana cominci con calma Con te stesso, segui il cambio di ritmo della giornata: vivace fino alle 11:09, lento nel pomeriggio, entrambi utili

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.