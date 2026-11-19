La Promessa torna venerdì 20 novembre 2026 su Rete 4 con una puntata in cui Curro chiede ad Alonso di fermare le nozze di Angela e dice di non voler più fare il valletto.

Venerdì si decide quanto Curro sia disposto a rischiare per Angela, mentre il castello continua a muoversi attorno alle nozze imposte da Lorenzo. Le anticipazioni della puntata del 20 novembre mettono il ragazzo davanti a una scelta che non può più rimandare.

Curro chiede ad Alonso di fermare il matrimonio

Il momento più forte arriva presto: Curro si rivolge ad Alonso e gli chiede di fare qualcosa per impedire le nozze di Angela. Non si limita a una richiesta. Dice anche di non voler più fare il valletto, un passo che incrina il suo equilibrio con la servitù e con chi gli ha dato un posto a La Promessa.

Il tema riprende il filo del giorno prima: nella puntata del 19 novembre Curro si era già rivolto ad Alonso per riavere il suo rango, mentre Angela lo rimproverava di non muovere un dito contro il matrimonio. Venerdì il ragazzo smette di aspettare e mette sul tavolo la parola che finora aveva evitato.

Alonso, intanto, ha già in mente di togliere Curro dalla servitù: nel corso della settimana lo comunica a Leocadia, come racconta la programmazione di Mediaset Infinity. Le due strade, quella del ragazzo e quella del marchese, potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni.

Angela rifiuta il sarto e l’abito da sposa

Dall’altra parte c’è Angela. Su ordine di Lorenzo, Teresa le dice che deve incontrare il sarto per scegliere l’abito da sposa. La risposta è un rifiuto netto. Per la ragazza vestirsi per le nozze significherebbe accettarle, e lei non ha nessuna intenzione di farlo.

Il gesto pesa perché arriva dopo giorni in cui Lorenzo spinge per fissare la data. L’abito diventa il primo terreno concreto di scontro tra la sua volontà e quella di Angela.

Pia, Carlo e Maria: una conversazione da provare

Pia prova a far parlare con calma Carlo e Maria, nel tentativo di togliere tensione a una situazione che tra i due si fa sempre più delicata.

Sebastian Rivero arriva all’hangar

Cambia scenario la linea dedicata a Manuel. Il militare Sebastian Rivero arriva all’hangar con l’incarico di controllare il motore di Manuel e comunica che alloggerà nella zona della servitù.

Quando va in onda La Promessa il 20 novembre

La puntata va in onda venerdì 20 novembre su Rete 4, intorno alle 19:40, ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La replica è sabato 21 novembre alle 7:00. Per seguire come sta andando la soap nelle ultime settimane, i numeri puntata per puntata sono nella pagina degli ascolti de La Promessa.

Domande frequenti su La Promessa del 20 novembre

Quando va in onda La Promessa venerdì 20 novembre 2026? Venerdì 20 novembre su Rete 4, intorno alle 19:40. La puntata si recupera anche in streaming su Mediaset Infinity. Perché Curro vuole fermare le nozze di Angela? Curro non accetta il matrimonio imposto da Lorenzo. Per questo chiede ad Alonso di intervenire e dichiara di non voler più fare il valletto. A che ora è la replica de La Promessa su Rete 4? La replica della puntata del 20 novembre va in onda sabato 21 novembre alle 7:00. Che cosa fa Angela con l’abito da sposa? Rifiuta di incontrare il sarto, nonostante l’ordine di Lorenzo trasmesso da Teresa.

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