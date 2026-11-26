La famiglia Panini – L’avventura delle figurine è la fiction di Rai1 con Serena Rossi nel ruolo di Olga, la madre che da un’edicola di Modena ha fatto nascere l’impresa delle figurine.

La fiction nasce dalla storia vera di una famiglia di Modena e racconta come un’edicola, otto figli e una madre rimasta sola siano diventati l’impresa delle figurine. Qui trovi chi recita, quando va in onda, dove si recupera in streaming e cosa c’è di vero nel racconto.

Dove vedere La famiglia Panini su Rai1, RaiPlay e Disney+

La serie va in onda su Rai1 la domenica sera alle 21:30. I primi due episodi sono andati in onda domenica 22 novembre, gli altri due sono in programma domenica 29 novembre. Chi se li è persi può recuperarli su RaiPlay, mentre l’arrivo su Disney+ è previsto in un secondo momento.

La fiction è una produzione di Rai Fiction con Indigo Film e ha debuttato alla Festa del Cinema di Roma prima del passaggio in televisione. La sceneggiatura è di Monica Zapelli.

Il cast: chi interpreta Olga e Antonio Panini

Alla regia c’è Letizia Lamartire. Il ruolo di Olga Cuoghi Panini, la matriarca, è di Serena Rossi. Edoardo Pesce è Antonio Panini, il padre di famiglia.

Gli otto figli hanno i volti di Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti e Cosima Centurioni. Nel cast compare anche Barbora Bobulova. Nei teaser Liberati e Cesari sono presentati come co-protagonisti accanto a Rossi, e sul set sono passati anche i nipoti della famiglia Panini.

La trama: da Modena ai Mondiali del 1970

Il racconto parte nel 1932, quando i Panini lasciano la campagna per Modena con pochi soldi: padre, madre e otto figli. Aprono una piccola attività di sapone per non dipendere da nessun datore di lavoro, ma la guerra e la miseria la mettono in crisi. Antonio trova un impiego modesto all’accademia militare e muore troppo presto.

A quel punto tocca a Olga. Vedova, con otto figli da crescere, nel 1944 compra un’edicola storica in piazza Duomo a Modena e scommette sul futuro. Da lì la famiglia arriva alle figurine, un prodotto economico e alla portata di tutti. La storia attraversa l’Italia del dopoguerra, ferita ma ottimista, e si chiude nel 1970 con i Mondiali in Messico, l’edizione che consacra il marchio nel mondo. Il motto di Olga, “Andiamo a vedere!”, accompagna l’intera vicenda.

La serie è ispirata al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando.

Serena Rossi e il dialetto modenese

Rossi è napoletana e per interpretare Olga ha lavorato 96 ore con la coach Daniela Tosco per imparare il modenese. L’attrice ha già interpretato Mina Settembre e Mia Martini e ha un passato da cantante: il suo primo disco è SereNata a Napoli, da cui è nato anche uno spettacolo teatrale.

Rossi descrive Olga come una donna di ieri ma estremamente moderna. Nel racconto è una madre vedova e poverissima che porta gli otto figli oltre la Seconda guerra mondiale e li aiuta a inseguire i loro sogni. Anche quando i ragazzi avviano le loro imprese, l’ultima parola resta a lei.

La storia vera delle figurine Panini

Le figurine, dedicate soprattutto ai calciatori, partono dall’inizio degli anni Sessanta da un’edicola nel centro di Modena e conquistano buona parte del mondo. Il marchio continua a lavorare sulle collezioni anche oggi: a dicembre arrivano ad esempio le carte collezionabili di GTA 6 targate Panini.

Gli ascolti della prima serata

Il debutto del 22 novembre ha vinto la serata con 3.625.000 spettatori e il 23% di share, davanti a Racconto di una notte su Canale 5 (12,7%) e a Che Tempo Che Fa su Nove (10,3%). Il dettaglio completo è nei dati Auditel del 22 novembre.

Domande frequenti su La famiglia Panini

Dove vedere La famiglia Panini? Su Rai1 la domenica alle 21:30 e su RaiPlay. L’arrivo su Disney+ è previsto in un secondo momento. Chi sono i protagonisti di La famiglia Panini? Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini ed Edoardo Pesce il marito Antonio. Tra i figli ci sono Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa e Samuele Teneggi. Quanti spettatori ha fatto La famiglia Panini su Rai1? La prima serata del 22 novembre ha registrato 3.625.000 spettatori e il 23% di share, il dato più alto della serata. La famiglia Panini è tratta da una storia vera? Sì, racconta la vicenda reale della famiglia di Modena che ha costruito l’impresa delle figurine. Il racconto è ispirato al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.