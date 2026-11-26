Scopri l’oroscopo di Dicembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Scopri la classifica dei segni e i consigli del mese.

Oroscopo Dicembre 2026 – Panoramica del mese

Dicembre 2026 è un mese che passa dal Sagittario al Capricorno. La prima metà è luminosa, curiosa, piena di movimento: Venere entra in Scorpione il 4, Mercurio in Sagittario il 6, la Luna Nuova in Sagittario cade il 9. La seconda metà è più concreta e raccolta: il Sole entra in Capricorno al solstizio del 21, la Luna Piena in Cancro del 24 illumina la vigilia di Natale e il mese si chiude con una serie di quadrati a Saturno che chiedono di ridefinire gli impegni.

Tema del mese: dalla fiducia alla struttura, passando per il desiderio

Ecco l’oroscopo di dicembre 2026, segno per segno.

Primo tratto (1-3 dicembre): la Luna è in Vergine con Marte: giorni di ordine e metodo. Mercoledì 2 alle 06:20 Giove in Leone forma un trigono con Chirone in Ariete: una generosità che cura. Alle 15:37 Mercurio in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario: una scelta di rotta. Alle 21:03 la Luna entra in Bilancia.

Venere in Scorpione e Mercurio in Sagittario (4-8 dicembre): venerdì 4 alle 08:02 Mercurio forma un quadrato con Giove, alle 09:12 Venere entra in Scorpione e alle 20:28 Marte in Vergine forma un quadrato con Urano in Gemelli: il giorno più denso della settimana, con imprevisti, scatti d’impazienza e desideri nuovi. Domenica 6 alle 09:33 Mercurio entra in Sagittario. Martedì 8 alle 11:29 Mercurio si oppone a Urano e alle 20:31 forma un sestile con Plutone.

La Luna Nuova in Sagittario (mercoledì 9 dicembre, 01:52): a 16°56′. Un ciclo di intenzioni legate a viaggi, studi, libertà e fiducia. Alle 14:40 Mercurio forma un quadrato con Marte e alle 19:37 Venere un quadrato con Plutone: un mercoledì intenso, in cui parole e desideri toccano il potere.

Saturno e Nettuno diretti, Giove retrogrado (11-13 dicembre): venerdì 11 alle 00:31 Saturno torna diretto in Ariete e alle 14:25 Mercurio forma un trigono con Saturno. Sabato 12 alle 10:14 Venere forma un sestile con Marte. Domenica 13 alle 00:17 Nettuno torna diretto e alle 01:56 Giove diventa retrogrado in Leone, fino al 12 aprile 2027.

Metà mese (14-20 dicembre): martedì 15 alle 17:26 il Sole forma un sestile con il Nodo Nord. Giovedì 17 c’è il primo quarto di Luna in Pesci. Venerdì 18 è il giorno del picco di fiducia: alle 05:34 Venere forma un sestile con Lilith, alle 09:49 il Sole forma un trigono con Chirone e alle 22:21 un trigono con Giove.

Solstizio e Luna Piena (21-25 dicembre): lunedì 21 alle 14:15 Mercurio forma un sestile con il Nodo Nord e alle 21:50 il Sole entra in Capricorno, al solstizio d’inverno. Mercoledì 23 alle 11:42 Mercurio forma un trigono con Chirone e alle 19:03 un trigono con Giove. Giovedì 24 alle 02:29 la Luna Piena a 2°14′ di Cancro illumina la vigilia di Natale. Venerdì 25 alle 19:22 Mercurio entra in Capricorno.

Chiusura d’anno (26-31 dicembre): mercoledì 30 alle 00:27 il Sole forma un quadrato con Saturno, e alle 00:54 di giovedì 31 anche Mercurio. Il 31 alle 10:14 Venere forma un quadrato con il Nodo Nord e alle 13:02 il Sole forma un trigono con Marte: un San Silvestro di energia concreta.

Orario: tutti gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario di dicembre 2026:

Sole in Sagittario fino al 21 (21:50), in Capricorno dal 21

fino al 21 (21:50), dal 21 Mercurio in Scorpione fino al 6, in Sagittario dal 6 al 25, in Capricorno dal 25

fino al 6, dal 6 al 25, dal 25 Venere in Bilancia fino al 4, in Scorpione dal 4

fino al 4, dal 4 Marte in Vergine per tutto il mese

per tutto il mese Giove in Leone , retrogrado dal 13

, retrogrado dal 13 Saturno in Ariete , diretto dall’11

, diretto dall’11 Nettuno in Ariete , diretto dal 13

, diretto dal 13 Plutone in Acquario e Urano in Gemelli: trasformazione e innovazione

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Oroscopo Dicembre 2026 segno per segno

Ariete ♈ – Fiducia che si consolida

Amore: Saturno, Nettuno e Chirone transitano nel tuo segno e il mese li mette tutti in primo piano. L’11 dicembre alle 00:31 Saturno torna diretto: un impegno che sembrava fermo riparte con regole più chiare. Il 13 Nettuno torna diretto alle 00:17: l’intuito si fa più limpido. Il 18 alle 09:49 il Sole in Sagittario forma un trigono con Chirone nel tuo segno: una ferita si cura. Venere in Scorpione, dal 4 dicembre alle 09:12, forma un quinconce: un desiderio che chiede più discrezione. La Luna Nuova in Sagittario del 9 dicembre, in trigono, apre un ciclo di fiducia e di viaggi.

Lavoro:

Dal 2 al 4: Giove trigono Chirone (2, 06:20), un’occasione che cura

Dal 9 all’11: Luna Nuova in trigono e Saturno diretto, il progetto riparte

Il 18: Sole trigono Chirone (09:49) e Sole trigono Giove (22:21), il picco di fiducia

Il 30-31: Sole e Mercurio in quadrato a Saturno, attenzione alle scadenze

Benessere: Energia buona ma da dosare. Saturno chiede sonno regolare: dormi di più dopo il 20. Proteggi testa, ginocchia e gola.

Consiglio del mese per l’Ariete:

Aspetta l’11 per ripartire, il 18 per raccogliere.

Toro ♉ – Rinegoziare, con calma

Amore: Venere, tua reggente, entra in Scorpione il 4 dicembre alle 09:12, nel segno opposto: dal 4 il tema è l’equilibrio tra il tuo bisogno di sicurezza e quello dell’altro. Il 9 alle 19:37 Venere forma un quadrato con Plutone: gelosia, possesso, un nodo che chiede trasformazione. Il 12 alle 10:14 Venere forma un sestile con Marte e porta una buona energia. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in quinconce, chiede flessibilità. Dal 21 il Sole in Capricorno forma un trigono con il tuo segno: stabilità e piacere.

Lavoro:

Dal 4 all’8: Venere in Scorpione, nel segno opposto, un chiarimento di coppia

Il 9: Venere quadrato Plutone (19:37), attenzione a gelosie e rigidità

Il 12: Venere sestile Marte (10:14), un’intesa pratica

Dal 21: Sole in Capricorno in trigono, budget e consolidamento

Benessere: Gola e collo da proteggere. Evita eccessi a tavola nella settimana di Natale. Dopo il 21 il corpo ritrova ritmo.

Consiglio del mese per il Toro:

Concedi un compromesso, tieni il punto.

Gemelli ♊ – Urano al centro, parole al lavoro

Amore: Urano, che transita nel tuo segno, è protagonista del mese. Il 4 alle 20:28 Marte forma un quadrato con Urano: un imprevisto, una scossa, un’impazienza da gestire. L’8 alle 11:29 Mercurio si oppone a Urano: una notizia improvvisa, una conversazione accesa. La Luna Nuova in Sagittario del 9 si trova nel segno opposto e porta un tema di libertà. Dal 21 il Sole in Capricorno forma un quinconce e chiede di adattare le idee alla concretezza. Il 24 la Luna Piena in Cancro, in semisestile, porta tenerezza.

Lavoro:

Il 4: Marte quadrato Urano (20:28), un imprevisto: guida con prudenza

L’8: Mercurio opposto a Urano (11:29), una notizia che cambia i piani

Il 9: Luna Nuova opposta, un tema di libertà da chiarire

Dal 21: Sole in Capricorno in quinconce, adatta le idee

Benessere: Mente veloce, nervi tesi. Pausa dagli schermi nella prima settimana, sonno regolare. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del mese per i Gemelli:

Un imprevisto è una porta: guarda dove porta.

Cancro ♋ – La Luna Piena nel segno

Amore: Il 24 dicembre alle 02:29 la Luna Piena a 2°14′ di Cancro cade nel tuo segno la notte della vigilia di Natale: emozioni forti, famiglia, ricordi, una verità sentimentale che arriva a maturazione. Venere in Scorpione, dal 4, forma un trigono: intimità, intensità, un legame si approfondisce. Il 18 alle 22:21 il Sole in Sagittario forma un quinconce con il tuo segno. Dal 21 il Sole in Capricorno, nel segno opposto, porta un confronto su ruoli e doveri.

Lavoro:

Dal 4: Venere in Scorpione in trigono, un legame si approfondisce

Il 12: Venere sestile Marte, un’intesa concreta in famiglia

Il 21: Sole in Capricorno, opposto, equilibrio tra casa e lavoro

Il 24: Luna Piena nel segno (02:29), un culmine emotivo

Benessere: Stomaco sensibile e umore legati. Cene calde, riposo, ritmi regolari. Attento agli eccessi delle feste.

Consiglio del mese per il Cancro:

Natale è tuo: scegli chi stare con.

Leone ♌ – Giove retrogrado, ritorno alle radici

Amore: Giove, nel tuo segno, forma un trigono con Chirone il 2 alle 06:20, un quadrato con Mercurio il 4 alle 08:02 e diventa retrogrado il 13 dicembre alle 01:56, fino al 12 aprile 2027. È il segnale di un tempo di rivalutazione: ciò che hai ampliato in questi mesi va consolidato. Il 18 alle 22:21 il Sole in Sagittario forma un trigono con Giove: l’ultimo picco di generosità. Venere in Scorpione, dal 4, forma un quadrato: un tema di orgoglio in coppia. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in trigono, porta fiducia.

Lavoro:

Il 2: Giove trigono Chirone (06:20), generosità che cura

Il 4: Mercurio quadrato Giove (08:02), non promettere troppo

Il 13: Giove retrogrado (01:56), rivaluta ciò che hai ampliato

Il 18: Sole trigono Giove (22:21), picco di fiducia

Benessere: Energia alta ma meno scenografica. Cura cuore e schiena, riduci caffè e alcol nella settimana di Natale.

Consiglio del mese per il Leone:

Consolida prima di espandere.

Vergine ♍ – Marte nel segno, energia da gestire

Amore: Marte transita nel tuo segno per tutto il mese e porta energia, iniziativa e un po’ di nervosismo. Il 4 alle 20:28 Marte forma un quadrato con Urano: un imprevisto. Il 9 alle 14:40 Mercurio forma un quadrato con Marte: una parola di troppo. Il 12 alle 10:14 Venere in Scorpione forma un sestile con Marte: un’intesa dolce. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in quadrato, porta tensione tra ordine e slancio. Il 31 alle 13:02 il Sole in Capricorno forma un trigono con Marte: chiusura d’anno in armonia.

Lavoro:

Il 4: Marte quadrato Urano (20:28), un imprevisto: respira

Il 9: Mercurio quadrato Marte (14:40), pesa le parole

Il 12: Venere sestile Marte (10:14), un’intesa concreta

Il 31: Sole trigono Marte (13:02), energia in armonia

Benessere: Energia alta, nervi tesi. Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Attento a mani e polsi. Dopo il 21 ritrovi ritmo.

Consiglio del mese per la Vergine:

Usa l’energia senza criticare.

Bilancia ♎ – Venere lascia il tuo segno, la dolcezza resta

Amore: Venere, tua reggente, lascia il tuo segno il 4 dicembre alle 09:12 ed entra in Scorpione, in semisestile: dopo mesi di chiarimenti nel segno, il desiderio diventa più profondo. Il 9 alle 19:37 Venere forma un quadrato con Plutone: un tema di potere nelle relazioni. Il 12 alle 10:14 Venere forma un sestile con Marte. Il 18 alle 05:34 Venere forma un sestile con Lilith in Capricorno: un desiderio che chiede autenticità. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in sestile, porta incontri e curiosità.

Lavoro:

Il 4: Venere in Scorpione (09:12), la tua reggente cambia segno

Il 9: Luna Nuova in sestile, nuovi contatti; Venere quadrato Plutone alle 19:37

Il 12: Venere sestile Marte (10:14), un’intesa pratica

Il 18: Venere sestile Lilith (05:34), desiderio autentico

Benessere: Reni e schiena da curare. Acqua, tisane, movimento regolare. Evita cibi pesanti nelle feste.

Consiglio del mese per la Bilancia:

Lascia che il desiderio abbia una voce.

Scorpione ♏ – Venere nel segno, magnetismo

Amore: Venere entra nel tuo segno il 4 dicembre alle 09:12 e ci resta per tutto il mese: attrazione, magnetismo, desiderio di profondità. Il 9 alle 19:37 Venere forma un quadrato con Plutone: un tema di potere e di verità nelle relazioni. Il 12 alle 10:14 Venere forma un sestile con Marte: un’intesa dolce. Mercurio esce dal tuo segno il 6 alle 09:33 e porta più leggerezza. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in semisestile, ti dà un nuovo ciclo di leggerezza. Il 24 la Luna Piena in Cancro, in trigono, ti ricarica.

Lavoro:

Il 4: Venere nel segno (09:12), amore e attrazione

Il 9: Venere quadrato Plutone (19:37), una verità da dire

Il 12: Venere sestile Marte (10:14), un’intesa concreta

Il 24: Luna Piena in trigono (02:29), un culmine emotivo

Benessere: Energia in crescita. Dormi, bevi acqua, proteggi la zona lombare. Dopo il 21 il corpo si ricarica.

Consiglio del mese per lo Scorpione:

Ama con profondità, parla con verità.

Sagittario ♐ – Il mese della Luna Nuova nel segno

Amore: Il Sole è nel tuo segno fino al 21 dicembre. Il 9 dicembre alle 01:52 la Luna Nuova a 16°56′ di Sagittario apre un nuovo ciclo: intenzioni, viaggi, studi, desiderio di libertà. Mercurio entra nel tuo segno il 6 alle 09:33 e porta parole ampie, idee, voglia di dire. Il 18 il Sole forma un trigono con Chirone (09:49) e con Giove (22:21): un picco di fiducia e di generosità. Venere in Scorpione, in semisestile, porta calore. Il 21 alle 21:50 il Sole entra in Capricorno, in semisestile: finisce la tua stagione.

Lavoro:

Il 6: Mercurio nel segno (09:33), parole e progetti

Il 9: Luna Nuova nel segno (01:52), semina un’intenzione

Il 18: Sole trigono Chirone e Giove, il picco di fiducia

Il 21: Sole in Capricorno (21:50), bilancio e passaggio

Benessere: Forma ottima. Movimento all’aperto, fegato e fianchi da curare. Dopo il 21 rallenta.

Consiglio del mese per il Sagittario:

Semina il 9, raccogli il 18.

Capricorno ♑ – La tua stagione dal 21

Amore: Il Sole entra nel tuo segno il 21 dicembre alle 21:50, al solstizio d’inverno: comincia la tua stagione. Mercurio ti raggiunge il 25 alle 19:22. Il 18 Venere forma un sestile con Lilith nel tuo segno (05:34): un desiderio chiede autenticità. Il 9 la Luna Nuova in Sagittario, in semisestile, porta leggerezza. Il 30 alle 00:27 il Sole forma un quadrato con Saturno, e il 31 alle 00:54 Mercurio lo segue: chiusura d’anno con impegni da ridefinire. Il 31 alle 13:02 il Sole forma un trigono con Marte.

Lavoro:

Il 9: Luna Nuova in semisestile, leggerezza

Il 21: Sole nel segno (21:50), la tua stagione

Il 25: Mercurio nel segno (19:22), parole concrete

Il 30-31: quadrati a Saturno, ridefinisci un impegno

Benessere: Ginocchia e schiena da curare. Dopo il 21 energia in crescita ma da dosare. Movimento regolare.

Consiglio del mese per il Capricorno:

Costruisci dal 21, chiarisci il 30.

Acquario ♒ – Plutone e il Nodo, scelte di rotta

Amore: Plutone e il Nodo Nord sono nel tuo segno e il mese li attiva. Il 2 alle 15:37 Mercurio forma un quadrato con il Nodo: una scelta di rotta. L’8 alle 20:31 Mercurio forma un sestile con Plutone: una decisione chiara. Il 15 alle 17:26 il Sole forma un sestile con il Nodo: un’occasione. Il 21 alle 14:15 Mercurio forma un sestile con il Nodo, e il 31 alle 10:14 Venere forma un quadrato con il Nodo. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in sestile, porta contatti.

Lavoro:

Il 2: Mercurio quadrato Nodo (15:37), una scelta di rotta

L’8: Mercurio sestile Plutone (20:31), una decisione chiara

Il 15: Sole sestile Nodo (17:26), un’occasione

Il 31: Venere quadrato Nodo (10:14), un tema di valori

Benessere: Nervi e circolazione da curare. Pausa dagli schermi, camminata, respiro lento.

Consiglio del mese per l’Acquario:

Scegli la rotta con chiarezza.

Pesci ♓ – Intuito e Nettuno diretto

Amore: Il 13 dicembre alle 00:17 Nettuno torna diretto in Ariete, accanto al tuo segno: l’intuito si fa più limpido, i sogni più chiari. Venere in Scorpione, dal 4, forma un trigono: dolcezza, intimità, intuito. La Luna Nuova in Sagittario del 9, in quadrato, porta dispersione. Il 17 il primo quarto di Luna in Pesci porta una decisione. Il 24 la Luna Piena in Cancro, in trigono, ti ricarica. Marte in Vergine, nel segno opposto, chiede fatti.

Lavoro:

Dal 4: Venere in Scorpione in trigono, dolcezza e intimità

Il 13: Nettuno diretto (00:17), l’intuito si chiarisce

Il 17: primo quarto in Pesci, una decisione concreta

Il 24: Luna Piena in trigono, ricarica emotiva

Benessere: Vitalità buona, sensibilità alta. Piedi e sistema immunitario da proteggere. Un bagno caldo, tisane, sonno lungo.

Consiglio del mese per i Pesci:

Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Classifica dei segni – Dicembre 2026

Sagittario – Luna Nuova e Sole nel segno Scorpione – Venere nel segno dal 4 Capricorno – Sole nel segno dal 21 Ariete – Saturno diretto, fiducia Leone – Giove trigono Chirone Cancro – Luna Piena nel segno Bilancia – Venere sestile Marte Pesci – Nettuno diretto, intuito Toro – Venere opposta, compromessi Vergine – Marte nel segno, nervi tesi Acquario – Scelte di rotta Gemelli – Urano sotto pressione

(Essere in basso non significa “mese da buttare”: vuol solo dire che serviranno più autoascolto, selezione e gentilezza verso di sé.)

FAQ Oroscopo mensile Dicembre 2026

Qual è il segno più fortunato di Dicembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. In amore: la Luna Nuova del 9 cade nel segno e il Sole, il 18, forma trigoni con Chirone e Giove. Nel lavoro: Mercurio nel segno dal 6 porta idee e comunicazione. Sul piano personale: fiducia e voglia di libertà. Bene anche Scorpione (Venere nel segno dal 4) e Capricorno (Sole nel segno dal 21). Che energia generale avrà Dicembre 2026? Un mese che passa dalla fiducia alla struttura. La prima metà è curiosa e mobile, la seconda più concreta.

Ottimo per nuove intenzioni e viaggi attorno alla Luna Nuova del 9

Ottimo per rilanciare un progetto dopo l’11, quando Saturno torna diretto

Ottimo per fare un bilancio dell’anno dopo il solstizio del 21 Quando c’è la Luna Nuova di dicembre 2026? Mercoledì 9 dicembre 2026 alle 01:52 (ora italiana) a 16°56′ di Sagittario. Apre un ciclo di intenzioni su viaggi, studi, fiducia e libertà. Funziona meglio con obiettivi sinceri e con pazienza. Quando c’è la Luna Piena di dicembre 2026? Giovedì 24 dicembre 2026 alle 02:29 (ora italiana) a 2°14′ di Cancro, nella notte della vigilia di Natale. Porta emozioni forti, famiglia, ricordi e un culmine sentimentale. Quando Giove diventa retrogrado a dicembre 2026? Domenica 13 dicembre 2026 alle 01:56 (ora italiana) in Leone, fino al 12 aprile 2027. È un periodo di rivalutazione: ciò che si è ampliato va consolidato. Nello stesso giorno, alle 00:17, Nettuno torna diretto. Quando il Sole entra in Capricorno nel 2026? Lunedì 21 dicembre 2026 alle 21:50 (ora italiana), al solstizio d’inverno. Il Sole resta in Capricorno fino al 20 gennaio 2027 e porta concretezza, disciplina e voglia di costruire. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di Dicembre 2026? In amore: lascia che Venere in Scorpione dica la verità, con gentilezza. Nel lavoro: semina il 9, riparti l’11, consolida dopo il 21. Con te stesso: usa la Luna Piena del 24 per un bilancio affettivo.

Domanda guida dell’oroscopo di dicembre 2026: “Che cosa voglio costruire con fiducia, e che cosa voglio lasciare prima della fine dell’anno?” Perché seguire l’oroscopo mensile? Offre una mappa energetica del mese

Aiuta a capire quando spingere e quando rallentare

Aiuta a leggere ciò che succede nella tua vita con più calma

Le stelle indicano il clima energetico, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Mensile Dicembre 2026

In sintesi, l’oroscopo di dicembre 2026 ti invita a:

Usare la Luna Nuova in Sagittario del 9 per un’intenzione sincera

Ripartire dall’11, quando Saturno torna diretto, e consolidare dopo il 13, con Giove retrogrado

Fare un bilancio dell’anno al solstizio del 21 e con la Luna Piena in Cancro del 24

In amore , lascia che Venere in Scorpione dica la verità, con gentilezza

, lascia che Venere in Scorpione dica la verità, con gentilezza Nel lavoro , semina il 9, riparti l’11 e consolida dopo il 21

, semina il 9, riparti l’11 e consolida dopo il 21 Con te stesso, riposa nelle feste e prepara la chiusura d’anno con i quadrati a Saturno del 30-31

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere cosa porta dicembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.