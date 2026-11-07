Godzilla Minus Zero, nuovo trailer e record d’esordio in Giappone

Godzilla Minus Zero ha un nuovo trailer di 60 secondi e un debutto da record: nella prima giornata in Giappone il film di Takashi Yamazaki ha incassato oltre 910 milioni di yen.

Cosa mostra il nuovo trailer di Godzilla Minus Zero

Il nuovo trailer dura un minuto e concede a Godzilla appena due brevi apparizioni. Lo spazio lo prende un’altra creatura, a tre teste, che le immagini mostrano mentre solleva il re dei kaiju e lo scaraventa al suolo da centinaia di metri, preceduta da tre fulmini. Il design, a metà strada tra un tirannosauro e un drago, richiama King Ghidorah, l’avversario storico comparso nel 1964 in Ghidorah, the Three-Headed Monster. Il video non chiarisce l’origine del mostro né il suo ruolo nella trama.

Il primo teaser, mostrato al CinemaCon di Las Vegas ad aprile, portava Godzilla verso la Statua della Libertà e New York. Il nuovo materiale sposta l’attenzione sullo scontro tra mostri.

Il record d’esordio al botteghino giapponese

Il film è uscito in Giappone il 3 novembre e nel primo giorno ha superato i 910 milioni di yen, oltre 5 milioni di euro, con più di 590.000 spettatori. L’incasso è superiore del 201% a quello del debutto di Godzilla Minus One e, in base ai dati di Kogyo Tsushinsha, è il miglior esordio in un solo giorno per un film live-action in Giappone, tra produzioni nazionali e internazionali.

L’obiettivo dichiarato è superare i 10 miliardi di yen, una soglia che nessun capitolo della saga ha mai raggiunto. Il precedente è già ingombrante: Godzilla Minus One ha chiuso con oltre 7,65 miliardi di yen in patria, ha vinto l’Oscar per i migliori effetti visivi nel 2024 e ha raccolto più di 50 riconoscimenti internazionali.

Regista, cast e ambientazione del sequel

Il film è scritto e diretto da Takashi Yamazaki, che firma anche gli effetti visivi. Tornano Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe nei ruoli di Kōichi e Noriko. La storia si svolge nel 1949, due anni dopo il capitolo precedente. È inoltre il primo film giapponese della saga girato per IMAX, con camere digitali certificate. Per il contesto sulla produzione c’è la scheda di Wikipedia.

Quando esce Godzilla Minus Zero in Italia

In Italia il film è distribuito da Plaion Pictures dal 12 novembre 2026, anche in IMAX, nell’ambito di una partnership con TOHO Global. Le prevendite sono aperte sia per la versione doppiata sia per l’originale sottotitolato. Negli Stati Uniti il debutto è fissato al 6 novembre.

Sul futuro della saga, Yamazaki si è detto disponibile a un altro capitolo se Toho glielo chiedesse, mentre lo studio ha manifestato l’intenzione di sviluppare un proprio universo cinematografico di mostri.

Domande frequenti su Godzilla Minus Zero

Chi è il regista di Godzilla Minus Zero? Il regista è Takashi Yamazaki, che scrive il film e cura anche gli effetti visivi. Aveva già diretto Godzilla Minus One, di cui questo è il sequel. Quando esce Godzilla Minus Zero al cinema in Italia? La distribuzione di Plaion Pictures prevede l’uscita il 12 novembre 2026, anche in IMAX, con prevendite aperte per la versione doppiata e per quella in lingua originale sottotitolata. Perché Godzilla Minus Zero ha battuto un record in Giappone? Nel primo giorno di programmazione, il 3 novembre, ha incassato oltre 910 milioni di yen con più di 590.000 spettatori: il miglior esordio in una sola giornata per un live-action nel Paese. Nel trailer compare King Ghidorah? Le immagini mostrano un mostro a tre teste che affronta Godzilla e ricorda King Ghidorah. Il trailer però non spiega la sua origine né il suo ruolo nella storia.

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