Superman Legacy: Nessun Ritardo per gli Scioperi, Conferma di James Gunn

James Gunn ha recentemente confermato che “Superman Legacy” non subirà ritardi nonostante gli scioperi in corso a Hollywood. Dopo la cancellazione di un altro progetto, “Coyote vs. Acme”, Gunn ha voluto rassicurare i fan sulla buona sorte del progetto.

Superman Legacy non Subirà Ritardi

Gunn ha espresso gratitudine per gli sforzi della talentuosa troupe di Superman Legacy, sottolineando la loro dedizione durante gli scioperi più lunghi nella storia di Hollywood. Ha lodato il loro impegno nel continuare a spingere avanti, creando design di personaggi e scenografie eccezionali, definendoli i migliori della sua carriera.

Quando esce Superman Legacy

Il regista ha dichiarato che, grazie agli sforzi della troupe, il film sarà rilasciato come inizialmente programmato, il 11 luglio 2025. Questo annuncio conferma la continuità della produzione nonostante le sfide e gli ostacoli.

“Grazie agli sforzi della nostra talentuosa troupe, che non ha mai perso fiducia durante gli scioperi più lunghi nella storia di Hollywood, e che non hanno mai smesso di premere sull’acceleratore, continuando a spingere in avanti, creando i design di personaggi e scenografie più incredibili che abbia visto in tutta la mia carriera, Superman Legacy riuscirà a uscire nella data di uscita pianificata fin dall’inizio, e cioè l’11 luglio 2025“.

Sceneggiatura e Pre-produzione

Gunn aveva già completato la sceneggiatura di Superman Legacy prima dell’inizio degli scioperi degli sceneggiatori il 1 maggio. Durante le settimane successive, ha annunciato il cast principale, con David Corenswet come Clark Kent e Rachel Brosnahan come Lois Lane, insieme ad altri attori chiave. La pre-produzione è continuata durante l’estate e prosegue ora, con le riprese programmate per marzo 2024.

Gli Slittamenti e i Rinvii

Le dichiarazioni di Gunn si collocano in un contesto più ampio di slittamenti e rinvii nell’industria cinematografica, con particolare attenzione ai Marvel Studios che hanno dovuto posticipare diversi film nel 2025. Gunn ha sottolineato ironicamente che, mentre la DC affronta una pausa prima di Superman Legacy, i Marvel Studios avranno una pausa simile tra luglio 2024 e febbraio 2025, senza rilasciare nuovi film durante quel periodo.