Supergirl: Woman of Tomorrow – Novità sul Film DCU

Nel nuovo universo cinematografico della DC Comics, Supergirl sta per avere il suo momento sul grande schermo con “Supergirl: Woman of Tomorrow“. Ecco le prime informazioni ufficiali sul progetto.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Sceneggiatura

Secondo The Hollywood Reporter, la sceneggiatura dello stand-alone Supergirl: Woman of Tomorrow sarà curata da Ana Nogueira, un’attrice e sceneggiatrice nota per il suo lavoro in serie come “The Vampire Diaries” e “The Michael J. Fox Show“. Nogueira è anche coinvolta nell’adattamento del romanzo breve di Alice Sola Kim, “Mothers, Lock Up Your Daughters“.

Regia e cast

Al momento, diversamente da Superman: Legacy, non c’è l’annuncio del regista o la regista ufficiale del film. La Nogueira, nel 2022, aveva lavorato ad altro film sul personaggio. Si trattava di un possibile spin-off di The Flash, che vede l’ultima apparizione di Supergirl interpretata da Sasha Calle.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Contesto Narrativo

Secondo James Gunn, che fa parte del team dietro il nuovo corso dei DC Studios, la Kara Zor-El di “Supergirl: Woman of Tomorrow” è un personaggio che ha vissuto su Krypton e ha assistito alla morte degli abitanti del suo pianeta. Questo contesto dona al personaggio una profondità emotiva unica.

Le altre Supergirl

Il prossimo ritratto di Kara Zor-El sul grande schermo non sarà la prima interpretazione di Supergirl. Oltre a Woman of Tomorrow, nel corso degli anni sono state diverse le attrici che hanno dato vita all’iconica supereroina in varie forme.

La prima performance degna di nota è stata quella di Helen Salter nel film originale del 1984 (Supergirl – La ragazza d’acciaio), uno dei primi tentativi di portare un supereroe donna alla ribalta dell’universo cinematografico.

Un’altra interpretazione da citare è stata quella di Laura Vandervoort, che ha interpretato il personaggio nella popolare serie televisiva Smallville. La versione della Vandervoort del personaggio è stata introdotta nella settima stagione dello show.

Più recentemente, Kara Zor-El ha visto in vita da Melissa Benoist nella serie di successo della CW, Supergirl. La serie fa parte dell’Arrowverse, un universo condiviso che comprende altri popolari show di supereroi come Arrow e The Flash.

Nel complesso, il personaggio di Supergirl è stato interpretato da diverse attrici di talento nel corso degli anni, ognuna delle quali ha apportato la propria interpretazione unica al ruolo. Mentre il personaggio si prepara a essere esplorato in Supergirl: Woman of Tomorrow, i fan non vedono l’ora di vedere come l’attrice prescelta per il ruolo (Sasha Calle?), darà vita all’amata supereroina.

Le ultime novità rivelano il continuo impegno dei DC Studios nel portare avanti il loro nuovo universo cinematografico, con Supergirl pronta a essere esplorata in dettaglio in “Woman of Tomorrow“