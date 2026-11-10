Nvidia, il consiglio indaga su Jensen Huang: il titolo perde il 4,3% a Wall Street

Nvidia ha aperto un’indagine indipendente del consiglio di amministrazione sul CEO Jensen Huang, dopo le notizie su un presunto legame con un’operazione di intelligence cinese: lunedì 9 novembre il titolo ha chiuso a 178,67 dollari, con un calo del 4,3%.

L’annuncio è arrivato domenica 8 novembre. Il consiglio di Nvidia ha comunicato di aver avviato una revisione indipendente, guidata da un comitato di amministratori indipendenti e assistita da consulenti legali esterni. L’indagine è interna all’azienda: non risulta nessun procedimento giudiziario e il consiglio non ha annunciato provvedimenti nei confronti di Huang.

Il giorno dopo i mercati hanno reagito. Nelle prime contrattazioni di lunedì il titolo è arrivato a perdere quasi il 6%, poi ha chiuso a 178,67 dollari. Un ribasso del 4,3% vale circa 193 miliardi di dollari di capitalizzazione in meno per l’azienda che guida la corsa dei chip per l’IA.

Che cosa è stato annunciato e che cosa è ancora senza prova

Tutto parte da un’inchiesta del New York Times uscita a ottobre. Il quotidiano ha scritto che le autorità statunitensi indagavano su Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed International, società di data center con sede a Singapore. Funzionari dell’intelligence americana la ritengono legata al Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Alice Huang non ha parentele con Jensen. Megaspeed, nei due anni precedenti, ha acquistato oltre 4,8 miliardi di dollari di chip Nvidia.

Nvidia respinge l’idea di un rischio concreto: il portavoce John Rizzo ha dichiarato che, se l’azienda fosse stata davvero bersaglio di una minaccia, il governo americano l’avrebbe avvisata. Il consiglio, da parte sua, ha detto di non avere motivo di credere che segreti aziendali o interessi di sicurezza nazionale siano stati compromessi. Pechino definisce la vicenda una ricostruzione infondata, come ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Huang ha scritto ai dipendenti per scusarsi, ha detto di aver deluso lavoratori, consiglio e azionisti e ha assicurato la piena collaborazione alla revisione. Le accuse di spionaggio restano, per ora, accuse: nessuna autorità ha reso pubbliche prove, e la CIA, la NSA e l’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale non hanno commentato.

Perché il titolo Nvidia scende e quanto pesa Jensen Huang

Nvidia vale circa 4.500 miliardi di dollari ed è una delle società più grandi del mondo: ogni scossa alla sua governance si sente su tutto il comparto IA. Prima del calo di lunedì il titolo aveva già perso quasi il 20% in un mese, dentro la vendita generale sui titoli dell’intelligenza artificiale che avevamo raccontato nel pezzo sul crollo di Nvidia e del Nasdaq del 5 novembre.

Gli analisti puntano su un tema: la dipendenza dell’azienda dal suo fondatore. Dan Ives ha parlato di momento delicato e ha ammesso un rischio reale di rimozione del CEO, mentre Daniel Newman di Futurum ha fatto notare che non esiste un piano di successione noto. Adam Crisafulli, di Vital Knowledge, ha messo in guardia da possibili restrizioni più dure sull’export di chip verso la Cina. Huang, 63 anni, è il quinto azionista con circa il 3,4%.

Cosa cambia per chip, schede video e prodotti di consumo

Per chi compra una scheda video o usa servizi di IA non cambia nulla nell’immediato: l’indagine non ferma produzione né consegne. Il rischio sta nelle conseguenze indirette. Se Washington stringesse le regole sulle vendite alla Cina, i chip per data center, che reggono i conti di Nvidia, sarebbero i primi a risentirne. Huang aveva ottenuto da poco l’autorizzazione a vendere in Cina i chip H200.

I prossimi passaggi sono due: gli esiti della revisione del consiglio, di cui non è stata indicata la durata, e le eventuali mosse delle autorità americane. Finché non arrivano, il mercato continuerà a prezzare l’incertezza.

Domande frequenti sull’indagine su Jensen Huang e Nvidia

Cos’è l’indagine del consiglio di Nvidia su Jensen Huang? È una revisione indipendente avviata l’8 novembre 2026 da un comitato di amministratori indipendenti, con il supporto di consulenti legali esterni. Riguarda le notizie su un presunto legame tra Huang e un’operazione di intelligence straniera. Perché il titolo Nvidia è sceso il 9 novembre? Gli investitori hanno reagito all’annuncio dell’indagine e al timore di conseguenze sulla guida dell’azienda. Il titolo ha chiuso a 178,67 dollari, in calo del 4,3%, dopo un ribasso di quasi il 20% nell’ultimo mese. Le accuse di spionaggio cinese contro Jensen Huang sono confermate? No. Nvidia e il consiglio non vedono prove di segreti compromessi, Pechino parla di accuse infondate e nessuna autorità ha reso pubbliche conferme. L’indagine in corso serve proprio ad accertare i fatti. Jensen Huang rischia di lasciare la guida di Nvidia? Non è stata annunciata nessuna misura contro di lui. Alcuni analisti indicano il rischio come concreto, ma per ora Huang resta CEO e ha detto di sostenere la revisione.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.