Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre: quando torna e cosa succede fino al 14

Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre 2026: Rai 1 dedica il pomeriggio alla Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires, trasmessa in diretta, e la soap riprende martedì 10.
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Chi accende Rai 1 lunedì pomeriggio per seguire Il Paradiso delle Signore non trova la puntata. La soap ambientata a Milano salta una sola giornata e il palinsesto cambia per far spazio a un evento in diretta. La puntata non viene cancellata: Rai 1 la recupera sabato 14 novembre, in un orario straordinario.
Perché il Paradiso delle Signore salta lunedì 9 novembre
Il motivo è il viaggio in Sudamerica di Papa Leone XIV, che dura dal 6 al 17 novembre. Lunedì 9 il Pontefice celebra la Messa a Buenos Aires e Rai 1 la manda in onda in diretta, con la copertura del Tg1. La variazione riguarda l’agenda della Santa Sede e non ha niente a che vedere con gli ascolti della soap.
Il pomeriggio di Rai 1 si riorganizza così: La volta buona con Caterina Balivo va in onda dalle 14:05 alle 15:20, poi parte la Messa in diretta. Alle 17:00 c’è una breve edizione del Tg1 e alle 17:10 torna La vita in diretta con Alberto Matano. Nessuna fascia ospita Il Paradiso delle Signore.
Quando torna Il Paradiso delle Signore e come si recupera la puntata
La soap riprende martedì 10 novembre con la programmazione regolare, che prosegue mercoledì 11 e giovedì 12. Venerdì 13 la puntata anticipa alle 15:20, perché la rete dedica spazio alla celebrazione del Papa in Perù.
Per non lasciare indietro nessun episodio, Rai 1 recupera la puntata di lunedì sabato 14 novembre. La settimana arriva così alle cinque puntate abituali e la storia resta in ordine. L’orario del sabato è fuori dalla fascia consueta: conviene controllare il palinsesto del giorno.
Anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre
Le puntate della settimana ruotano attorno a Riccardo e a Marcello, con qualche dettaglio sulle altre storie di casa Puglisi e del Circolo. Niente spoiler pesanti: ecco i passaggi principali.
- Martedì 10: le Veneri preparano una sorpresa per il compleanno di Mirella. Carmine arriva a Milano e Lia lo invita a cena, ma la serata non va come sperava. Riccardo non trova Nicoletta e si aggrappa agli psicofarmaci.
- Mercoledì 11: Marcello scopre che Riccardo ha ripreso a prendere psicofarmaci e si preoccupa per l’amico.
- Giovedì 12: Riccardo confessa a Marcello che cosa l’ha spinto alla ricaduta. Marcello promette di tacere, a patto che l’amico accetti di curarsi.
- Venerdì 13: Riccardo continua a prendere pillole e Marcello capisce che una promessa non basta. Intanto le Veneri provano a convincere Mirella a festeggiare in Caffetteria.
- Sabato 14: Marcello chiede aiuto ad Adelaide e arriva una decisione molto attesa dai fan della serie.
La storia di Riccardo è il filo della settimana: il suo malessere mette alla prova l’amicizia con Marcello e costringe tutti a guardare un problema che per qualche giorno resta sottotraccia. Chi segue Il Paradiso delle Signore nella sua undicesima stagione ritrova i toni a cui la serie ci ha abituato, tra drammi privati e la vita quotidiana dei grandi magazzini.
Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 9 novembre
No. Lunedì 9 novembre Rai 1 non trasmette la puntata, perché il pomeriggio è dedicato alla Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires in diretta.
La rete cambia il palinsesto per il viaggio del Papa in Sudamerica, in corso dal 6 al 17 novembre. La Messa di lunedì occupa la fascia che di solito ospita la soap.
Riprende martedì 10 novembre. Venerdì 13 la puntata va in onda alle 15:20, in anticipo rispetto al solito.
Sì. Rai 1 la recupera sabato 14 novembre, in un orario straordinario, così la settimana resta completa.