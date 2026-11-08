Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre: quando torna e cosa succede fino al 14

Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre 2026: Rai 1 dedica il pomeriggio alla Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires, trasmessa in diretta, e la soap riprende martedì 10.

Chi accende Rai 1 lunedì pomeriggio per seguire Il Paradiso delle Signore non trova la puntata. La soap ambientata a Milano salta una sola giornata e il palinsesto cambia per far spazio a un evento in diretta. La puntata non viene cancellata: Rai 1 la recupera sabato 14 novembre, in un orario straordinario.

Perché il Paradiso delle Signore salta lunedì 9 novembre

Il motivo è il viaggio in Sudamerica di Papa Leone XIV, che dura dal 6 al 17 novembre. Lunedì 9 il Pontefice celebra la Messa a Buenos Aires e Rai 1 la manda in onda in diretta, con la copertura del Tg1. La variazione riguarda l’agenda della Santa Sede e non ha niente a che vedere con gli ascolti della soap.

Il pomeriggio di Rai 1 si riorganizza così: La volta buona con Caterina Balivo va in onda dalle 14:05 alle 15:20, poi parte la Messa in diretta. Alle 17:00 c’è una breve edizione del Tg1 e alle 17:10 torna La vita in diretta con Alberto Matano. Nessuna fascia ospita Il Paradiso delle Signore.

Quando torna Il Paradiso delle Signore e come si recupera la puntata

La soap riprende martedì 10 novembre con la programmazione regolare, che prosegue mercoledì 11 e giovedì 12. Venerdì 13 la puntata anticipa alle 15:20, perché la rete dedica spazio alla celebrazione del Papa in Perù.

Per non lasciare indietro nessun episodio, Rai 1 recupera la puntata di lunedì sabato 14 novembre. La settimana arriva così alle cinque puntate abituali e la storia resta in ordine. L’orario del sabato è fuori dalla fascia consueta: conviene controllare il palinsesto del giorno.

Anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre

Le puntate della settimana ruotano attorno a Riccardo e a Marcello, con qualche dettaglio sulle altre storie di casa Puglisi e del Circolo. Niente spoiler pesanti: ecco i passaggi principali.

Martedì 10: le Veneri preparano una sorpresa per il compleanno di Mirella. Carmine arriva a Milano e Lia lo invita a cena, ma la serata non va come sperava. Riccardo non trova Nicoletta e si aggrappa agli psicofarmaci.

Mercoledì 11: Marcello scopre che Riccardo ha ripreso a prendere psicofarmaci e si preoccupa per l’amico.

Giovedì 12: Riccardo confessa a Marcello che cosa l’ha spinto alla ricaduta. Marcello promette di tacere, a patto che l’amico accetti di curarsi.

Venerdì 13: Riccardo continua a prendere pillole e Marcello capisce che una promessa non basta. Intanto le Veneri provano a convincere Mirella a festeggiare in Caffetteria.

Sabato 14: Marcello chiede aiuto ad Adelaide e arriva una decisione molto attesa dai fan della serie.

La storia di Riccardo è il filo della settimana: il suo malessere mette alla prova l’amicizia con Marcello e costringe tutti a guardare un problema che per qualche giorno resta sottotraccia. Chi segue Il Paradiso delle Signore nella sua undicesima stagione ritrova i toni a cui la serie ci ha abituato, tra drammi privati e la vita quotidiana dei grandi magazzini.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 9 novembre

Il Paradiso delle Signore va in onda lunedì 9 novembre 2026? No. Lunedì 9 novembre Rai 1 non trasmette la puntata, perché il pomeriggio è dedicato alla Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires in diretta. Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì? La rete cambia il palinsesto per il viaggio del Papa in Sudamerica, in corso dal 6 al 17 novembre. La Messa di lunedì occupa la fascia che di solito ospita la soap. Quando riprende Il Paradiso delle Signore? Riprende martedì 10 novembre. Venerdì 13 la puntata va in onda alle 15:20, in anticipo rispetto al solito. La puntata saltata viene recuperata? Sì. Rai 1 la recupera sabato 14 novembre, in un orario straordinario, così la settimana resta completa.

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