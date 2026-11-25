Il trailer italiano di Bunker, il thriller di Florian Zeller con Penélope Cruz e Javier Bardem, è online dal 25 novembre 2026: il film arriva nelle sale il 4 marzo 2027.

Il trailer italiano è online dal 25 novembre e anticipa l’arrivo in sala del film, fissato per il 4 marzo 2027. A portare Bunker nei cinema italiani è Notorious Pictures, che lo distribuisce dopo il passaggio al festival veneziano.

La trama di Bunker: un architetto, un magnate e un matrimonio in crisi

Il protagonista è un architetto che accetta un incarico moralmente ambiguo: costruire un bunker di sopravvivenza per un magnate della tecnologia, interpretato da Paul Dano. Mentre i lavori vanno avanti, la moglie comincia a mettere in discussione il rapporto, dopo diciassette anni di matrimonio.

Il film è un thriller drammatico che usa il cantiere come specchio delle paure di una coppia. Florian Zeller ha raccontato di essersi ispirato a un articolo sulla costruzione di un bunker alle Hawaii da parte di un miliardario del settore tech.

Il cast: Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger

Nei panni della coppia ci sono Penélope Cruz e Javier Bardem, che hanno già lavorato insieme in Jamón, Jamón, Vicky Cristina Barcelona, Loving Pablo e Everybody Knows. Accanto a loro recitano Paul Dano, Patrick Schwarzenegger e Stephen Graham, reduce dal successo di Adolescence, tra i grandi vincitori degli Emmy 2025.

Da Venezia alle sale italiane

Bunker ha avuto la sua anteprima mondiale in Concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha incassato un’ovazione di 16 minuti. Zeller firma sia la regia sia la sceneggiatura, dopo i precedenti The Father e The Son.

Nella scheda ufficiale del Concorso di Venezia il film risulta una coproduzione tra Francia e Spagna, con una durata di 126 minuti. Tra le società coinvolte compaiono Blue Morning Pictures, Mod Producciones, Pathé Films, Mediawan ed Entourage Pictures.

Domande frequenti su Bunker di Florian Zeller

Quando esce Bunker al cinema in Italia? Bunker esce nelle sale italiane il 4 marzo 2027, distribuito da Notorious Pictures. Chi recita in Bunker di Florian Zeller? Il cast comprende Penélope Cruz, Javier Bardem, Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger. Bunker è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia? Sì. Il film ha debuttato in Concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto un’ovazione di 16 minuti. Quanto dura Bunker? La scheda ufficiale del Concorso di Venezia indica una durata di 126 minuti.

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